La Capital | Información General | Pami

Pami: qué medicamentos siguen siendo gratuitos en 2026

Las condiciones para el acceso a medicamentos gratuitos de Pami se han modificado durante el último año. En esta nota, la lista de los que siguen siendo gratuitos y quiénes pueden acceder

20 de enero 2026 · 12:25hs
Durante el año pasado

Durante el año pasado, diversos medicamentos perdieron la cobertura total de Pami

El esquema de medicamentos para jubilados y pensionados del Programa de Atención Médica Integral (Pami) ha sufrido diversos cambios durante el último año. Una de las grandes medidas tomadas por la obra social fue el recorte en la entrega de medicamentos gratuitos, ya que se impusieron ciertas condiciones y requisitos que dejaron a diversos fármacos por fuera del beneficio. Iniciado el nuevo año, vale chequear qué medicaciones siguen contando con cobertura gratuita.

Con las reformas de Pami, distintos medicamentos que solían gozar de una cobertura total pasaron a gozar de una cobertura parcial dependiendo el caso. Durante los primeros meses de 2025 llegaron a borrarse de la lista habitual más de 44 fármacos gratuitos. Por esta razón, todo afiliado que no se encuentra dentro del subsidio social debe abonar, desde entonces, al menos una parte de las medicinas que requiera para su bienestar.

Con respecto a los medicamentos que quedan por fuera de la cobertura total, en principio gozarían de un 50% a 80% de cobertura si se trata de patologías crónicas o agudas y un 40% de cobertura si el medicamento es de uso eventual. Para consultar por el medicamento, su precio y su porcentaje de cobertura actualizado, el afiliado puede acceder al vademécum de Pami en su sitio web.

>>Leer más: Ofrecen descuentos en la EPE, Pami o YPF pero son una nueva modalidad de estafa virtual

Cuáles son los medicamentos de Pami que son gratis

Actualmente, Pami ejerce una cobertura de hasta el 100% en algunos medicamentos y garantiza la cobertura total de tratamientos especiales según lo indica la legislación vigente. Los remedios que continúan siendo gratuitos en 2026 son los siguientes:

  • Tratamiento para la diabetes

  • Medicamentos oncológicos

  • Medicamentos oncohematológicos

  • Tratamiento de la hemofilia

  • Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C

  • Medicamentos para trasplantes

  • Medicamentos para trastornos hematopoyéticos

  • Medicamentos para la artritis reumatoidea

  • Medicamentos para enfermedades fibroquísticas

  • Medicamentos oftalmológicos intravítreos

  • Medicamentos para la osteoartritis

  • Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Cómo acceder a medicamentos como afiliado de Pami

La gestión para recibir los medicamentos como afiliado a Pami es bastante sencilla. Lo más importante es contar con un médico de cabecera ya que este será el encargado de generar la receta electrónica y enviarla a la farmacia en la que el afiliado desee buscar sus medicamentos.

Hecha la gestión del profesional, solo resta retirar los medicamentos en la farmacia seleccionada con el documento de identidad y la credencial de Pami. Este trámite puede ser realizado por un familiar o persona de confianza del afiliado, pero igualmente necesitará presentar la documentación.

>>Leer más: Pami: qué tienen que tener las recetas electrónicas para que sean válidas

Qué es y quiénes acceden al subsidio social de Pami

Si bien Pami ha introducido profundos recortes en su programa de cobertura de medicamentos, la obra social se propone contemplar a ciertos grupos de personas que no se encuentran en condiciones económicas de afrontar los gastos de los fármacos.

A este grupo que gozara de un subsidio social le correspondería una cobertura del 100% en medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas y agudas. Y para acceder a este beneficio se debe realizar un trámite a través del portal web de Pami.

No obstante, hay ciertos requisitos que se deben cumplir para recibir un subsidio social por parte de Pami. Por lo que para solicitar este reconocimiento es necesario:

  • Tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales o hasta 3 haberes en caso de que el afiliado conviva con una persona que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD).

  • No estar afiliado a una prepaga.

  • No tener más de un inmueble, un vehículo de menos de 10 años ni ser dueño de bienes de lujo.

  • No ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena.

De no cumplir con los primeros dos puntos, si el costo de los medicamentos indicados para el tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% a través de una vía de excepción.

>>Leer más: Pami: los cinco elementos que se entregan gratis a los jubilados en 2026

Cómo acceder al subsidio social paso a paso

Para acceder al subsidio social, es preciso realizar un trámite y Pami compartió los pasos a seguir.

Embed

Noticias relacionadas
Me quieren matar aquí, aseguró la joven santiagueña

Habló el abogado de la turista argentina detenida en Brasil por gestos racistas: "La amenazaron"

Los protagonistas de la estafa en la foto que recibió la familia.

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Los test de permiten conocer en forma rápida la presencia de VIH y sífilis.

Los casos de sífilis crecieron hasta 71% en 2025 y alcanzaron un récord en Argentina

Captura de video. Los gestos racistas de la turista argentina se viralizaron rápidamente.

La turista argentina acusada de gestos racistas en Río de Janeiro sigue sin colocarse la tobillera electrónica

Ver comentarios

Las más leídas

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Quién es el rosarino que fue premiado por la AFA y no tuvo lugar ni en Newells ni en Central

Quién es el rosarino que fue premiado por la AFA y no tuvo lugar ni en Newell's ni en Central

Central hizo sondeos por un delantero al que Jorge Almirón dirigió en Boca

Central hizo sondeos por un delantero al que Jorge Almirón dirigió en Boca

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases van a empezar en tiempo y forma

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases "van a empezar en tiempo y forma"

Lo último

Di María recordó sus inicios en Central: De no tener nada a tenerlo todo puede ser un choque

Di María recordó sus inicios en Central: "De no tener nada a tenerlo todo puede ser un choque"

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano

Murió Gaby Ferrero, reconocida actriz de cine, teatro y televisión, a los 64 años

Murió Gaby Ferrero, reconocida actriz de cine, teatro y televisión, a los 64 años

Santa Fe registró los primeros casos de gripe H3N2K esta temporada y son de Rosario

El Ministerio de Salud informó la detección de dos casos de la gripe A que provocó el brote en Europa. Lo que se sabe hasta el momento

Santa Fe registró los primeros casos de gripe H3N2K esta temporada y son de Rosario
Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano
La Ciudad

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se contagia la enfermedad

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se contagia la enfermedad

Alberdi, La Florida y Costa alta: los empresarios salen a jugar fuerte esta temporada

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Alberdi, La Florida y Costa alta: los empresarios salen a jugar fuerte esta temporada

Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años
LA CIUDAD

Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: "El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años"

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región
Economía

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Quién es el rosarino que fue premiado por la AFA y no tuvo lugar ni en Newells ni en Central

Quién es el rosarino que fue premiado por la AFA y no tuvo lugar ni en Newell's ni en Central

Central hizo sondeos por un delantero al que Jorge Almirón dirigió en Boca

Central hizo sondeos por un delantero al que Jorge Almirón dirigió en Boca

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases van a empezar en tiempo y forma

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases "van a empezar en tiempo y forma"

Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google

Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google

Ovación
Otra cara nueva en el Parque: Newells oficializó un refuerzo tras una semana de espera
Ovación

Otra cara nueva en el Parque: Newell's oficializó un refuerzo tras una semana de espera

Otra cara nueva en el Parque: Newells oficializó un refuerzo tras una semana de espera

Otra cara nueva en el Parque: Newell's oficializó un refuerzo tras una semana de espera

Newells y Central, atentos: la aclaración de la AFA sobre este mercado de pases

Newell's y Central, atentos: la aclaración de la AFA sobre este mercado de pases

Uno más para la dupla: Newells cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Uno más para la dupla: Newell's cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Policiales
Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo
POLICIALES

Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

La Ciudad
Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano
La Ciudad

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano

Santa Fe registró los primeros casos de gripe H3N2K esta temporada y son de Rosario

Santa Fe registró los primeros casos de gripe H3N2K esta temporada y son de Rosario

La tensión en el gremio de los portuarios se hizo sentir en el microcentro

La tensión en el gremio de los portuarios se hizo sentir en el microcentro

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se contagia la enfermedad

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se contagia la enfermedad

Es oficial: Newells incorporó a un defensor que fue campeón la temporada pasada
Ovación

Es oficial: Newell's incorporó a un defensor que fue campeón la temporada pasada

Central anunció que vuelven a operar a Juan Cruz Komar por un problema coronario
OVACIÓN

Central anunció que vuelven a operar a Juan Cruz Komar por un problema coronario

Alcoholemia en rutas santafesinas: se registraron 279 casos positivos en un mes
La Ciudad

Alcoholemia en rutas santafesinas: se registraron 279 casos positivos en un mes

A una semana de un crimen, una nueva balacera en Brasil al 2700 dejó tres personas heridas
Policiales

A una semana de un crimen, una nueva balacera en Brasil al 2700 dejó tres personas heridas

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados
Economía

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados

La inflación mayorista se aceleró al 2,4% en diciembre
Economía

La inflación mayorista se aceleró al 2,4% en diciembre

Los casos de sífilis crecieron hasta 71% en 2025 y alcanzaron un récord en Argentina
Información General

Los casos de sífilis crecieron hasta 71% en 2025 y alcanzaron un récord en Argentina

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz
LA CIUDAD

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz

La turista argentina acusada de gestos racistas en Río de Janeiro sigue sin colocarse la tobillera electrónica
Información General

La turista argentina acusada de gestos racistas en Río de Janeiro sigue sin colocarse la tobillera electrónica

Estamos podridos: el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos
La Región

"Estamos podridos": el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa
La Ciudad

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases van a empezar en tiempo y forma
La Ciudad

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases "van a empezar en tiempo y forma"

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo
LA CIUDAD

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo

Al menos 40 muertos en España tras el descarrilamiento de trenes
El Mundo

Al menos 40 muertos en España tras el descarrilamiento de trenes

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien
LA CIUDAD

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea
La Región

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas
POLICIALES

Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas

Andrea Travaini asumirá como nueva secretaria de Mujeres, Género y Diversidad
Política

Andrea Travaini asumirá como nueva secretaria de Mujeres, Género y Diversidad

Milei viaja este lunes a Davos con la expectativa de encontrarse con Donald Trump
POLITICA

Milei viaja este lunes a Davos con la expectativa de encontrarse con Donald Trump

Obras en el sur: la repavimentación de bulevar Seguí arranca en 15 días

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Obras en el sur: la repavimentación de bulevar Seguí arranca en 15 días