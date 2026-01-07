La Capital | Información General | Pami

Pami: qué tienen que tener las recetas electrónicas para que sean válidas

Estos documentos cuentan con determinados requisitos obligatorios para ser aceptadas en farmacias, si están activas y su plazo de vigencia

7 de enero 2026 · 08:46hs
Recetas electrónicas

Recetas electrónicas

Las recetas electrónicas de Pami son una herramienta indispensable para los miembros de la obra social. En reemplazo de las recetas de papel, estos documentos digitales aparecieron con el objetivo de mejorar y agilizar el sistema de prescripciones para los jubilados.

La receta electrónica es un elemento que facilita y agiliza la prescripción y dispensa de medicamentos, otorgando más seguridad al acto médico y permitiendo mejorar la calidad de atención médica a los afiliados. Garantiza que las personas afiliadas tengan acceso a los medicamentos de forma simple y rápida, sin necesidad de acercarse al consultorio de su médica o médico de cabecera.

Las recetas electrónicas se utilizan en hospitales, centros privados, consultorios y farmacias, lo cual permite que el proceso de recibir un medicamento sea más práctico. Tanto el afiliado como cualquier persona encargada puede retirar en farmacia la medicación presentando la receta y documentación del afiliado.

Además, la receta electrónica incluye los descuentos aplicables y los montos finales en pesos que paga el afiliado, con precios actualizados, altas y bajas de medicamentos en línea. En adición, permite crear recetas secuenciales con fecha posdatada y validez de hasta 3 meses, entre otras ventajas.

Qué elementos tienen que tener las recetas electrónicas

Los requisitos que deben estar obligatoriamente en la receta médica de Pami para tener validez son:

  • Identificación del médico o profesional de la salud: nombre, matrícula, profesión, especialidad, domicilio.
  • Código de barras.
  • Identificación del paciente: nombre, obra social o prepaga, fecha de nacimiento, DNI, sexo.
  • Medicamento: identificado por su nombre genérico o denominación común internacional. Debe indicar: presentación, forma farmacéutica y cantidad de unidades.
  • Puede contener el nombre comercial del medicamento.
  • Diagnóstico.
  • Fecha de emisión.
  • Firma digital profesional.

Cuál es el tiempo de vigencia de las recetas electrónicas de Pami

Según la normativa vigente, las recetas electrónicas de Pami cuentan con un período de validez de 30 días desde la fecha de emisión. Una vez excedido ese plazo, ya no es posible utilizarlas en las farmacias aunque estén activadas.

Este límite no aplica solo para las recetas digitales, sino que también es el que rige para las recetas manuales (color celeste), siempre que estén correctamente cargadas en el sistema.

Cuáles son las recetas válidas de Pami

El sistema de recetas consta únicamente de dos tipos válidos: la blanca y la celeste previamente activada. El color de la receta indica su estado y su posibilidad de uso.

La receta blanca es la última implementación y goza de mayor seguridad, así como cuenta con validación automática. Por su parte, la celeste, conocida hasta el momento, seguirá siendo válida siempre y cuando esté activada.

De esta manera:

  • Si se cuenta con una receta blanca, se pueden retirar los insumos sin inconvenientes en las farmacias.
  • Si se cuenta con una receta celeste, se debe chequear que esté activada. Si está activa se pueden retirar los medicamentos sin dificultades. Si no está activa se debe pedir al médico que la active para que sea aceptada en farmacias.
  • Si la receta es verde, se debe pedir el reemplazo por una de las dos únicas recetas válidas en el nuevo sistema. Es decir, debe ser sustituida por una receta electrónica (blanca) o una receta manual activa (celeste).
