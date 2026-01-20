Otra cara nueva en el Parque: Newell's oficializó un refuerzo tras una semana de espera

El club confirmó la llegada de Gabriel Risso Patrón, el lateral izquierdo que ya tenía acordado su arribo desde hace varios días

El rearmado del plantel de Newell's continúa y, en la mañana de este martes, el club oficializó la llegada de Gabriel Risso Patrón , el lateral izquierdo con pasado en Atlético Tucumán que había acordado su llegada al parque Independencia hace algo más de una semana.

El defensor viene de jugar en Botafogo de San Pablo de la Serie B de Brasil y se incorpora al equipo dirigido por la dupla técnica de Favio Orsi y Sergio Gómez, quienes lo tendrán como una de las alternativas para la línea del fondo.

Según indicó la Lepra en su comunicado oficial, "el lateral zurdo, que ya se sumó a los trabajos del plantel dirigido por Orsi y Gómez, llega al rojinegro en condición de libre y firmando un contrato por una temporada , hasta diciembre de 2026, con opción a renovar por un año más según objetivos".

El tucumano de 30 años se formó y debutó profesionalmente en Atlético Tucumán. Posteriormente pasó Atlético Rafaela y se marchó al fútbol brasileño, donde vistió las camisetas de Ponte Preta y Botafogo-SP, con un total de 213 partidos disputados.

Gabriel Risso Patrón es nuevo jugador de la Lepra ¡Bienvenido al corazón de la ciudad! pic.twitter.com/Ixca3pL3FJ

Newell's agranda la defensa

La Lepra ya había sumado al arquero Gabriel Arias y a los defensores Bruno Cabrera, Nicolás Goitea y Oscar Salomón, además del regreso de Armando Méndez, por lo que selló la renovación completa de la defensa.

Tras la asunción de Ignacio Boero como nuevo presidente leproso y de Roberto Sensini como director deportivo, el club del parque Independencia ingresó a este mercado de pases dispuesto a una renovación importante del primer equipo.

Entre idas y vueltas, Newell's confirmó la llegada de Gabriel Arias, Matías Cóccaro, Bruno Cabrera, Michael Hoyos, Franco García, Nicolás Goitea, Walter Núñez, Oscar Salomón y Gabriel Risso Patrón. A su vez, la dirigencia rojinegra ya cerró el acuerdo con Defensa y Justicia para sumar también a Rodrigo Herrera.

Con la llegada de Risso Patrón, la Lepra cerró su noveno refuerzo de este mercado de pases, el cual continuará abierto hasta el martes 27 de enero a las 17. Cabe destacar que el conjunto rojinegro hará su debut en el torneo Apertura este viernes 23 de enero a las 22.15 frente a Talleres en Córdoba.