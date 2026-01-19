La Capital | La Ciudad | Rosario

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz

El nuevo esquema de subsidios energéticos del gobierno nacional afecta a los rosarinos. Advierten sobre "fuertes aumentos en las facturas de marzo"

19 de enero 2026 · 09:21hs
El Gobierno nacional modificó el esquema de subsidio y ubicó a Rosario en zona templada

Rosario quedó fuera del nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados (SEF) que estableció el gobierno nacional. Eso implica que solo recibirán ayudas quienes consuman menos de 300 kilowatios por mes. Silvana Teisa, titular de la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios, señaló que la ciudad quedó incluida en la zona de temperaturas templadas, y remarcó que el impacto de la medida llegará en las facturas de marzo.

La funcionaria indicó que “desde el 1º de enero de este año, mediante el decreto 943, el presidente Javier Milei había armado un nuevo régimen de subsidios en el que se ponía topes a los consumos en distintas épocas del año. Los límites para los meses de mayo, junio, julio, agosto, y enero, diciembre y febrero son de 300 kw, pero ya había una diferencia respecto de los años anteriores para los meses de marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre con un tope de 150 kw mensuales”.

En declaraciones a LT8, Teisa señaló que “a eso se agrega a la resolución de este fin de semana que ahora puede haber un tope distinto en las zonas cálidas o muy cálidas, de los cuales Rosario queda afuera, porque quedó incluida en zona templada. El tope en las zonas muy cálidas podía extenderse hasta los 500 kw mensuales y las cálidas hasta 370 kw, dejando afuera a Rosario que tiene como tope los 300 kw en temporada alta, pero 150 al igual que el resto del país en el resto del año”.

Qué pasará con las tarifas de luz en los meses más fríos

Teisa anticipó que el impacto del nuevo sistema de subsidios se empezará a notar en Rosario y toda la zona centro del país “algo en las facturas que empiecen a llegar en febrero o marzo donde figuran los consumos de enero. El problema es que se tiene en cuenta la temporada alta en verano, pero no se prevé que en muchas localidades o incluso también en Rosario, no cuentan con conexión de gas natural. 150 kw de consumos mensuales harán que las facturas sean muy elevadas. Muchísimas familias superan ese consumo para calefaccionarse en invierno o mantener el agua caliente en sus termotanques eléctricos”.

La funcionaria recordó “eso se vivió el año pasado, cuando las facturas eran inalcanzables, por ejemplo, en barrio Olímpico, una zona donde el gobierno provincial entregó viviendas, pero que no cuenta con conexión de gas natural. El pronóstico para este año será peor. El año pasado, el subsidio era con un tope de consumo de 300 kw durante todo el año. La decisión de bajar ese máximo a 150 kw durante el resto del año hará que las facturas sean muchísimo más elevadas”.

“Cuanto más consumimos, más caro cuesta el kw, y pagar una tarifa plana cuando superaste ese número llevará a que las facturas sean muy elevados. Un jubilado que no supera los 400 mil pesos de ingresos, y le llegan facturas mensuales de energía por encima de los 150 mil pesos, difícilmente pueda pagar. Estamos hablando de que también hay sostener la economía de una vivienda. más allá de las facturas de energía. Estamos viendo que un rosarino podría consumir un promedio de entre 300 y 400 kw mensuales, que se pueden elevar un poco más en verano, pero en invierno es mucho más para quienes no cuentan con gas natural. El aumento de las facturas se va a notar significativamente”, subrayó.

Teisa recordó que cualquier duda que tengan los usuarios podrá ser evacuada en la sede de la Oficina del Consumidor ubicada en Córdoba 852, de lunes a viernes de 8.30 a 16 horas.

