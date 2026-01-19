Obras en el sur: la repavimentación de bulevar Seguí arranca en 15 días

Además de la restauración de las losas de hormigón a nuevo, entre San Martín y Oroño, se ejecutará un nuevo cantero central con juegos infantiles y aparatos para hacer gimnasia

La última semana del primer mes del 2026 arrancará con obras. En 15 días más, las máquinas viales le pondrán punto de partida a la refuncionalización de bulevar Seguí, entre San Martín y Oroño, para convertir este conector vial de zona sur en un paseo con nueva pavimentación, a lo que en forma complementaria se agregará un parque lineal sobre el cantero central que incluirá juegos para los chicos y aparatos para gimnasia, junto a un nuevo parquizado. La Unión Transitoria de Empresas (UTE) Edeca-Obring realizará ambos proyectos bajo una inversión estimada en 7.500 millones de pesos.

Enlace vial estratégico entre el este y el oeste; el bulevar cuenta con calzada a nivel definitivo en hormigón, con doble sentido circulatorio de unos 7 metros de ancho cada una, y se caracteriza por su cantero en el medio con un ancho de casi 12 metros de cordón a cordón. Un espacio que no solo es usado por cientos de automovilistas a diario, sino es un lugar de encuentro de vecinos y un corredor peatonal amplio para poder circular.

Todo este tramo se encuentra muy deteriorado, con las losas de hormigón agrietadas, baches, desniveles y verdaderos cráteres que ponen en jaque al tránsito. Ahora, la promesa es de comenzar su rehabilitación en 15 días para recuperar a nuevo las calzadas y jerarquizar su cantero central. El plazo de obra rondará los 15 meses de trabajos.

Cómo serán las obras de Seguí

El proyecto vial contempla la reconstrucción de las calzadas de hormigón en 22 centímetros de espesor, que se asienta sobre una base de hormigón, con una longitud total de la intervención de aproximadamente 1.650 metros.

La reconstrucción de Seguí conserva el ancho actual, con doble sentido de circulación y todas las obras complementarias (desagües, alumbrado y señalización) bocas o cámaras de desagües existentes o a ejecutar y la construcción de otras captaciones hidráulicas con la infraestructura existente. La obra de arquitectura prevista incluye también la realización de rampas para accesibilidad de las personas con movilidad reducida en las esquinas.

segui1 (1)

Y en cuanto al rediseño del cantero central para transformarlo en un parque lineal desde Oroño a Ayacucho, se busca la reconstrucción y puesta en valor se busca un nuevo uso del espacio público manteniendo el ancho actual. Se ejecutarán senderos peatonales y circuitos aeróbicos, estaciones deportivas y áreas de entrenamiento, y zonas de juegos infantiles y lúdicas. El tramo completo será parquizado y acompañado por nuevas áreas verdes bajo un plazo de obras de 12 meses lo que también incluirá la reparación y renovación de veredas.

Ambos proyectos quedaron en manos de la misma Unión Transitoria de Empresas (UTE) a cargo de las empresas rosarinas Edeca y Obring. Pero, las dos no comenzarán al unísono sino que los trabajos se realizarán en forma intercalada para garantizar la transitabilidad de la zona.

Inversión en pavimentación y el cantero central

En total la inversión estimada será de 7.500 millones de pesos; es decir unos 1.600 millones de pesos por debajo de lo presupuestado en las licitaciones. Mientras la ejecución de las nuevas losas de hormigón para el tránsito por Seguí estará a cargo de la Municipalidad, el parque lineal sobre el cantero central tendrá el monitoreo del gobierno santafesino.

segui2 (1)

Estos dos proyectos se suman a una secuencia de intervenciones proyectadas en zona sur: la remodelación del parque Regional Sur y las intervenciones hidráulicas en la cascada del Saladillo, las nuevas defensas del puente Molino Blanco, el avance en la etapa final del Hospital Regional Sur, la nueva avenida Ayacucho, la urbanización de Tablada, el complejo de piletas olímpicas, la villa olímpica (en carpeta para los juegos Odesur 2026) y barrios con pavimento definitivo en este distrito.

También en zona sur

Entre otras obras que se llevan adelante se cuentan el parque de la Colectora, la remodelación integral de avenida Ayacucho, la apertura de bulevar Seguí, y las urbanizaciones en el Cordón Ayacucho y La Tablada, y en barrio Moreno. Y también pavimento en los barrios Uriburu y La Guardia, en Las Flores y La Granada, en Yrigoyen y Tiro Suizo.