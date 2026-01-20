Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se contagia la enfermedad

Los casos de sífilis, una enfermedad que puede ser severa, crecieron hasta 71% en 2025 y alcanzaron un récord en Argentina: en 2025 se notificaron más de 55.000 contagios y hay preocupación porque la tendencia indica que va a seguir creciendo. En Rosario la situación es parecida: "Se está viendo similar al que vemos a nivel nacional, y cada vez va a ser peor", si no se hacen campañas de prevención, no se brinda la educación sexual adecuada y no se "aprovecha" al paciente cuando llega a los centros de salud para darle la información necesaria, dijo a La Capital el médico Miguel Pedrola, quien se especializa en infecciones de transmisión sexual.
Pedrola, director científico de la organización AHF para América Latina y el Caribe, que tiene sede en la ciudad, comentó que hay clínicas rosarinas "que están detectando tres casos por semana de sífilis".
El especialista brindó otro dato relevante: "Más allá de que una primera infección genere anticuerpos, la persona que tuvo sífilis puede reinfectarse. De hecho, estamos viendo un 26 por ciento de reinfecciones".
¿Cómo se contagia la enfermedad? ¿Cuáles son los maneras de prevenirla? ¿Se puede curar?
La historia reciente
El número de personas con diagnóstico de sífilis en Rosario había empezado a trepar en 2019 y fue subiendo hasta un promedio de 1.500 contagios anuales en 2022, solo teniendo en cuenta los detectados en efectores municipales. "Es claramente elevado", advirtió oportunamente el médico Damián Lavarello director del Programa Municipal de VIH, Infecciones de Transmisión Sexual y Hepatitis Virales en una charla con este diario. Ahora, en enero de 2026 la preocupación sigue latente y por eso es imprescindible que se refuercen las campañas de prevención y detección temprana desde la salud pública y también a nivel privado, ya que es una enfermedad que puede afectar a personas de todos los sectores socioeconómicos, y de todas las edades.
La detección de sífilis en embarazadas es otro un hecho relevante porque pueden contagiar a su bebé: “Sigue habiendo sífilis congénita en un número que supera lo esperable en Rosario”, comentó en su momento Lavarello, y detalló: “Tenemos alrededor de dos casos cada 1.000 nacimientos cuando no debería superar el 0,5”.
Alerta entre odontólogos
Ante ese cuadro, la cátedra de Estomatología de la Facultad de Odontología de la UNR puso en marcha hace unos años una campaña de detección de infecciones de transmisión sexual (ITS), con el objetivo de ser diagnosticadas a partir de lesiones en la boca, un problema que empezó a verse con frecuencia en los consultorios de la ciudad.
La sífilis suele dar síntomas leves (lesiones en los genitales o en la cavidad oral) que pueden pasar desapercibidos en la primera etapa, pero que no se curan hasta que se hace el tratamiento adecuado con penicilina.
Qué es la sífilis
Es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Treponema pallidum. "El síntoma más frecuente es el chancro sifilítico, una úlcera que no duele y que sale en el área genital (tanto de hombres como mujeres) pero que también puede aparecer en la boca", dijo Pedrola.
La "trampa" que tiene esta patología, es que "puede curarse en 15 o 20 días aunque no hayas hecho tratamiento. Entonces la persona se olvida... El motivo por el que no consultan a tiempo suele ser desconocimiento o vergüenza y como se resuelve, no van al médico", explicó el especialista.
Cuando va pasando el tiempo se ingresa en la "fase secundaria", un proceso que puede durar entre uno o dos años, posteriores a la infección. "Entonces suelen aparecer lesiones en piel, que también contagian. Aparecen en las manos y en el resto del cuerpo. Estas lesiones también pueden resolverse solas y entonces la persona sigue sin consultar. Así se va llegando a la última etapa donde comienza a atacar órganos sensibles como el corazón, el cerebro...Desde el inicio pudieron pasar 20 años", reflexiona Pedrola.
"Lo importante (y a la vez lo que genera cierta impotencia entre los médicos) es que en todas las etapas se puede tratar y curar, aunque la terciaria es realmente más complicada, por eso insistimos en la prevención pero también en que la gente se acerque al centro de salud y consulte ante la mínima duda", enfatizó el médico.
El tratamiento "es sencillo y muy barato porque se usa penicilina". Eso sí, después de curarse "hay que seguir cuidándose".
Cómo se contagia
Se produce por "contacto directo con la lesión". Si el chancro está en el pene "y la persona usa preservativo lo evita; pero si está en el ano, por ejemplo, y hay una penetración sin preservativo, el que penetra se contagia", explicó. "Lo cierto es que menos del 15 por ciento de las personas que tienen relaciones usa preservativo vemos el grado de desprotección", señaló el experto.
El sexo oral también es una forma de contagio, porque las lesiones pueden estar en boca. "Si decimos que no se usa en el momento del coito mucho menos se utiliza el campo de látex en el sexo oral", destacó Pedrola.
"Lamentablemente, entre jóvenes la moda es no utilizar preservativo: eso tiene que ver con la falta de educación sexual en las escuelas y porque no hay ninguna campaña para evitar las infecciones de transmisión sexual", detalló.
Además, el que quiere usarlo tiene que comprarlo y no siempre se accede. "Si lo vas a buscar al hospital en forma gratuita tenés que ir a la mañana, y los más jóvenes no van. Hay que facilitar la entrega", puntualizó el profesional.
Cómo se detecta la sífilis
Ante la sospecha de sífilis se puede realizar un análisis "que se hace con una gotita de sangre y el resultado está en quince minutos".
"Tenemos una tira reactiva que permite hacer a la vez dos estudios: sífilis y VIH", dijo Pedrola. El médico invitó a los rosarinos a acercarse a la sede de AHF en Pellegrini 341, de 12 a las 20 donde el análisis "es gratuito".
Además brindan asesoramiento y se les entrega penicilina a quienes dan positivo, para curar la enfermedad. También se detecta y se brinda el el tratamiento en centros de salud y hospitales públicos, y a nivel privado.
"Necesitamos acercar los testeos a la gente que no llega habitualmente a los efectores de salud", explicó Diana Mardoni, directora general de Promoción y Cuidado de la salud Colectiva de la Municipalidad.
Si bien en la mayoría de los servicios municipales existen espacios de consejería sobre ITS y en todos se realizan pruebas de laboratorio gratuitas que permiten detectar o descartar la presencia de estas enfermedades, ahora se empezarán a implementar los testeos rápidos que permiten conocer en el momento la presencia de VIH o sífilis.
