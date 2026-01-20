La Capital | La Ciudad | Santa Fe

Santa Fe registró los primeros casos de gripe H3N2K esta temporada y son de Rosario

El Ministerio de Salud informó la detección de dos casos de la gripe A que provocó el brote en Europa. Lo que se sabe hasta el momento

20 de enero 2026 · 11:48hs
Se confirmaron dos casos gripe H3N2 en la provincia de Santa Fe 

Se confirmaron dos casos gripe H3N2 en la provincia de Santa Fe 

El Ministerio de Salud de la Nación publicó este lunes el Boletín Epidemiológico Nacional, en el que se confirmaron los primeros dos casos de gripe H3N2 subclado K en la provincia de Santa Fe durante el inicio de 2026. Esa variante es la que generó el brote en Europa y otros países del hemisferio Norte durante diciembre.

Fuentes sanitarias confirmaron que se trata de dos personas mayores de 65 años del departamento Rosario que no tienen antecedentes de vacunación antigripal. Estos contagios están vinculados a viajes al hemisferio norte: uno de los contagiados había viajado recientemente y el otro tuvo contacto estrecho con un familiar que volvió del exterior con síntomas gripales.

Qué dice el boletín oficial

El informe oficial reúne la información epidemiológica disponible hasta el 10 de enero y tiene como objetivo fortalecer la toma de decisiones en salud pública y retroalimentar el sistema de vigilancia sanitaria a nivel nacional.

Según el Boletín, en América Latina continúa una tendencia ascendente de casos de gripe, con predominio de la influenza H3N2 en la mayoría de las regiones, a excepción de la subregión andina.

Los casos del subclado K se distribuyeron en distintas jurisdicciones del país, entre ellas Buenos Aires, CABA, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Neuquén y Tierra del Fuego.

De esos casos, 13 personas estaban internadas y 15 fueron pacientes ambulatorios, con mayor concentración en mayores de 60 años, seguidos por menores de 10 años.

En relación con la provincia de Santa Fe, el Boletín Epidemiológico solo detalla que los dos casos confirmados pertenecen al subclado K.

Vacunación y perfil de los casos

Otro dato relevante del informe es que la mayoría de los casos no consignaba antecedentes de vacunación antigripal. No obstante, 10 personas sí habían sido vacunadas, pertenecientes a tres de los cuatro subclados identificados, de las cuales seis correspondían al subclado K.

En cuanto a la distribución por sexo, el 54% de los casos secuenciados de influenza correspondieron a personas de sexo masculino.

Recomendaciones para la población

Ante el aumento de casos de infecciones respiratorias, el Ministerio de Salud reiteró una serie de medidas de prevención, entre ellas:

  • Mantener completos los esquemas de vacunación contra influenza, SARS-CoV-2, neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Bordetella pertussis y virus sincicial respiratorio.
  • Lavado frecuente de manos con agua y jabón.
  • Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.
  • Evitar compartir objetos personales como vasos o cubiertos.
  • Desinfectar superficies con agua y detergente o alcohol al 70%.
  • Ventilar adecuadamente los ambientes cerrados.
  • Personas con síntomas respiratorios deben evitar el contacto social hasta presentar mejoría clínica y al menos 24 horas sin fiebre.

Viajeros y regreso de países con circulación viral

A quienes viajen o regresen de países con circulación de influenza, se recomienda:

  • Mantener las medidas de prevención durante el viaje y al regreso.
  • Consultar de forma oportuna al sistema de salud ante el empeoramiento de los síntomas, especialmente en personas de riesgo.

Vacunación antigripal: quiénes deben vacunarse

La vacuna antigripal, incorporada al Calendario Nacional de Vacunación desde 2011, busca reducir complicaciones, hospitalizaciones y muertes por influenza en grupos de riesgo.

Población objetivo:

  • Personal de salud.
  • Personas embarazadas, en cualquier trimestre.
  • Personas puérperas, hasta 10 días después del parto.
  • Niños y niñas de 6 a 24 meses.
  • Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, con indicación médica.
  • Mayores de 65 años, sin necesidad de orden médica.
  • Personal estratégico, como fuerzas de seguridad.
