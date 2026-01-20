Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano

Tras el trabajo de los bomberos, encontraron basura hasta el techo y ratas en el domicilio. Qué es el Síndrome de Diógenes

Personal de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público municipal se presentó en el lugar.

Este martes por la mañana Bomberos Zapadores sofocaron un incendio desatado en una vivienda de barrio Belgrano, habitada por un hombre que es acumulador compulsivo . Los vecinos de la zona denunciaron la presencia de basura y ratas que invaden las casas linderas.

El operativo se activó minutos antes de las 8 en una casa de dos habitaciones de Solís al 1600 . Al llegar, los bomberos —junto a los vecinos— sofocaron el fuego desatado en el comedor de la vivienda. Fue allí que constataron la gran acumulación de desechos y chatarra que llegaba casi hasta el techo.

Las llamas afectaron montículos de ropas, dos bicicletas, dos mesas de madera, una estufa, dos roperos de madera, un ventilador, una cama de hierro de una plaza con su respectivo colchón, tres sillas de madera, seis cajones plásticos de envases de bebida, una puerta de madera, una ventana de madera, y demás elementos imposibilitados de identificar por el accionar de las llamas.

La presencia del acumulador

En la vivienda se hallaba presente Pablo, el morador que padece el Síndrome de Diógenes, un trastorno del comportamiento que se caracteriza por el total abandono personal y social, así como por el aislamiento voluntario en el propio hogar y la acumulación en él de grandes cantidades de basura y desperdicios domésticos. Afecta, por lo general, a personas de avanzada edad que viven solas. El nombre hace referencia a Diógenes, un filósofo griego que promovía el desapego extremo de lo material y la austeridad.

"Soy acumulador compulsivo", admitió Pablo ante los medios de comunicación presentes esta mañana en la vivienda de Solís al 1600.

acumulador compulsivo03 Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

La situación derivó en la presencia de una cuadrilla de la Municipalidad, que arribaron al lugar con una pala mecánica y un camión para quitar la basura de la casa, desde botellas hasta cartones y ropa vieja. Los vecinos habían denunciado que las ratas que salían del lugar se comían hasta el alimento de las mascotas del barrio.

"Sabemos que son situaciones complejas, donde son personas que acumulan residuos como si fuesen algo de valor", apuntó Luciano Marelli, de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público municipal.

El funcionario dijo que aquellos vecinos que noten este tipo de situaciones en su barrio lo pueden denunciar ante la línea 147 o al MuniBot.