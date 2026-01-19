La Capital | La Ciudad | incendio

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo

El siniestro se produjo este lunes a la mañana en una dependencia ubicada a unos 20 metros del ingreso principal.

19 de enero 2026 · 12:02hs
Incendio en una dependencia del Cementerio La Piedad. Intervinieron efectivos de Bomberos Zapadores

Foto: Bomberos Zapadores

Incendio en una dependencia del Cementerio La Piedad. Intervinieron efectivos de Bomberos Zapadores
El siniestro en el Cementerio La Piedad sucedió este lunes a la mañana

Foto: Bomberos Zapadores

El siniestro en el Cementerio La Piedad sucedió este lunes a la mañana

Un incendio destruyó gran parte del sector de archivo del Cementerio La Piedad. El siniestro se registró este lunes a la mañana en las dependencias ubicadas en Provincias Unidas 2750.

El aviso de emergencia se produjo a las 6 de hoy y en el lugar actuaron los Bomberos Zapadores. El fuego afectó a una oficina ubicada a unos 20 metros del ingreso al predio y que tiene unos 3 metros de largo por 3 metros de ancho y 2 metros y medio de alto.

La primera medida que tomaron los Zapadores una vez que estaban listos para atacar las llamas, fue cortar el suministro eléctrico y luego procedieron a extinguir el fuego. Luego se procedió a la remoción y enfriamiento de los elementos en estado de incandescencia, con la utilización de picos zapa.

incendio La Piedad

Según el reporte preliminar de Zapadores, el fuego consumió gran cantidad de papeles de archivo, una bomba de agua, una puerta de madera, e hizo caer todo el revoque de paredes y techos.

>> Leer más: En el cementerio La Piedad se robaron todo y ya no quedan ni las fotos de las tumbas

