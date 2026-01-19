La Capital | Policiales | balacera

A una semana de un crimen, otra balacera dejó tres heridos en Brasil al 2700

Dos hombres y una mujer resultaron heridos tras un ataque a tiros en la zona oeste de Rosario. El hecho ocurrió a pocos metros de donde, hace una semana, fue asesinada Andrea Zeballos, en un sector marcado por la reiteración de episodios de violencia armada.

19 de enero 2026 · 16:42hs
Uno de los tres heridos fue trasladado al Heca tras la balacera. 

Uno de los tres heridos fue trasladado al Heca tras la balacera. 

Tres personas resultaron heridas tras una balacera en Brasil al 2700, en la zona oeste de Rosario. El ataque se suma al crimen de Andrea Zeballos, asesinada a pocos metros de allí hace una semana.

Según trascendió, alrededor de las 18 del domingo, dos hombres ingresaron a un pasillo ubicado sobre calle Brasil al 2700 -detrás del cementerio La Piedad-, efectuaron varias detonaciones y huyeron por colectora hacia 27 de febrero.

Por los disparos, dos hombres y una mujer resultaron heridos. Según especificaron fuentes policiales, uno de ellos fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con heridas de miembros inferiores. Sin embargo, otras fuentes vinculadas a la investigación aseguraron que la víctima de 45 años fue diagnosticado con múltiples heridas de arma de fuego y se encuentra internado en estado reservado.

Por su parte, los otros dos heridos, un joven y una muchacha, fueron llevados al hospital Centenario con heridas en el glúteo derecho y en el pie izquierdo, con fractura de tibia y peroné, y se encuentran fuera de peligro.

>>Leer más: Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste

Una mujer asesinada hace una semana

El pasado sábado 10 de enero, una mujer de 47 años, identificada como Andrea Verónica Zeballos fue asesinada en 27 de febrero y Brasil. La víctima recibió múltiples impactos de arma de fuego y murió en el acto.

El hecho se registró alrededor de las 16 y poco después, la Policía detuvo a un joven de 19 años, al que le secuestraron una moto de alta cilindrada y un arma calibre 9 milímetros.

El joven fue identificado como Geremías C. y quedó en prisión preventiva por el plazo máximo que prevé la ley, imputado por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento.

Noticias relacionadas
La víctima de 36 años fue acribillada el 6 de enero en una esquina de Tablada.

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

La mujer fue atendida en el Heca después de la balacera.

Barrio Triángulo: hirieron a balazos a una mujer que cenaba frente a su casa

Los adolescentes detenidos tenían una pistola 9 milímetros.

Balacera a metros del hospital Italiano: hay dos menores de edad detenidos

En Balcarce y Montevideo, personal de la Policía de Investigaciones había detenido al cerrajero por el robo de miles de dólares en barrio Martin. Finalmente fue puesto en libertad

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

Ver comentarios

Las más leídas

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

Newells pone en marcha la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Newell's pone en marcha la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Lo último

Central y Newells tendrán una semana más para incorporar jugadores y reforzar sus equipos

Central y Newell's tendrán una semana más para incorporar jugadores y reforzar sus equipos

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

Tamara G., imputada por el robo a la mujer de 86 años, solicitó los servicios del cerrajero como una clienta más. No encontraron pruebas que los vinculen. El juez dispuso su liberación.

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín
A una semana de un crimen, una nueva balacera en Brasil al 2700 dejó tres personas heridas
Policiales

A una semana de un crimen, una nueva balacera en Brasil al 2700 dejó tres personas heridas

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados
Economía

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados

Suben las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1 millón
Economía

Suben las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1 millón

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz
LA CIUDAD

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz

Estamos podridos: el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos
La Región

"Estamos podridos": el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

Newells pone en marcha la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Newell's pone en marcha la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Orsi y Gómez: Necesitamos una reconstrucción futbolística e institucional de Newells

Orsi y Gómez: "Necesitamos una reconstrucción futbolística e institucional de Newell's"

Ovación
La otra Copa Libertadores que jugará Central y que necesita el apoyo de todos los canallas
Ovación

La "otra" Copa Libertadores que jugará Central y que necesita el apoyo de todos los canallas

La otra Copa Libertadores que jugará Central y que necesita el apoyo de todos los canallas

La "otra" Copa Libertadores que jugará Central y que necesita el apoyo de todos los canallas

Central anunció que vuelven a operar a Juan Cruz Komar por un problema coronario

Central anunció que vuelven a operar a Juan Cruz Komar por un problema coronario

Quién es el rosarino que fue premiado por la AFA y no tuvo lugar ni en Newells ni en Central

Quién es el rosarino que fue premiado por la AFA y no tuvo lugar ni en Newell's ni en Central

Policiales
La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín
Policiales

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

A una semana de un crimen, una nueva balacera en Brasil al 2700 dejó tres personas heridas

A una semana de un crimen, una nueva balacera en Brasil al 2700 dejó tres personas heridas

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien

Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas

Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas

La Ciudad
Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases van a empezar en tiempo y forma
La Ciudad

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases "van a empezar en tiempo y forma"

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones
Información General

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

El tiempo en Rosario: lunes menos ventoso y con temperatura en baja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes menos ventoso y con temperatura en baja

Noche de los Testeos: en pocas horas se realizaron 30 pruebas de VIH en Rosario
La Ciudad

Noche de los Testeos: en pocas horas se realizaron 30 pruebas de VIH en Rosario

Balacera en Empalme Graneros: murió una mujer y quedó grave un hombre
Policiales

Balacera en Empalme Graneros: murió una mujer y quedó grave un hombre

Estoy arrepentida, dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas
Información General

"Estoy arrepentida", dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida
La Ciudad

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

Al menos 21 muertos en un choque de trenes de alta velocidad en España
Información General

Al menos 21 muertos en un choque de trenes de alta velocidad en España

Verano canalla en Mar del Plata: buscan que Aldosivi–Central se juegue con público visitante
Ovación

Verano canalla en Mar del Plata: buscan que Aldosivi–Central se juegue con público visitante

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newells en la primera fecha del torneo
Ovación

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newell's en la primera fecha del torneo

General Motors mantendrá  los parates en Alvear en 2026 y pagará salarios al 75 %
Economía

General Motors mantendrá  los parates en Alvear en 2026 y pagará salarios al 75 %

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta
Policiales

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse
Policiales

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse

Anamá Ferreira pidió cárcel para la turista argentina acusada de racismo
Información General

Anamá Ferreira pidió cárcel para la turista argentina acusada de racismo

Incendios forestales en Chile: al menos 18 muertos y más de 50.000 evacuados
El Mundo

Incendios forestales en Chile: al menos 18 muertos y más de 50.000 evacuados

El noroeste rosarino se posiciona en inversiones comerciales y urbanísticas

Por Emmanuel Paz
Negocios

El noroeste rosarino se posiciona en inversiones comerciales y urbanísticas

En una final dramática, Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones
Ovación

En una final dramática, Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones

Argentina se convirtió en el principal proveedor de aceites vegetales de la India
Economía

Argentina se convirtió en el principal proveedor de aceites vegetales de la India

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano
Policiales

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano

Legislatura santafesina: asoma un febrero de alta intensidad política

Por Javier Felcaro
Política

Legislatura santafesina: asoma un febrero de alta intensidad política

El comercio global crecerá pese a la fragmentación geopolítica
Economía

El comercio global crecerá pese a la fragmentación geopolítica