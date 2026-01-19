A una semana de un crimen, otra balacera dejó tres heridos en Brasil al 2700

Dos hombres y una mujer resultaron heridos tras un ataque a tiros en la zona oeste de Rosario. El hecho ocurrió a pocos metros de donde, hace una semana, fue asesinada Andrea Zeballos, en un sector marcado por la reiteración de episodios de violencia armada.

Uno de los tres heridos fue trasladado al Heca tras la balacera.

Tres personas resultaron heridas tras una balacera en Brasil al 2700, en la zona oeste de Rosario. El ataque se suma al crimen de Andrea Zeballos, asesinada a pocos metros de allí hace una semana.

Según trascendió, alrededor de las 18 del domingo, dos hombres ingresaron a un pasillo ubicado sobre calle Brasil al 2700 -detrás del cementerio La Piedad-, efectuaron varias detonaciones y huyeron por colectora hacia 27 de febrero.

Por los disparos, dos hombres y una mujer resultaron heridos. Según especificaron fuentes policiales, uno de ellos fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con heridas de miembros inferiores. Sin embargo, otras fuentes vinculadas a la investigación aseguraron que la víctima de 45 años fue diagnosticado con múltiples heridas de arma de fuego y se encuentra internado en estado reservado.

Por su parte, los otros dos heridos, un joven y una muchacha, fueron llevados al hospital Centenario con heridas en el glúteo derecho y en el pie izquierdo, con fractura de tibia y peroné, y se encuentran fuera de peligro.

Una mujer asesinada hace una semana

El pasado sábado 10 de enero, una mujer de 47 años, identificada como Andrea Verónica Zeballos fue asesinada en 27 de febrero y Brasil. La víctima recibió múltiples impactos de arma de fuego y murió en el acto.

El hecho se registró alrededor de las 16 y poco después, la Policía detuvo a un joven de 19 años, al que le secuestraron una moto de alta cilindrada y un arma calibre 9 milímetros.

El joven fue identificado como Geremías C. y quedó en prisión preventiva por el plazo máximo que prevé la ley, imputado por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento.