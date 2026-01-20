La Capital | Policiales | dron

Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo

El incidente quedó caratulado en principio como abuso de arma. La persona que disparó dijo que se sintió intimidada cuando el aparato volaba sobre su casa

20 de enero 2026 · 08:49hs
El vuelo de un dron. En Roldán

Foto: La Capital / Archivo.

El vuelo de un dron. En Roldán, un vecino se sintió intimidado por un dispositivo que sobrevolaba terreno y le disparó un escopetazo
Arma incautada. La escopeta que se utilizó para derribar un dron

Foto: Policía de Santa Fe.

Arma incautada. La escopeta que se utilizó para derribar un dron

Una prueba de vuelo de un dron derivó en un caso de abuso de arma en Roldán. Un vecino se sintió i ntimidado por la presencia del aparato que sobrevolaba su vivienda y no tuvo mejor que idea que tomar una escopeta y disparar al dispositivo que terminó cayendo.

El incidente sucedió el domingo en horas de la tarde en la zona de Chubut al 700 de esa ciudad del departamento San Lorenzo. De acuerdo con fuentes policiales, el caso se denunció en principio en la Central de Emergencias 911 como un desorden de vecinos.

Cuando los efectivos policiales de Roldán llegaron al lugar entrevistaron a un vecino que se presentó como víctima. Esa persona declaró que mientras realizaba pruebas de vuelo con un dron escuchó el estampido de un disparo de arma de fuego e inmediatamente después vio cómo el aparato se venía abajo.

dispara a un Dron con escopeta

Qué dijo el responsable del escopetazo

Según voceros policiales, el dispositivo había caído dentro de una vivienda ubicada en Chubut al 700. La Policía se presentó en el lugar y habló con el propietario u ocupante del inmueble, quien reconoció haberse sentido intimidado por el sobrevuelo del dron sobre su casa y que por ese motivo tomó una escopeta de su propiedad y disparó, logrando derribar el aparato, pero desconociendo el lugar exacto donde había caído.

>> Leer más: Los Riesgos y Consideraciones al Utilizar Drones: Una Tecnología de Doble Filo

El caso de abuso de armas fue notificado a la Fiscalía de Flagrancia en turno, desde donde se ordenaron las medidas de rigor, entre otras el secuestro del arma que se usó en el incidente.

