La Capital | Motores | buque

Hito automotriz en Argentina: llegó el buque chino con miles de autos híbridos y eléctricos

El barco Changzhou de BYD descargó cerca de 5.800 unidades importadas sin aranceles en Buenos Aires, en un movimiento fuerte de inversión de la marca en el país

20 de enero 2026 · 13:55hs
El buque BYD Changzhou llegó a la Argentina con unos 5.800 autos

El buque BYD Changzhou llegó a la Argentina con unos 5.800 autos, entre híbridos y eléctricos.

El buque BYD Changzhou arribó a la terminal Zárate, en la provincia de Buenos Aires, este lunes y marcó un hito en la logística automotriz nacional. La embarcación transportó un cargamento de aproximadamente 5.800 autos híbridos y eléctricos de la marca BYD, lo que representa el desembarco de unidades importadas de mayor magnitud en la historia del país.

En el marco de las políticas de apertura a las importaciones, estos vehículos llegan directamente desde China con el beneficio de la exención del arancel del 35% habitualmente aplicado a productos de fuera del Mercosur.

La operación se llevó a cabo con un buque de última generación que fue diseñado específicamente para el traslado de autos de energía sustentable, con una eslora de casi 200 metros y una capacidad de carga que alcanza las 7 mil unidades, destacado por su equipamiento tecnológico orientado a la reducción del impacto ambiental.

Buque BYD autos marca china (1)

El buque que llegó a la Argentina

Este navío cuenta con un sistema de propulsión de doble combustible LNG (gas natural licuado), tecnología que permite disminuir significativamente las emisiones de carbono en cada trayecto internacional. Al respecto, Stephen Deng, Country Manager de BYD en Argentina, afirmó que contar “con una flota propia de última generación les permite operar con escala, eficiencia y menores emisiones, acompañando el crecimiento sostenido del mercado argentino de vehículos de nueva energía”.

>> Leer más: La RAM Dakota fue elegida como el "auto del año 2025" en Argentina

Por otro lado, Deng remarcó que para la empresa este suceso “refleja una visión de largo plazo en Argentina: invertir, ampliar de manera sostenida la red de concesionarios en todo el territorio nacional y poner a disposición del mercado local tecnología de vanguardia”.

Los modelos de la marca china

En cuanto a la oferta de modelos, el arribo del Changzhou refuerza la disponibilidad del Mini Dolphin, un vehículo 100% eléctrico de bajo costo. Además, la compañía aprovechó para presentar el ATTO 2 DM-i, un SUV urbano híbrido enchufable que estrena la tecnología DM-i, optimizada para maximizar la eficiencia energética.

Los planes de la automotriz para el ciclo 2026 contemplan la introducción de nuevas unidades en diversos segmentos y la consolidación de su infraestructura de posventa en las provincias. Durante el 2025, la empresa se posicionó como el principal vendedor global de autos eléctricos, liderazgo que busca replicar en el mercado interno tras sus primeros meses de actividad oficial.

