El petróleo y sus derivados impulsaron el ascenso de los precios al por mayor en el último mes de 2025. También presentaron subas los alimentos. En el acumulado anual se registró una desaceleración al 26,2%

La inflación mayorista se aceleró al 2,4% en diciembre. Fue impulsada fundamentalmente por las subas en los precios del petróleo y derivados. Sin embargo, en el acumulado de 2025 el aumento fue del 26,2%, menos de la mitad en relación a la cifra de 2024.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el Indice de Precios Internos al por Mayor (Ipim) del último mes del año fue 0,8 puntos porcentuales superior al de noviembre. Este avance fue traccionado fundamentalmente por los aumentos en productos primarios de origen nacional (+2,5% contra -0,3% del mes previo)- Dentro de esta división resaltó un incremento del 3,4% en petróleo.

Los productos manufacturados nacionales presentaron un alza de 2,6%, es decir 0,3 puntos por encima de la de noviembre. Aquí, la variación más relevante fue la de productos refinados de petróleo (+6,3%), aunque también fue considerable la suba en alimentos y bebidas (+3,2%).

Los ajustes en los bienes asociados al petróleo se registraron pese a que el precio internacional del crudo se contrajo durante el período en cuestión.

Los importados

Mientras tanto, los artículos importados aumentaron 1,7%, cuando el mes anterior habían exhibido una deflación de 0,6%.

Cabe remarcar que, a diferencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Ipim tiene un peso mayor de productos comercializables con el exterior, por lo cual es más sensible a los movimientos del dólar oficial.

Entre mediados de noviembre y mediados de diciembre (el Ipim mide en este período, no la variación de todo el mes calendario como lo hace el IPC) el tipo de cambio mayorista registró un alza de 3,4%, punta a punta. Por el contrario, si se toma la cotización promedio del período, se observa una baja del 0,8% versus los 30 días previos.

Desaceleración anual

Pese al recalentamiento de diciembre, la inflación mayorista anual se desaceleró fuerte, desde el 67,1% de 2024, hasta el 26,2% de 2025. Asimismo, el Ipim se movió menos que el IPC, que trepó 31,5%, impulsado fundamentalmente por las subas en servicios.

En diciembre la inflación minorista también mostró un importante salto, hacia el 2,8% mensual. En este caso los motores principales de los aumentos de precios fueron los ajustes en transporte y combustibles, y las subas en el precio de la carne