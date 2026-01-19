Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases "van a empezar en tiempo y forma"

El gobernador recorrió las obras en la escuela Normal Nº1 de Rosario y habló de la negociación salarial y educativa con los gremios docentes.

El gobierno de Santa Fe ya planea el llamado para la discusión paritaria con los gremios docentes. Aunque no ofreció fecha, la idea es que el comienzo de clases sea el 2 de marzo . “Habrá una convocatoria como todos los años para avanzar en el acuerdo”, señaló el gobernador Maximiliano Pullaro .

El mandatario aprovechó la recorrida por las obras en la escuela Normal Nº 1 de Rosario para hablar con la prensa y afirmó que “las clases están garantizadas, van a empezar en tiempo y forma” . En esta misma línea, José Goity, ministro de Educación de Santa Fe, remarcó que la Casa Gris tiene “una prioridad" y es "que las clases sean regulares” porque “todo tiene sentido si los chicos están aprendiendo y los docentes enseñando”.

Pullaro agregó que el gobierno provincial está “ocupado en el mejoramiento de la calidad educativa” y adelantó que el próximo mes se conocerán los resultados de las evaluaciones de lectura en el marco del Plan de Alfabetización Santafesino Raíz. “Verán el impacto que tuvo porque por primera vez se hizo un seguimiento de cada niño que nos permitió saber cómo leía hace dos años y cómo lee en este momento”, sostuvo el mandatario.

Frente a este anticipo, Pullaro reconoció el “esfuerzo de la comunidad educativa, como influyen en el conocimiento y aprendizajes de los niños en toda la carrera educativa”.

Pullaro Normal01 Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Además de Pullaro y Goity, la delegación de autoridades se completó con el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y la rectora del establecimiento, Stella Franco, que ofició de guía dentro de las instalaciones. También participó la secretaria general del ministerio de Educación, María Martín. La rectora del establecimiento educativo subrayó que la obra “fue muy esperada” porque “se necesitaba una reparación integral en todo el edificio, que era muy pedida por toda la comunidad” y aseguró que “la mejora en la infraestructura impactará de lleno en la calidad de los aprendizajes”.

Pullaro recorrió las obras en el Normal 1

Con una inversión de 1.500 millones de peso y un plazo de obras de 270 días, avanzan las obras de puesta en valor y remodelación de la escuela Normal Nº 1 “Nicolás Avellaneda”, que recibe por día a 3.000 estudiantes y 1.000 docentes, asistentes escolares y autoridades.

La institución de Entre Ríos al 1100 está en obras desde el 5 de enero en el marco del Programa Abre Escuela y durante todos los días tres cuadrillas de obreros trabajan en sanitarios, pisos y azotea.

Pullaro Normal04 Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Entre las tareas que se llevan adelante se encuentran un nuevo sistema de descargas pluviales, que reemplazará a las históricas canaletas embutidas. También habrá tareas de desobstrucción de cámaras existentes y ejecución de nuevas, permitiendo una evacuación más eficiente del agua.

Por otro lado, las obras buscarán mejorar el flujo de agua el patio de ingreso y playones, ya que en cada jornada de lluvia se formaban pequeñas lagunas artificiales volviendo engorroso el andar de la comunidad educativa.

Otro eje de trabajo será la intervención en las fachadas y también se harán intervenciones especiales en el gimnasio soterrado, el auditorio y el patio de la cantina.

Pullaro Normal03 Foto: Virginia Benedetto / La Capital

En relación con la intervención, el ministro Goity explicó que se trata de una obra de gran escala destinada a poner en valor edificios educativos emblemáticos y centenarios. “Dentro de una inversión general que la provincia está realizando en casi todos los establecimientos educativos, existe un programa específico de intervenciones integrales sobre edificios históricos que requieren obras profundas”, señaló.

Además del Normal Nº 1 de Rosario, indicó que se interviene en las escuelas Comercial, Nacional y Normal de la ciudad de Santa Fe, y que están previstas obras en el Normal Nº 3 de Rosario y en el Normal de Esperanza.

Infraestructura escolar

En el marco de la recorrida, Pullaro destacó que se están realizando “reparaciones integrales en seis edificios históricos de escuelas de la provincia”, además de intervenciones rápidas en obras de menor escala. Al respecto, recordó que “al iniciar nuestra gestión nos encontramos con infraestructura escolar en muy malas condiciones, incluso con cañerías de más de 100 años, que hoy estamos reemplazando”.

El gobernador recordó también que “había escuelas donde estudiantes y docentes dictaban clases en comedores o bibliotecas”, y valoró el programa Mil Aulas, al señalar que “la ampliación de la matrícula escolar en años anteriores exigió una fuerte inversión para que la infraestructura esté a la altura”. En ese sentido, precisó que “de las 250 escuelas que en 2022 no tenían calefacción, esa situación ya fue resuelta en la inmensa mayoría de los establecimientos educativos de toda la provincia”.

Pullaro subrayó que la infraestructura escolar “es fundamental para que los chicos puedan aprender y mejorar su calidad educativa sin inconvenientes”, y puso en valor “el esfuerzo sostenido de la comunidad educativa, que durante mucho tiempo trabajó en condiciones que no eran las mejores”. En ese sentido, reafirmó que el compromiso del Gobierno provincial es “avanzar todos los días para que la infraestructura escolar en todo Santa Fe sea la mejor y la más adecuada”.