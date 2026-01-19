La Capital | La Ciudad | Pullaro

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases "van a empezar en tiempo y forma"

El gobernador recorrió las obras en la escuela Normal Nº1 de Rosario y habló de la negociación salarial y educativa con los gremios docentes.

19 de enero 2026 · 13:54hs
Pullaro y la delegación de autoridades recorren las obras en el Normal Nº 1 de Rosario

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Pullaro y la delegación de autoridades recorren las obras en el Normal Nº 1 de Rosario

El gobierno de Santa Fe ya planea el llamado para la discusión paritaria con los gremios docentes. Aunque no ofreció fecha, la idea es que el comienzo de clases sea el 2 de marzo. “Habrá una convocatoria como todos los años para avanzar en el acuerdo”, señaló el gobernador Maximiliano Pullaro.

El mandatario aprovechó la recorrida por las obras en la escuela Normal Nº 1 de Rosario para hablar con la prensa y afirmó que “las clases están garantizadas, van a empezar en tiempo y forma”. En esta misma línea, José Goity, ministro de Educación de Santa Fe, remarcó que la Casa Gris tiene “una prioridad" y es "que las clases sean regulares” porque “todo tiene sentido si los chicos están aprendiendo y los docentes enseñando”.

Pullaro agregó que el gobierno provincial está “ocupado en el mejoramiento de la calidad educativa” y adelantó que el próximo mes se conocerán los resultados de las evaluaciones de lectura en el marco del Plan de Alfabetización Santafesino Raíz. “Verán el impacto que tuvo porque por primera vez se hizo un seguimiento de cada niño que nos permitió saber cómo leía hace dos años y cómo lee en este momento”, sostuvo el mandatario.

Frente a este anticipo, Pullaro reconoció el “esfuerzo de la comunidad educativa, como influyen en el conocimiento y aprendizajes de los niños en toda la carrera educativa”.

Pullaro Normal01

Además de Pullaro y Goity, la delegación de autoridades se completó con el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y la rectora del establecimiento, Stella Franco, que ofició de guía dentro de las instalaciones. También participó la secretaria general del ministerio de Educación, María Martín. La rectora del establecimiento educativo subrayó que la obra “fue muy esperada” porque “se necesitaba una reparación integral en todo el edificio, que era muy pedida por toda la comunidad” y aseguró que “la mejora en la infraestructura impactará de lleno en la calidad de los aprendizajes”.

Pullaro recorrió las obras en el Normal 1

Con una inversión de 1.500 millones de peso y un plazo de obras de 270 días, avanzan las obras de puesta en valor y remodelación de la escuela Normal Nº 1 “Nicolás Avellaneda”, que recibe por día a 3.000 estudiantes y 1.000 docentes, asistentes escolares y autoridades.

La institución de Entre Ríos al 1100 está en obras desde el 5 de enero en el marco del Programa Abre Escuela y durante todos los días tres cuadrillas de obreros trabajan en sanitarios, pisos y azotea.

Pullaro Normal04

Entre las tareas que se llevan adelante se encuentran un nuevo sistema de descargas pluviales, que reemplazará a las históricas canaletas embutidas. También habrá tareas de desobstrucción de cámaras existentes y ejecución de nuevas, permitiendo una evacuación más eficiente del agua.

Por otro lado, las obras buscarán mejorar el flujo de agua el patio de ingreso y playones, ya que en cada jornada de lluvia se formaban pequeñas lagunas artificiales volviendo engorroso el andar de la comunidad educativa.

Otro eje de trabajo será la intervención en las fachadas y también se harán intervenciones especiales en el gimnasio soterrado, el auditorio y el patio de la cantina.

Pullaro Normal03

En relación con la intervención, el ministro Goity explicó que se trata de una obra de gran escala destinada a poner en valor edificios educativos emblemáticos y centenarios. “Dentro de una inversión general que la provincia está realizando en casi todos los establecimientos educativos, existe un programa específico de intervenciones integrales sobre edificios históricos que requieren obras profundas”, señaló.

Además del Normal Nº 1 de Rosario, indicó que se interviene en las escuelas Comercial, Nacional y Normal de la ciudad de Santa Fe, y que están previstas obras en el Normal Nº 3 de Rosario y en el Normal de Esperanza.

Infraestructura escolar

En el marco de la recorrida, Pullaro destacó que se están realizando “reparaciones integrales en seis edificios históricos de escuelas de la provincia”, además de intervenciones rápidas en obras de menor escala. Al respecto, recordó que “al iniciar nuestra gestión nos encontramos con infraestructura escolar en muy malas condiciones, incluso con cañerías de más de 100 años, que hoy estamos reemplazando”.

El gobernador recordó también que “había escuelas donde estudiantes y docentes dictaban clases en comedores o bibliotecas”, y valoró el programa Mil Aulas, al señalar que “la ampliación de la matrícula escolar en años anteriores exigió una fuerte inversión para que la infraestructura esté a la altura”. En ese sentido, precisó que “de las 250 escuelas que en 2022 no tenían calefacción, esa situación ya fue resuelta en la inmensa mayoría de los establecimientos educativos de toda la provincia”.

Pullaro subrayó que la infraestructura escolar “es fundamental para que los chicos puedan aprender y mejorar su calidad educativa sin inconvenientes”, y puso en valor “el esfuerzo sostenido de la comunidad educativa, que durante mucho tiempo trabajó en condiciones que no eran las mejores”. En ese sentido, reafirmó que el compromiso del Gobierno provincial es “avanzar todos los días para que la infraestructura escolar en todo Santa Fe sea la mejor y la más adecuada”.

Noticias relacionadas
En Jesús María, Javier Milei mostró junto al Chaqueño Palavecino una versión de campaña diferente a la del pasado. 

Milei activa la campaña y se enfrenta a un animal difícil de domar

Avanza la cárcel El Infierno

La cárcel de alto perfil "El Infierno" ya tiene un 40% de avance

El gobernador Maximiliano Pullaro defendió la política salarial aplicada durante los últimos años.

Pullaro: "Los empleados públicos nunca van a perder contra la inflación"

La campaña contra el dengue en las Escuelas de Verano incluye el aprendizaje y la concientización. 

Provincia refuerza la prevención del dengue en las Escuelas de Verano

Ver comentarios

Las más leídas

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newells en la primera fecha del torneo

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newell's en la primera fecha del torneo

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Lo último

La turista argentina acusada de gestos racistas en Río de Janeiro sigue sin colocarse la tobillera electrónica

La turista argentina acusada de gestos racistas en Río de Janeiro sigue sin colocarse la tobillera electrónica

La provincia entregó ocho nuevos móviles policiales para el departamento San Martín

La provincia entregó ocho nuevos móviles policiales para el departamento San Martín

Acuerdo UE–Mercosur: días decisivos entre ultimátums, salvaguardias y resistencias internas en Europa

Acuerdo UE–Mercosur: días decisivos entre ultimátums, salvaguardias y resistencias internas en Europa

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases "van a empezar en tiempo y forma"

El gobernador recorrió las obras en la escuela Normal Nº1 de Rosario y habló de la negociación salarial y educativa con los gremios docentes.

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases van a empezar en tiempo y forma
Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa
La Ciudad

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz
LA CIUDAD

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz

La turista argentina acusada de gestos racistas en Río de Janeiro sigue sin colocarse la tobillera electrónica
Información General

La turista argentina acusada de gestos racistas en Río de Janeiro sigue sin colocarse la tobillera electrónica

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo
LA CIUDAD

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien
LA CIUDAD

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newells en la primera fecha del torneo

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newell's en la primera fecha del torneo

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Newells pone en marcha la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Newell's pone en marcha la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Ovación
Colapinto vuelve a las pistas: cuándo es la presentación de Alpine y los tests de pretemporada
Ovación

Colapinto vuelve a las pistas: cuándo es la presentación de Alpine y los tests de pretemporada

Colapinto vuelve a las pistas: cuándo es la presentación de Alpine y los tests de pretemporada

Colapinto vuelve a las pistas: cuándo es la presentación de Alpine y los tests de pretemporada

Central hizo sondeos por un delantero al que Jorge Almirón dirigió en Boca

Central hizo sondeos por un delantero al que Jorge Almirón dirigió en Boca

Abierto de Australia 2026: así les fue a los tenistas argentinos en la primera ronda

Abierto de Australia 2026: así les fue a los tenistas argentinos en la primera ronda

Policiales
Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien
LA CIUDAD

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien

Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas

Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

La Ciudad
Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases van a empezar en tiempo y forma
La Ciudad

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases "van a empezar en tiempo y forma"

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz

Al menos 21 muertos en un choque de trenes de alta velocidad en España
Información General

Al menos 21 muertos en un choque de trenes de alta velocidad en España

Verano canalla en Mar del Plata: buscan que Aldosivi–Central se juegue con público visitante
Ovación

Verano canalla en Mar del Plata: buscan que Aldosivi–Central se juegue con público visitante

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newells en la primera fecha del torneo
Ovación

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newell's en la primera fecha del torneo

General Motors mantendrá  los parates en Alvear en 2026 y pagará salarios al 75 %
Economía

General Motors mantendrá  los parates en Alvear en 2026 y pagará salarios al 75 %

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta
Policiales

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse
Policiales

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse

Anamá Ferreira pidió cárcel para la turista argentina acusada de racismo
Información General

Anamá Ferreira pidió cárcel para la turista argentina acusada de racismo

Incendios forestales en Chile: al menos 18 muertos y más de 50.000 evacuados
El Mundo

Incendios forestales en Chile: al menos 18 muertos y más de 50.000 evacuados

El noroeste rosarino se posiciona en inversiones comerciales y urbanísticas

Por Emmanuel Paz
Negocios

El noroeste rosarino se posiciona en inversiones comerciales y urbanísticas

En una final dramática, Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones
Ovación

En una final dramática, Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones

Argentina se convirtió en el principal proveedor de aceites vegetales de la India
Economía

Argentina se convirtió en el principal proveedor de aceites vegetales de la India

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano
Policiales

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano

Legislatura santafesina: asoma un febrero de alta intensidad política

Por Javier Felcaro
Política

Legislatura santafesina: asoma un febrero de alta intensidad política

El comercio global crecerá pese a la fragmentación geopolítica
Economía

El comercio global crecerá pese a la fragmentación geopolítica

Rosario concentra seis de cada diez derribos de búnkers de droga en Santa Fe
Policiales

Rosario concentra seis de cada diez derribos de búnkers de droga en Santa Fe

Violencia de género: dos mujeres baleadas con pocas horas de diferencia
Policiales

Violencia de género: dos mujeres baleadas con pocas horas de diferencia

Tras 26 años, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

Tras 26 años, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde Coronda
Policiales

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde Coronda

Dos detenidos y el hallazgo de un búnker de venta de droga tras 8 allanamientos
Policiales

Dos detenidos y el hallazgo de un búnker de venta de droga tras 8 allanamientos

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino
La Ciudad

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino