Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región

La compañía ratificó que mantendrá las paradas periódicas de la producción, con una semana de freno por mes y el pago del 75% del salario bruto durante esos períodos, el mismo esquema que viene aplicando desde mediados de 2025. La confirmación profundizó la inquietud entre los trabajadores y el gremio, en un escenario marcado por la reducción sostenida del plantel y la debilidad del mercado automotor.
General Motors hoy tiene unos 600 empleados de los casi 1200 que supo tener. "Un puesto que se pierde en GM son entre 3 y 5 puestos indirectos de la industria de proveedores como autopartes, metalmecánica, logística, etc. Si bien Alvear se siente resentida en ese aspecto, el impacto es más regional que local", sostuvo el intendente en El primero de la mañana por LT8.
General Motors, a media máquina
En rigor, la menor actividad en Alvear se traduce en una caída de la demanda para autopartistas locales, una reducción de servicios logísticos e industriales y un impacto inmediato en el consumo de localidades como Alvear, Villa Gobernador Gálvez, Pueblo Esther y Rosario.
"Hay que ponerlo en el marco de un problema de toda la industria automotriz, con China que ingresa autos. En Brasil entran los autos chinos sin cupos y eso afecta la demanda aquí", explicó el intendente.
"Es una continuidad de lo que viene pasando desde el año pasado que se decisión esta situación, donde GM a través de un achique de personal y puesta en funcionamiento diferente, y viendo las perspectivas del mercado, sobre todo brasilero donde se exporta un gran porcentaje de las Tracker que se hacen acá, atendiendo a esta baja de la demanda de Brasil, generó este reacomodamiento".
Voceros de General Motors señalaron que durante 2025 “no tuvimos caídas en la producción” y que se mantuvo “el mismo ritmo anunciado a mediados del año pasado”. Los datos oficiales reflejan preocupación. Según el Indec, la utilización de la capacidad instalada en la industria automotriz fue del 46,3% en noviembre, muy por debajo del 64,7% registrado en el mismo mes del año anterior, una señal clara del freno generalizado que atraviesa el sector.
Retiros voluntarios y un achique que no se detiene
La última tanda de desvinculaciones se concretó hace dos meses, cuando 90 trabajadores dejaron la fábrica a través de retiros voluntarios. Desde Smata Rosario explicaron que el ofrecimiento fue “generoso”, cercano al 120% de la indemnización legal, y estuvo dirigido a empleados con más de 15 años de antigüedad.
Ese recorte se suma a una secuencia que grafica la profundidad del ajuste:
Entre abril de 2024 y febrero de 2025 se produjeron alrededor de 200 desvinculaciones.
En enero y febrero de 2025 se registraron 309 bajas más, entre retiros voluntarios y despidos.
En noviembre de 2025 se concretaron los últimos 90 retiros.
Durante todo ese período, la planta combinó paradas programadas, reducción de turnos y suspensiones con un esquema salarial que dejó a los empleados cobrando cerca del 75% del salario en las semanas sin actividad.
En diálogo con la prensa, Sergio Gazzera, secretario general de Smata Rosario, fue categórico al proyectar el escenario: para 2026 esperan “un año igual o peor” en términos de empleo y volumen de producción.
