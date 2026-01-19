La Capital | Policiales | microtráfico

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en barrio Las Flores

Los apresaron en el marco de 29 allanamientos a puntos de venta ligados a Los Monos, tras una serie de hechos violentos en la zona

19 de enero 2026 · 20:59hs
Uno de los allanamientos realizados en barrio Las Flores. 

Foto: captura de TV

Uno de los allanamientos realizados en barrio Las Flores. 

Nueve personas detenidas la semana pasada en un operativo en barrio Las Flores contra puntos de ventas de drogas ligados a la banda de Los Monos fueron imputadas por el delito de comercio o tenencia de estupefacientes. Dos de los acusados obtuvieron la libertad con restricciones y el resto quedó en prisión preventiva por tres meses.

La audiencia imputativa se realizó el domingo en el Centro de Justicia Penal de Rosario. El fiscal César Cabrera le atribuyó al grupo haber comercializado estupefacientes directamente al consumidor al menos desde el 20 de diciembre pasado hasta el 14 de enero, cuando se produjo la detención del grupo. Según las autoridades, con el material secuestrado en el operativo “se le quitó al narcotráfico más de 65 millones de pesos”.

>>Leer más: Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

El operativo en Las Flores

Fue en el marco de un procedimiento conjunto entre cuatro fiscales de la Unidad de Microtráfico provincial y la Policía Federal. La investigación en la zona se inició a raíz de una serie de hechos violentos en la zona, entre ellos el triple crimen del 23 de diciembre pasado en el que fueron asesinados a balazos dos hombres y una mujer, en un ataque asociado a disputas territoriales por la venta de drogas. Las víctimas fueron Erica Tamara Ayala, de 35 años, Sergio Fabián Roldán, de 36, y Juan Pablo Enríquez, de 34.

Si bien ninguno de los detenidos fue ligado a aquel asesinato múltiple, los vincularon a tareas de comercio a baja escala. Así, Matías C. fue acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización tras el hallazgo de 14 de dosis de cocaína en su domicilio. Por el mismo delito fue imputada Leonela E, a partir del secuestro de 33 envoltorios de cocaína, además de una bolsa de marihuana hallados en el cielorraso de un domicilio de Hortensia y Estrella Federal.

>>Leer más: Ocho allanamientos por microtráfico en Rosario terminaron con dos detenidos y el hallazgo de un búnker

A Gastón R. y Débora F. les endilgaron el delito de tenencia con fines de comercialización de 728 gramos de marihuana y 1 gramo de cocaína. Al igual que a Carlos B. por el hallazgo de 448 envoltorios de cocaína en Heliotropo sin número. A Gustavo C. y Damaris A. les asignaron la tenencia ilegítima de 38.5 gramos de cocaína, una balanza, precintos y otros materiales para la venta fraccionada. Por último, fueron acusados como coautores de comercio de estupefacientes Emanuel F. y Moria F.

El juez Alejandro Negroni dispuso la libertad con restricciones para Carlos B. y Matías C., mientras que ordenó la prisión preventiva por tres meses del resto.

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en barrio Las Flores
