Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas

La investigación de la balacera ocurrida el domingo a la madrugada en Empalme Graneros, en la que murió una mujer y un hombre sufrió graves heridas, arrojó un poco más de luz al confirmarse la identidad de una de las víctimas. Se trata del hombre que sobrevivió al ataque y se encuentra internado en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

Fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicaron que su nombre es Sergio Luis B. de 45 años. Lo que todavía no se pudo establecer fue la identidad de la mujer que murió. Desde el MPA señalaron que en ese caso se solicitó la realización de autopsia y la apertura de ficha dactiloscópica para determinar el nombre completo de la víctima fatal del hecho.

El homicidio, que es investigado por la fiscal de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas Laura Riccardo, se registró cerca de las 2.50 del domingo en Garzón y Schweitzer, en la zona noroeste de Rosario, donde fuerzas policiales y federales intervinieron luego de un llamado que alertó sobre personas heridas de arma de fuego.

Los efectivos hallaron a las víctimas tendidas sobre la calle sin documentación que permitiera identificarlas. Según el parte policial, en la mochila que tenía el hombre se encontró una pistola. En el lugar, los agentes hallaron diez vainas servidas. Según el parte oficial, la mujer ya había fallecido cuando llegaron los médicos del Sies, pero el hombre se encontraba con vida y fue trasladado de inmediato al Hospital Eva Perón con una lesión en el cráneo. Quedó internado en grave estado en la sala de terapia intensiva.

Qué se sabe de una de las víctimas

Poder identificar a esas personas llevó varias horas porque no llevaban consigo documentación alguna. En la mañana de este lunes, desde el MPA pudieron confirmar la identidad del hombre (Sergio Luis B.), pero no así el nombre de la víctima fatal. Los voceros de la investigación indicaron que, por el momento, no se pudo establecer qué vinculación tenían esas dos personas. Según dejaron trascender, Sergio B. no sería vecino de la zona.

Fuentes policiales indicaron que dentro de la mochila que tenía Sergio B. se halló una pistola Bersa calibre 9 milímetros con una munición en recámara y con siete balas en el cargador. Además contenía una bolsa don dinero en efectivo, unos 461 mil pesos en billetes de baja nominación. Todo ese material quedó a disposición de la fiscal. Desde el MPA aclararon que se desconocía la mecánica del ataque. No se sabía aún el número de atacantes ni de qué modo actuaron.