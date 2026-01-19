La Capital | Política | Milei

Milei viaja este lunes a Davos con la expectativa de encontrarse con Donald Trump

El presidente participará el miércoles en el Foro Económico. Pronunciará un discurso de alrededor 30 minutos y se reunirá con referentes de la elite financiera global

19 de enero 2026 · 07:22hs
Javier Milei y Donald Trump podrían mantener un contacto en los pasillos del Foro Económico de Davos

Foto: La Capital / Archivo.

Javier Milei y Donald Trump podrían mantener un contacto en los pasillos del Foro Económico de Davos

El presidente Javier Milei inicia esta semana una de las giras más determinantes de su gestión, con el viaje a Davos, Suiza, para participar de la cumbre que reúne a la élite financiera global entre el 19 y el 23 de enero. La misión presidencial tiene un doble objetivo: presentar a la Argentina como un destino seguro para el capital internacional y profundizar su batalla cultural contra el colectivismo, en un escenario donde compartirá protagonismo con líderes de la talla de Donald Trump.

El momento central de la gira tendrá lugar el miércoles a las 11:45 (hora argentina), cuando Milei suba al estrado principal. Se espera una exposición de 30 minutos donde el libertario ratificará su alineamiento geopolítico con los Estados Unidos, defenderá la apertura comercial irrestricta y lanzará duras críticas contra la denominada agenda "woke" y los movimientos de izquierda.

Sin embargo, el foco también estará puesto en los pasillos del Foro. Persiste una fuerte expectativa por una posible reunión bilateral, o al menos un encuentro informal, con Donald Trump.

>> Leer más: Milei en Davos: respaldo a Trump y defensa del mundo occidental

El cruce entre ambos mandatarios se daría en un clima de alta volatilidad internacional, marcado por el reciente operativo estadounidense en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y la escalada de tensiones en Irán.

Cómo sigue la agenda de Javier Milei en Davos

Más allá de la retórica política, la agenda del miércoles incluye una maratón de reuniones privadas con los máximos referentes del sistema financiero global. Milei tiene previsto sentarse cara a cara con figuras como Jamie Dimon (JP Morgan), Larry Fink (BlackRock) y David Solomon (Goldman Sachs). También se sumarán a la mesa Brian Moynihan (Bank of America) y los líderes de las principales entidades españolas, Onur Genç (BBVA) y Héctor Grisi (Santander).

>> Leer más: Argentina declaró organizaciones terroristas a tres ramas de la Hermandad Musulmana

La presentación del mandatario argentino ocurre apenas días después de la firma del histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, un activo que Milei llevará bajo el brazo para negociar con los inversores.

No obstante, el foro no estará exento de temas espinosos de la agenda de Trump, como sus planes respecto a la anexión de Groenlandia, lo que añade una capa extra de complejidad diplomática a una cumbre que definirá gran parte de la relación de la Argentina con el mundo para el resto del año. (NA)

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

Estoy arrepentida, dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

"Estoy arrepentida", dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

La chica de la boutique en Roldán: De cada negocio hice amigos que conservo

La chica de la boutique en Roldán: "De cada negocio hice amigos que conservo"

El tiempo en Rosario: tras la alerta amarilla, el domingo amaneció fresco y ventoso

El tiempo en Rosario: tras la alerta amarilla, el domingo amaneció fresco y ventoso

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

