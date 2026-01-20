Uno más para la dupla: Newell's cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

La Lepra selló este martes la incorporación de Rodrigo Herrera, el volante de Defensa y Justicia que fue campeón con Platense. Abrego, otro de los que interesa.

Otra novela del mercado de pases de Newell's está por resolverse: Rodrigo Herrera llega al parque Independencia.

Como en la mayoría de las negociaciones en este mercado de pases, los refuerzos de Newell's llegaron después de muchas charlas, idas y vueltas, caídas y resurrecciones . Esta vez, le tocó a Rodrigo Herrera , quien después de oferta y contraoferta entre la Lepra y Defensa y Justicia , este martes tuvo un punto final positivo en la charla para los rojinegros .

En las últimas horas, el panorama de las negociaciones entre la gerencia de fútbol leprosa y la dirigencia del Halcón cambió, ya que el fin de semana el panorama era más que negativo, después de que desde Varela pidieron que compren el 80% del pase , pero desde el Parque Independencia ofertaron por el 50% .

Al parecer, un punto clave para el cambio en la negociación que se dio en las últimas horas es la postura del futbolista quien, al parecer, por las informaciones que llegan desde Buenos Aires habría elegido a Newell's como destino para el próximo paso en su carrera futbolística.

Mariano Soso, entrenador de Defensa, pretende que el volante central continúe en la institución . También Platense, equipo con el que Herrera salió campeón de la mano de la dupla Orsi-Gómez , buscó retenerlo por lo menos una temporada más, pero la Lepra sacó ventaja y este martes definió la historia a su favor .

>> Leer más: Newell's tiene una estadística muy pareja en sus debuts en torneos de Liga contra Talleres

Herrera finalmente llegaría este martes a Rosario para realizarse la revisión médica, firmar contrato por tres temporadas y sumarse al plantel rojinegro. Al parecer, Newell's comprará el 80% de la ficha como pretendían desde Florencio Varela. La dupla, sigue armando el plantel que pretendía en diciembre.

Abrego, otro de volante que busca Newell's

Otro de los temas que se definirá en las próximas horas, es la situación del volante Gonzalo Abrego, a quien se lo había ya instalado con la camiseta de San Lorenzo, pero desde Mendoza aún no se confirma el traspaso y no solo eso, sino que también lo ven a Newell's con posibilidades de quedarse con el futbolista.

Lo que resta saber es, si se cierra la llegada de Herrera, la Lepra irá a buscar igual al mediocampista, ya que son volantes con características diferentes. Esto dependerá del presupuesto que ha destinado la nueva comisión directiva para este libro de pases, que permanece abierto hasta el próximo martes 27 de enero.