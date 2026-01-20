Uno más para la dupla: Newell's cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Como en la mayoría de las negociaciones en este mercado de pases, los refuerzos de Newell's llegaron después de muchas charlas, idas y vueltas, caídas y resurrecciones. Esta vez, le tocó a Rodrigo Herrera, quien después de oferta y contraoferta entre la Lepra y Defensa y Justicia, este martes tuvo un punto final positivo en la charla para los rojinegros.
En las últimas horas, el panorama de las negociaciones entre la gerencia de fútbol leprosa y la dirigencia del Halcón cambió, ya que el fin de semana el panorama era más que negativo, después de que desde Varela pidieron que compren el 80% del pase, pero desde el Parque Independencia ofertaron por el 50%.
Al parecer, un punto clave para el cambio en la negociación que se dio en las últimas horas es la postura del futbolista quien, al parecer, por las informaciones que llegan desde Buenos Aires habría elegido a Newell's como destino para el próximo paso en su carrera futbolística.
Acuerdo y se viene la firma
Mariano Soso, entrenador de Defensa, pretende que el volante central continúe en la institución. También Platense, equipo con el que Herrera salió campeón de la mano de la dupla Orsi-Gómez, buscó retenerlo por lo menos una temporada más, pero la Lepra sacó ventaja y este martes definió la historia a su favor.
Herrera finalmente llegaría este martes a Rosario para realizarse la revisión médica, firmar contrato por tres temporadas y sumarse al plantel rojinegro. Al parecer, Newell's comprará el 80% de la ficha como pretendían desde Florencio Varela. La dupla, sigue armando el plantel que pretendía en diciembre.
Abrego, otro de volante que busca Newell's
Otro de los temas que se definirá en las próximas horas, es la situación del volante Gonzalo Abrego, a quien se lo había ya instalado con la camiseta de San Lorenzo, pero desde Mendoza aún no se confirma el traspaso y no solo eso, sino que también lo ven a Newell's con posibilidades de quedarse con el futbolista.
Lo que resta saber es, si se cierra la llegada de Herrera, la Lepra irá a buscar igual al mediocampista, ya que son volantes con características diferentes. Esto dependerá del presupuesto que ha destinado la nueva comisión directiva para este libro de pases, que permanece abierto hasta el próximo martes 27 de enero.
Noticias relacionadas
Oscar Salomón llegó a Newell's y fue confirmado como noveno refuerzo leproso
Es oficial: Newell's incorporó a un defensor que fue campeón la temporada pasada
Central y Newell's tendrán una semana más para incorporar jugadores y reforzar sus equipos
Quién es el rosarino que fue premiado por la AFA y no tuvo lugar ni en Newell's ni en Central
Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel
Quién es el rosarino que fue premiado por la AFA y no tuvo lugar ni en Newell's ni en Central
Central hizo sondeos por un delantero al que Jorge Almirón dirigió en Boca
Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa
Lo último
Newell's y Central, atentos: la aclaración de la AFA con respecto a este mercado de pases
Avanza la construcción de 165 viviendas en localidades de sur santafesino
Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se contagia la enfermedad
Alberdi, La Florida y Costa alta: los empresarios salen a jugar fuerte esta temporada
En pleno verano, tanto los concesionados de espacios públicos como los privados buscan brindar más servicios para hacer una buena temporada. Todos coinciden en que la estrategia es hacerlo rentable todo el año
LA CIUDAD
Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: "El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años"
La Región
Una nena fue atacada por un perro y debió ser internada por sus heridas
Economía
Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región
POLICIALES
Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo
Información General
Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel
Dejanos tu comentario
Las más leídas
Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel
Quién es el rosarino que fue premiado por la AFA y no tuvo lugar ni en Newell's ni en Central
Central hizo sondeos por un delantero al que Jorge Almirón dirigió en Boca
Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa
Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases "van a empezar en tiempo y forma"
Ovación
Ovación
Uno más para la dupla: Newell's cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases
Uno más para la dupla: Newell's cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases
Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google
Newell's tiene una estadística muy pareja en sus debuts en torneos de Liga contra Talleres
Policiales
POLICIALES
Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo
Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores
Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave
La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín
La Ciudad
Salud
Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se contagia la enfermedad
Enganchados a la luz: en dos años, la EPE detectó unas 50 mil conexiones ilegales
Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: "El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años"
El municipio puso en vigencia la ordenanza que elimina los cargos hereditarios
Economía
En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados
Economía
La inflación mayorista se aceleró al 2,4% en diciembre
Información General
Los casos de sífilis crecieron hasta 71% en 2025 y alcanzaron un récord en Argentina
LA CIUDAD
Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz
Información General
La turista argentina acusada de gestos racistas en Río de Janeiro sigue sin colocarse la tobillera electrónica
La Región
"Estamos podridos": el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos
La Ciudad
Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa
La Ciudad
Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases "van a empezar en tiempo y forma"
LA CIUDAD
Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo
El Mundo
Al menos 40 muertos en España tras el descarrilamiento de trenes
LA CIUDAD
Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien
La Región
Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea
POLICIALES
Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas
Política
Andrea Travaini asumirá como nueva secretaria de Mujeres, Género y Diversidad
POLITICA
Milei viaja este lunes a Davos con la expectativa de encontrarse con Donald Trump
La Ciudad
Obras en el sur: la repavimentación de bulevar Seguí arranca en 15 días
La Ciudad
Munibot: el 50% de los reclamos en Rosario ya se canaliza por vías digitales
Información General
Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones
La Ciudad
El tiempo en Rosario: lunes menos ventoso y con temperatura en baja
La Ciudad
Noche de los Testeos: en pocas horas se realizaron 30 pruebas de VIH en Rosario