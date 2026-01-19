Alcoholemia en rutas santafesinas: se registraron 279 casos positivos en un mes

En el primer mes de la temporada de verano, la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe realizó 2.584 operativos y labró casi 13.000 multas por diversas infracciones.

En el primer mes del Operativo Verano , el gobierno de Santa Fe fiscalizó más de 72.000 vehículos en rutas y accesos provinciales, en el marco de una estrategia para reforzar los controles de tránsito durante la temporada estival y reducir la siniestralidad vial.

Los datos surgen de los operativos realizados entre el 18 de diciembre y el 18 de enero por la Agencia Provincial de Seguridad Vial , en coordinación con la Guardia Provincial de Seguridad Vial. En ese período se desplegaron 2.584 controles , que derivaron en la confección de 12.702 actas de infracción por distintas faltas a la normativa vigente.

Uno de los ejes centrales del operativo fue el control del consumo de alcohol al volante. Según informó la APSV, durante los procedimientos se realizaron más de 60.000 test de alcoholemia , con un saldo de 279 resultados positivos sancionables .

Como consecuencia de estas infracciones y otras irregularidades detectadas, 336 vehículos fueron remitidos a corralones municipales . Desde el organismo provincial recordaron que el alcohol es una de las principales causas de siniestros viales graves y que los conductores que dan positivo son retirados inmediatamente de la circulación.

Presencia sostenida en rutas y accesos

El secretario de la APSV, Carlos Torres, señaló que la política apunta a sostener controles permanentes en los puntos de mayor circulación. “Nuestra prioridad es que todos los conductores circulen de manera segura. La forma de detectar a quienes no respetan las normas es con presencia constante de nuestra Guardia Provincial en todas las rutas”, afirmó.

Torres indicó además que los controles continuarán durante todo el verano en rutas, autopistas y accesos provinciales, con el objetivo de prevenir conductas de riesgo y reducir la cantidad de siniestros.

Qué se controla en los operativos

Los procedimientos incluyen la verificación de documentación obligatoria, como DNI, licencia de conducir vigente, cédula del vehículo, seguro y revisión técnica. También se controla la cantidad de pasajeros, el uso de cinturón de seguridad, casco en motociclistas y sistemas de retención infantil para menores.

>> Leer más:Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública

Desde la APSV remarcaron que todos los ocupantes deben viajar con cinturón colocado, que está prohibido el sobrepaso en doble línea amarilla y que es obligatorio circular con luces bajas encendidas incluso de día.

Recomendaciones para viajar en verano

En el marco del Operativo Verano, las autoridades provinciales reiteraron una serie de recomendaciones para quienes se desplazan durante enero y febrero: planificar los viajes con anticipación, revisar el estado general del vehículo, descansar al menos ocho horas antes de conducir, evitar traslados nocturnos y controlar presión de neumáticos, luces y niveles de aceite.

Para consultar el estado del tránsito en tiempo real, la APSV sugiere seguir sus canales oficiales en redes sociales y ante cualquier inconveniente comunicarse con el 911, disponible las 24 horas.

Control de velocidad y radares

Otro de los ejes de la política de seguridad vial es la fiscalización del exceso de velocidad, uno de los factores más asociados a siniestros graves. En Santa Fe, estos controles se realizan mediante radares fijos y móviles ubicados en rutas y zonas con altos índices de accidentes.

Desde el gobierno provincial indicaron que el listado de radares habilitados puede consultarse de manera pública, como parte de una política de transparencia, en el sitio oficial de la Provincia.