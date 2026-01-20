El jazz rosarino se organiza: nace MAJ, la asociación que busca profesionalizar el género

Impulsada por las nuevas generaciones de músicos y con el respaldo de los históricos, el espacio se propone gestionar espacios propios en la ciudad

Como respuesta ante el cierre de espacios emblemáticos que supieron cobijar al jazz rosarino y las dificultades para sostener circuitos de música en vivo, la movida local el movimiento ha decidido crear su propio circuito. Bajo esta premisa nace MAJ: Músicos Asociados de Jazz, una flamante asociación civil que busca transformar el empuje del under en una estructura sólida y autogestionada .

La semilla de MAJ se plantó a mediados de 2023, en el calor de las Jam Sessions de un bar en el barrio Pichincha. Aquel espacio heredó el espíritu de "semilleros" míticos como el Bar Olimpo o La Chamuyera, lugares que supieron habitar camadas de artistas locales.

Sin embargo, tras la reciente clausura y posterior reapertura de Club de Maltas —ya sin la posibilidad de ofrecer música en vivo—, los músicos decidieron que el destino de su arte no podía depender de los vaivenes de terceros. " Nos propusimos que el próximo espacio no aparezca por azar, sino que sea gestionado, total o parcialmente, por la asociación ", explicaron desde la Comisión Directiva de MAJ.

MAJ se presenta no solo como un grupo de jóvenes, sino como un frente que une la energía de las nuevas generaciones con el legado de los históricos y el impulso de los docentes que mantuvieron viva la llama desde la época del Gran Festival de Jazz Santiago Grande Castelli.

Hoy, la asociación reúne a músicos con trayectoria nacional e internacional que conviven con estudiantes y nuevos talentos. A fines de 2025, el grupo formalizó su personería jurídica, convirtiéndose en una entidad oficial de trabajo colectivo.

"La Jam es el espíritu de la improvisación, y ésta es el espíritu del Jazz. Nuestro objetivo es gestionar un club de jazz calificado, como los que tienen las grandes ciudades del mundo. Rosario no puede ser la excepción", afirman sus fundadores.

Actividades

A pesar de su reciente formación legal, MAJ ya se encuentra en plena actividad. La agenda actual incluye la gestión de Jams y encuentros en espacios alternativos de la ciudad, programas de capacitación dictados por los propios integrantes y afiliados, además de la planificación estratégica de proyectos culturales para el bienio 2026-2027.

MAJ mantiene abierta la convocatoria para nuevas afiliaciones. El llamado no es solo para instrumentistas, sino que invita a participar a músicos y estudiantes de jazz, aficionados y gestores culturales, y espacios comerciales que busquen servicios de música en vivo de alta calidad. Los interesados pueden contactarse a través de las redes sociales del espacio.