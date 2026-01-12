La Capital | Información General | Pami

Pami: los cinco elementos que se entregan gratis a los jubilados en 2026

Este año Pami mantiene vigente tres programas que permiten a sus afiliados acceder a beneficios sin costo adicional. Cuáles son y cómo conseguirlos

12 de enero 2026 · 11:16hs
Pami ofrece diversos insumos de forma gratuita para sus afiliados durante 2026

Con el objetivo de aportar al bienestar de sus afiliados, el Programa de Atención Médica Integral (Pami) ofrece diversos insumos y servicios claves para el día a día de los jubilados y pensionados. Entre sus iniciativas, se destacan tres programas específicos que habilitan el acceso a cinco elementos de suma importancia para la salud y la calidad de vida de las personas mayores. Todos ellos se ofrecen de manera gratuita.

En primer lugar, el programa “Accesorios” permite a los afiliados acceder a tres elementos esenciales sin costo adicional. Así, los afiliados tienen a disposición un colchón antiescaras, un inodoro portátil y un trapecio, todos ellos destinados a mejorar la autonomía y el confort de los adultos mayores con movilidad reducida.

Otro de los beneficios de la obra social que se mantiene año a año es la entrega de un par de lentes gratuitos para sus afiliados, en tanto la gran mayoría de adultos mayores enfrenta problemas de disminución de visión.

Por otro lado, Pami ofrece a sus afiliados la posibilidad de acceder a 90 unidades de pañales gratuitos al mes, un recurso destinado a quienes tienen necesidades médicas específicas. Este servicio se enmarca en un programa recientemente actualizado que busca facilitar la atención a personas mayores, quienes a menudo enfrentan desafíos a la hora de ir al baño.

En un contexto de recorte a servicios que supieron ser gratuitos como los medicamentos, la cobertura de estos insumos por parte de Pami supone un alivio para el bolsillo de los jubilados, que atraviesan dificultades para abordar los costos en salud. Es por esto que vale la pena aprovechar estos programas mientras continúen vigentes.

Ahora bien, para poder solicitar estos beneficios los afiliados deben seguir una serie de pasos y presentar la documentación necesaria. A continuación, una guía sobre cómo conseguir cada uno de estos beneficios.

>>Leer más: Pami: cómo solicitar la ayuda económica para pagar cuidadores domiciliarios

Elementos del Programa "Accesorios": cómo solicitarlos

El programa "Accesorios" está diseñado para facilitar el acceso a productos que mejoran la calidad de vida de los jubilados con movilidad reducida.

Los tres elementos que pueden solicitar los afiliados de manera gratuita son:

  1. Colchón antiescaras: Especialmente indicado para prevenir úlceras en adultos que pasan mucho tiempo en cama debido a la falta de movilidad.
  2. Inodoro portátil: Facilita la higiene personal de los adultos mayores que tienen dificultades para desplazarse al baño.
  3. Trapecio: Un dispositivo que ayuda a los pacientes a cambiar de posición en la cama.

El proceso para solicitar los elementos se realiza a través de la página web de Pami. Este procedimiento se enmarca dentro de una serie de mejoras en la plataforma digital del Pami, lo que permite reducir los tiempos de espera y agilizar los trámites. El trámite lo puede realizar la persona afiliada, su apoderado/a, familiar o el médico si está habilitado en el sistema de Orden Médica Electrónica.

Los jubilados interesados deben presentar una orden médica electrónica, aunque también se acepta una orden manual. Además, deberán adjuntar su DNI y un resumen de su historia clínica, que debe incluir información sobre su peso y talle.

Anteojos gratis de Pami: quiénes pueden solicitarlos

Es preciso tener en cuenta que para acceder a los anteojos de Pami de forma gratuita se deben cumplir algunos requisitos. Si efectivamente el afiliado se encuentra en condiciones de recibir el beneficio, deberá presentar la documentación que lo respalde. A saber:

  • Documento Nacional de Identidad (DNI).
  • Credencial de afiliación a Pami.
  • Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un médico especialista en oftalmología de la cartilla de Pami. La receta tiene una validez de 150 días desde el momento de su emisión y debe contener la prescripción de los anteojos necesarios y la firma y sello aclaratorio del médico especialista.

>> Leer más: "Mi Pami" para jubilados: cuáles son los trámites que se pueden realizar desde la app

¿Cómo solicitar los anteojos gratis de Pami?

El trámite consta de una serie de pasos a seguir:

  • Consultar a un oftalmólogo de la cartilla Pami para obtener la Orden Médica Electrónica (OME).
  • Reunir el resto de la documentación requerida: DNI y credencial de afiliado.
  • Elegir una óptica autorizada de la cartilla Pami dentro del territorio nacional.
  • Presentar la documentación en la óptica seleccionada y realizar la prueba necesaria.
  • Seleccionar los anteojos adecuados.
  • Completado el proceso, el afiliado recibirá un comprobante con el que podrá realizar el seguimiento del pedido.

>> Leer más: Pami: qué tienen que tener las recetas electrónicas para que sean válidas

Pañales gratis de Pami: quiénes pueden solicitarlos

Según el sitio oficial de Pami, para recibir los pañales gratuitos los afiliados deben estar inscriptos en el padrón de Pami, lo que implica estar registrados como beneficiarios en el sistema. Además, es necesario contar con:

  • Documento Nacional de Identidad (DNI).
  • Credencial de afiliación a Pami.
  • Una receta electrónica vigente, emitida por el médico de cabecera. Cabe destacar que los médicos pueden emitir hasta seis recetas simultáneas, cubriendo un período de seis meses, lo que facilita el acceso continuo a este beneficio sin necesidad de trámites frecuentes.

>>Leer más: Pami: cómo renovar la solicitud de pañales gratuitos paso a paso

¿Cómo solicitar los pañales gratis de Pami?

Ahora los pañales llegan directamente al domicilio del afiliado a través de la gestión de la empresa Urbano Express Argentina S.A. La obra social de los jubilados entrega hasta 90 unidades de pañales al mes, con envío sin costo y realizado por repartidores identificados con credencial y uniforme.

En este sentido, es muy importante corroborar que el domicilio registrado en el padrón de Pami sea el correcto. Para hacerlo los jubilados pueden llamar a “Pami Te escucha”, marcando el 138. Allí los usuarios serán atendidos y podrán chequear el domicilio al que serán entregados los pañales, en caso de ser erróneo indicar el domicilio actual donde reside el jubilado o donde quiere recibir sus pañales.

Asimismo, en caso de no poder comunicarse con el número de teléfono, deben dirigirse a la agencia más cercana de su domicilio. El trámite lo puede realizar el afiliado, un apoderado o un hijo del jubilado.

Cabe recordar que tanto para reclamar por los pañales como para cualquier otro reclamo o gestión, el afiliado deberá tener cerca su número de afiliado. En el caso de reclamos por los pañales, es importante también contar con cualquier comprobante o notificación recibida para agilizar el seguimiento del caso.

