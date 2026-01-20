La tensión en el gremio de los portuarios se hizo sentir en el microcentro

Trabajadores portuarios de Rosario nucleados en el Supa, se concentraron este martes a la mañana frente a las puertas del Ministerio de Trabajo de la Nación en Rosario, en Sarmiento al 900 , en pleno microcentro de Rosario. Se trata de representantes de la conducción que ganó las elecciones en diciembre pasado y que denunciaron la compleja situación en la que quedó la entidad tras la finalización del mandato de la anterior comisión directiv a.

Pero la situación se llenó de tensión esta mañana cuando, según denunciaron, desde el organismo nacional bajaron las persianas y se negaron a atender los reclamos. Por ese motivo, la nutrida y ruidosa columna de manifestantes procedió a cortar el tránsito en calle Sarmiento y Rioja.

“Nos cerraron la puerta en la cara, y no sabemos por qué” , afirmó Marcelo Leiva, el nuevo secretario general del Supa Rosario, a LT8 en medio de la manifestación. “Hoy veníamos a q ue nos digan cómo está el trámite de certificación para empezar a trabajar en el gremio y nos encontramos con que nos cerraron la puerta. Nosotros asumimos el 12 de diciembre y nos encontramos con un gremio desolado en todos los sentidos”, aseguró Leiva.

El nuevo titular del Supa aseguró que “no hay un peso en las cuentas, hay deudas, todo mal. Las elecciones se ganan o se pierden. Los anteriores dirigentes perdieron las elecciones y se robaron todo. Los cinco integrantes de la anterior comisión son responsables. No nos dieron respuesta de nada. Ni siquiera se presentaron a hacer el traspaso del gremio. Mandaron a un muchacho que estaba con ellos a entregarnos las llaves, nada más”.

>> Leer más: Los portuarios se metieron entre los mejores sueldos de Argentina: qué lugar ocupan

“No tenemos los papeles del sindicato, ni los documentos de la camioneta. No dejaron nada. Vamos a accionar judicialmente. Esta gente no se tiene que ir libre de cupla y cargo. Tienen que pagar por lo que hicieron. Hoy veníamos al ministerio para ver cómo estaba el trámite para que poder asumir, pero no nos recibieron, parece que en el Ministerio te toman para la joda. No les importa a nadie”, pidió Leiva.

Cuentas bancarias cerradas

Leiva denunció la situación económica en la que quedó el Supa tras la gestión anterior. “En el Supa hay 360 trabajadores. Cada compañero tiene su obra social porque la empresa hace el aporte, pero ahora las empresas no saben dónde depositar porque nos cerraron las cuentas en el banco. el problema lo tendremos en 10 días cuando no lleguen los aportes a las obras sociales o a las jubilaciones, y esto se pudra”.

“El viernes nos llamaron (del banco) y en los doce años que la anterior gestión estuvo en las cuentas quedaron solo dos millones de pesos cuando en el Puerto siempre hubo trabajo. El 10 de diciembre ingresó un depósito de 30 millones de pesos y desapareció en dos días. El banco ya nos dijo que no quieren trabajar con el sindicato. Los anteriores dirigentes nos hicieron eso para que nos vaya mal. Pero vamos a seguir porque tenemos el apoyo de la gente".