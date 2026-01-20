Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: "El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años"

El secretario de Gobierno del municipio, Sebastián Chale, dijo que la intención es tener un proceso de selección de personal "más transparente y eficiente"

La Dirección de Tránsito, en el ojo de la tormenta por las denuncias por irregularidades.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Sebastián Chale, se manifestó este martes satisfecho por la entrada en vigencia de la ordenanza que elimina los vínculos familiares o gremiales como prioridades al momento de nombrar nuevos empleados en la estructura administrativa u operativa del estado local. “Esto rompe con una práctica que estaba bastante extendida y difundida que se daba año tras año y que tenía que ver con privilegiar los vínculos familiares o sindicales para la incorporación de personal”, afirmó el funcionario.

Chale recordó que la ordenanza se aprobó el año pasado “y ahora se pone en práctica, no con ingresos nuevos sino con regularizaciones de distintas situaciones que venían de la época de la pandemia de coronavirus. En aquel entonces se hicieron contrataciones en el área más territorial que no se regularizaron y utilizamos el criterio de la ordenanza para hacerlo efectivo ahora”.

En declaraciones a LT8 , el titular de Gobierno del municipio precisó que “a finales del 2020 y comienzos del 2021, se regularizaron situaciones en Salud, que el área más crítica y que representa más de la mitad de la planta municipal. Ahora seguimos con el resto de las áreas bajo este criterio de esta ordenanza que rompe con una práctica que estaba instalada hace muchos años”, destacó.

En ese sentido, Chale agregó que la cuestión hereditaria para cubrir vacantes en la Municipalidad, “se ponía en práctica en las distintas secciones del municipio. Este proceso que se inicia ahora con un marco normativo concreto de una ordenanza y que debe sostenerse en el tiempo para ser más transparente y eficiente la selección de personal para el municipio”.

Al ser consultado sobre cómo impactó la nueva ordenanza en el Sindicato de Trabajadores Municipales, Chale sostuvo que “ha habido resistencias en el momento en que se aprobó la normativa y la asamblea que se realizará hoy tiene que ver con el rechazo a esta medida. La condición de vínculo de los aspirantes a ingresar muchas veces se canalizaba a través del sindicato, y esta ordenanza rompe con ese privilegio. Puede darse alguna situación de conflicto, pero esperemos que no se sostenga en el tiempo”.

Finalmente, el funcionario subrayó: “En el caso de las personas que en la pandemia cumplieron distintas tareas y tuvieron distintas modalidades de contratación de tipo precaria, con contratos que se renovaron año a año, se están incorporando aquellos que reúnen las condiciones que plantea la ordenanza en la planta transitoria. No forman parte aquellos que no cumplen con el requiso”.