Suben las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1 millón

Las tasas en pesos muestran una fuerte dispersión entre entidades tradicionales y digitales. Algunas superan el 31% anual

El mercado de plazos fijos en pesos atraviesa una etapa de suba generalizada de tasas , impulsada por la competencia entre bancos y la necesidad de captar liquidez en un contexto inflacionario todavía sensible. En las últimas semanas, distintas entidades actualizaron sus rendimientos y algunas ofertas ya superan el 30% de tasa nominal anual (TNA) , una referencia clave para quienes evalúan qué hacer con ahorros de corto y mediano plazo.

Los datos surgen de los registros publicados por el Banco Central de la República Argentina , que difunde a diario las tasas ofrecidas por bancos públicos, privados, digitales y regionales.

Entre las entidades de mayor peso en el sistema financiero, el Banco de la Nación Argentina elevó su tasa al 26% , un salto respecto de valores previos que lo posiciona entre los más competitivos del segmento tradicional.

El Banco Macro lidera entre los grandes bancos con una tasa del 27,5% , mientras que el Banco de la Provincia de Buenos Aires ofrece un 25% , mismo porcentaje que el Banco Credicoop tanto para clientes como para no clientes.

>> Leer más: En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados

Por debajo de esos niveles se ubican el Banco BBVA Argentina (23%), el Banco Galicia (22%), el Banco Santander Argentina (21%) y el Banco Ciudad, que paga 20,5%, una de las tasas más bajas del sistema. El ICBC Argentina se ubica en 23,5%.

Bancos digitales y regionales, por encima del 30%

Las tasas más altas del mercado se concentran en bancos digitales y regionales, que buscan ganar participación ofreciendo rendimientos superiores. El Banco Bica y el Banco CMF pagan 30%, mientras que el Banco de Comerciollegó al 31%.

En el extremo superior aparecen el Banco Meridian y el Banco VOII, con tasas de hasta 31,5% en determinadas modalidades. También se destacan el Banco Mariva (30%) y el Banco Hipotecario, que combina opciones del 26,5% y 29%.

La lista completa

Rendimiento de plazos fijos tradicionales a 30 días, según la tasa nominal anual (TNA) informada por cada entidad y el interés estimado en pesos para un depósito de $1.000.000.

Banco de la Nación Argentina : 26,00% — $21.370

Banco Santander Argentina : 21,00% — $17.260

Banco de Galicia y Buenos Aires : 22,00% — $18.080

Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25,00% — $20.550

Banco BBVA Argentina : 23,00% — $18.900

Banco Macro : 27,50% — $22.600

Banco Credicoop : 25,00% — $20.550

ICBC Argentina : 23,50% — $19.320

Banco Ciudad : 20,50% — $16.850

Banco Bica : 30,00% — $24.820

Banco CMF : 30,00% — $24.820

Banco Comafi : 24,00% — $19.730

Banco de Comercio : 31,00% — $25.630

Banco de Corrientes : 26,50% — $21.780

Banco de Formosa : 21,00% — $17.260

Banco de la Provincia de Córdoba : 29,00% — $23.970

Banco del Chubut : 25,00% — $20.550

Banco del Sol : 26,50% — $21.780

Banco Dino : 24,00% — $19.730

Banco Hipotecario : 29,00% — $23.970

Banco Julio : 24,50% — $20.140

Banco Mariva : 30,00% — $24.820

Banco Masventas : 22,00% — $18.080

Banco Meridian : 31,50% — $26.050

Banco Provincia de Tierra del Fuego : 25,00% — $20.550

Banco VOII : 31,50% — $26.050

BiBank : 26,00% — $21.370

Crédito Regional : 31,50% — $26.050

Reba: 29,00% — $23.970

Cuánta diferencia implica elegir una u otra tasa

La dispersión de tasas no es un dato menor. Un plazo fijo de $1 millón colocado al 31,5% anual genera un rendimiento muy superior al mismo monto invertido al 20,5%. La brecha entre una entidad como el Banco Ciudad y bancos digitales líderes supera los 11 puntos porcentuales, una diferencia que impacta de forma directa en la planificación del ahorro.

>> Leer más: Aumentaron las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1.000.000

La comparación con meses anteriores muestra una suba sostenida. El Banco Nación pasó de 23,5% a 26%; el Banco Macro, de 23,5% a 27,5%; el Provincia, de 22% a 25%; y el BBVA, de 21% a 23%. En el segmento digital, los ajustes fueron aún más marcados: entidades que pagaban 27% o 28% hoy ofrecen más del 30%.

Según analistas del sector, estas subas responden tanto a la necesidad de los bancos de captar depósitos como a la competencia con otras alternativas de inversión. La publicación diaria de tasas por parte del BCRA se volvió una herramienta clave para que los ahorristas comparen opciones y tomen decisiones informadas.