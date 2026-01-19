La Capital | Economía | plazos fijos

Suben las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1 millón

Las tasas en pesos muestran una fuerte dispersión entre entidades tradicionales y digitales. Algunas superan el 31% anual

19 de enero 2026 · 17:42hs
Plazos fijos

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El mercado de plazos fijos en pesos atraviesa una etapa de suba generalizada de tasas, impulsada por la competencia entre bancos y la necesidad de captar liquidez en un contexto inflacionario todavía sensible. En las últimas semanas, distintas entidades actualizaron sus rendimientos y algunas ofertas ya superan el 30% de tasa nominal anual (TNA), una referencia clave para quienes evalúan qué hacer con ahorros de corto y mediano plazo.

Los datos surgen de los registros publicados por el Banco Central de la República Argentina, que difunde a diario las tasas ofrecidas por bancos públicos, privados, digitales y regionales.

Cuánto pagan los bancos más grandes

Entre las entidades de mayor peso en el sistema financiero, el Banco de la Nación Argentina elevó su tasa al 26%, un salto respecto de valores previos que lo posiciona entre los más competitivos del segmento tradicional.

El Banco Macro lidera entre los grandes bancos con una tasa del 27,5%, mientras que el Banco de la Provincia de Buenos Aires ofrece un 25%, mismo porcentaje que el Banco Credicoop tanto para clientes como para no clientes.

Por debajo de esos niveles se ubican el Banco BBVA Argentina (23%), el Banco Galicia (22%), el Banco Santander Argentina (21%) y el Banco Ciudad, que paga 20,5%, una de las tasas más bajas del sistema. El ICBC Argentina se ubica en 23,5%.

Bancos digitales y regionales, por encima del 30%

Las tasas más altas del mercado se concentran en bancos digitales y regionales, que buscan ganar participación ofreciendo rendimientos superiores. El Banco Bica y el Banco CMF pagan 30%, mientras que el Banco de Comerciollegó al 31%.

En el extremo superior aparecen el Banco Meridian y el Banco VOII, con tasas de hasta 31,5% en determinadas modalidades. También se destacan el Banco Mariva (30%) y el Banco Hipotecario, que combina opciones del 26,5% y 29%.

La lista completa

Rendimiento de plazos fijos tradicionales a 30 días, según la tasa nominal anual (TNA) informada por cada entidad y el interés estimado en pesos para un depósito de $1.000.000.

  • Banco de la Nación Argentina: 26,00% — $21.370

  • Banco Santander Argentina: 21,00% — $17.260

  • Banco de Galicia y Buenos Aires: 22,00% — $18.080

  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 25,00% — $20.550

  • Banco BBVA Argentina: 23,00% — $18.900

  • Banco Macro: 27,50% — $22.600

  • Banco Credicoop: 25,00% — $20.550

  • ICBC Argentina: 23,50% — $19.320

  • Banco Ciudad: 20,50% — $16.850

  • Banco Bica: 30,00% — $24.820

  • Banco CMF: 30,00% — $24.820

  • Banco Comafi: 24,00% — $19.730

  • Banco de Comercio: 31,00% — $25.630

  • Banco de Corrientes: 26,50% — $21.780

  • Banco de Formosa: 21,00% — $17.260

  • Banco de la Provincia de Córdoba: 29,00% — $23.970

  • Banco del Chubut: 25,00% — $20.550

  • Banco del Sol: 26,50% — $21.780

  • Banco Dino: 24,00% — $19.730

  • Banco Hipotecario: 29,00% — $23.970

  • Banco Julio: 24,50% — $20.140

  • Banco Mariva: 30,00% — $24.820

  • Banco Masventas: 22,00% — $18.080

  • Banco Meridian: 31,50% — $26.050

  • Banco Provincia de Tierra del Fuego: 25,00% — $20.550

  • Banco VOII: 31,50% — $26.050

  • BiBank: 26,00% — $21.370

  • Crédito Regional: 31,50% — $26.050

  • Reba: 29,00% — $23.970

Cuánta diferencia implica elegir una u otra tasa

La dispersión de tasas no es un dato menor. Un plazo fijo de $1 millón colocado al 31,5% anual genera un rendimiento muy superior al mismo monto invertido al 20,5%. La brecha entre una entidad como el Banco Ciudad y bancos digitales líderes supera los 11 puntos porcentuales, una diferencia que impacta de forma directa en la planificación del ahorro.

La comparación con meses anteriores muestra una suba sostenida. El Banco Nación pasó de 23,5% a 26%; el Banco Macro, de 23,5% a 27,5%; el Provincia, de 22% a 25%; y el BBVA, de 21% a 23%. En el segmento digital, los ajustes fueron aún más marcados: entidades que pagaban 27% o 28% hoy ofrecen más del 30%.

Según analistas del sector, estas subas responden tanto a la necesidad de los bancos de captar depósitos como a la competencia con otras alternativas de inversión. La publicación diaria de tasas por parte del BCRA se volvió una herramienta clave para que los ahorristas comparen opciones y tomen decisiones informadas.

