Andrea Travaini asumirá como nueva secretaria de Mujeres, Género y Diversidad

La Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad del ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, estará a cargo de Andrea Travaini,

La Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad del ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, estará a cargo de Andrea Travaini , en reemplazo de Alicia Tate, quien finalizó su etapa al frente del área.

Travaini cuenta con una amplia trayectoria en la gestión de políticas públicas vinculadas a la inclusión y el trabajo territorial. Hasta ahora se desempeñaba como directora del programa Nueva Oportunidad , desde donde impulsó acciones orientadas a acompañar a jóvenes, fortalecer vínculos comunitarios y promover el acceso a derechos en distintos puntos de la provincia.

Con este nuevo rol, Travaini asumirá el desafío de continuar y profundizar las políticas destinadas a la promoción de derechos, la igualdad y la prevención de las violencias por motivos de género, fortaleciendo el trabajo articulado.

Al respecto, la funcionaria dijo: "Agradezco al gobernador, Maximiliano Pullaro, y a la ministra, Victoria Tejeda, por la confianza depositada para asumir esta responsabilidad. Entiendo esta etapa como una continuidad del trabajo que viene desarrollando la Secretaría, con el objetivo de profundizar y fortalecer las políticas públicas existentes".

En este sentido agregó que uno de los ejes centrales de trabajo "serán el abordaje de las violencias hacia las mujeres, especialmente en territorios atravesados por contextos de alta violencia y narcocriminalidad, como Rosario y Santa Fe". En ese sentido, remarcó que "la prevención tendrá un rol clave, con un fuerte énfasis en el trabajo con jóvenes".

"Sabemos que estas problemáticas requieren una mirada integral, por eso vamos a seguir consolidando el trabajo intersectorial, tanto dentro del ministerio como con otras áreas del Estado". Y cerró "al mismo tiempo, nos preparamos para acompañar los nuevos desafíos que plantean las violencias emergentes, como la violencia digital y las situaciones vinculadas al uso de redes sociales", finalizó.