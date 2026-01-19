La Capital | La Región | jefe

"Estamos podridos": el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos

El jefe comunal de María Teresa difundió un video en el que advierte que quitará beneficios sociales a los motociclistas, o a sus familias, que circulen con caños de escape libre.

19 de enero 2026 · 16:30hs
El jefe comunal santafesino amenazó a los motociclistas ruidosos. 

La localidad de María Teresa, a 170 kilómetros de Rosario, se volvió noticia este lunes cuando trascendió un video del jefe comunal, Gonzalo Goyechea, amenazando a los motociclistas que circulan con los caños de escape libre. El mandatario aseguró que, a modo de sanción, se les quitará beneficios sociales a ellos o a su familia.

Goyechea grabó un video muy particular, en el que se dirige a los motociclistas que transitan generando ruidos estridentes con sus vehículos. "En María Teresa, todos los vecinos estamos podridos de los que andan en motos con caños de escape libre", comienza diciendo en el video subido a X.

La localidad tiene un poco más de 4.500 habitantes, por lo que Goyeche señaló que tienen alrededor de 40 motociclistas identificados "Hacemos operativos en forma permanente con la policía, son necesarios pero no son suficientes. Decidimos no perseguirlos para evitar la posibilidad de que lastimen a terceros", aseguró.

"Porque encima a estos estúpidos que andan dando vueltas los tenemos que cuidar y proteger para que no se caigan y se hagan "buba", que no tengamos que recurrir a los bombero, que no haya que recurrir a la salud publica", sentenció.

De esta manera, el jefe comunal decidió interrumpir cualquier conexión, beneficio o acuerdo que una persona o su familia pueda tener con la comuna si algún miembro es captado haciendo ruido con la moto. “Te gustan los cortes, vas a tener cortes”, resumió con ironía.

"Por hacerte el vivo un verano, te vas a complicar la vida por un montón de años. Vos pasas haciendo ruido, nos conocemos todos. Vamos a anotar tu nombre y apellido y te vas a llevar un montón de sorpresas. Yo personalmente voy a estar vigilando", aseguró.

>>Leer más: Intendente cordobés prohibió los caños de escape ruidosos y los destruyó con una aplanadora

"Les vamos a complicar la vida. Jodete querido, vos jodes a todo el pueblo. Nosotros te vamos a joder a vos", sentenció. Además, invitó a los vecinos a comunicarse si tienen información de motociclistas con caño de escape libre.

Para el intendente de María Teresa el material “corrió como una amenaza y este fin de semana estuvo mucho más tranquilo”. “Los vecinos dijeron que funcionó”, consideró en una entrevista radial y destacó que los vecinos ya no aguantaban más la moda de cortarle los caños de escape a las motos y generar estruendo.

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

Newells pone en marcha la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Central y Newells tendrán una semana más para incorporar jugadores y reforzar sus equipos

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados

