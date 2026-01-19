Quién es el rosarino que fue premiado por la AFA y no tuvo lugar ni en Newell's ni en Central

Alejo Antonio Funes tiene 20 años. Es rosarino y se dedica a hacer goles. Sus gritos hoy están lejos de Rosario ya que nadie es profeta en su tierra. Hizo inferiores en BANCO de Rosario, pero tuvo que irse a probar suerte a Buenos Aires tras no poder fichar ni en Newell’s ni en Central.

El delantero viste en la actualidad la camiseta de San Martín de Burzaco, equipo que milita en la Primera B metropolitana y el año pasado recibió una distinción por parte del fútbol argentino ya que fue el goleador de la 4ª división del torneo de Juveniles B.

“Comencé a jugar en BANCO de Rosario a los 6 años, desde 2011 hasta 2023. En 2021, con edad de 7ª división, me subieron a la primera división del club y estuve tres años alternando entre esa división mayor y la 5ª. Además, en simultáneo, estuve jugando futsal en Rosario Central desde los 10 a los 17 años. En 2024 me vine a Buenos Aires donde estoy jugando en San Martín de Burzaco”, comenzó diciendo Alejo Funes.

Respecto a su posición en la cancha comentó: “No siempre jugué de delantero. Lo hacía de extremo interno. Como 9 de área lo empecé a hacer en San Martín. Se ve que el técnico me vio características para hacerlo allí y es una posición que me gusta mucho y rindo muy bien.

Funes contó cómo se produjo su llegada al equipo de Burzaco: “En febrero de 2024, sin estar con ficha en ninguna institución, decido irme a una pensión de futbolistas en Buenos Aires para probarme en clubes de AFA ya que ser jugador profesional fue la meta de toda mi vida. Tomé esa fuerte decisión de ir por todo o nada. Uno de los chicos de la pensión me comentó de la chance de ir a San Martín, así que me probé y quedé”.

La negativa de Newell's y Central, y volver a empezar

También contó la historia de cuándo se fue a probar a los dos clubes más grande de Rosario y a Talleres de Córdoba: “a mediados de 2021 me fui a probar a Newell’s donde estuve dos semanas. Paralelamente me salió también la oportunidad de ir a probarme a Central por lo cual tuve que optar y me quedé con esta segunda opción. Estuve entrenando seis meses con el plantel, jugando amistosos, pero sin ficha. A fin de ese año me comentaron que me tenían que seguir evaluando porque se iban a desarrollar cambios en la coordinación y en los cuerpos técnicos. Luego, en enero y febrero de 2022 decidí ir a probar suerte a Talleres de Córdoba. Pasé todos los filtros, pero cuando tuve que volver a mediados de año tuve una lesión que me impidió continuar con las pruebas”.

Pero en la vida todo da vueltas y hoy tiene un buen presente que lo llena de optimismo de cara al futuro: “durante 2024 y 2025 estuve viviendo en Lanús en esa pensión con muchos chicos que tienen los mismos sueños que yo. Ahora estoy más cerca del club ya que me mudé a un departamento en Glew. Arranco 6.30 de la mañana para desayunar y luego entrenar. A la tarde voy al gimnasio y además trabajo como diseñador gráfico más que nada especializado en lo deportivo”.

El premio que le dio la AFA

El delantero continuó: “San Martín es un club en crecimiento. Está en la primera B metropolitano y se caracteriza por la cantidad de gente que lo sigue. Es un club muy competitivo que tiene todas las condiciones para estar una categoría más arriba. Es una institución que siempre me trató bien, hay chicos de varias provincias y se formó un buen grupo”.

Al hablar de sus características como jugador se confesó: “mis virtudes radican en la potencia, el uso del cuerpo, la mentalidad y el olfato goleador. Soy un competidor al máximo y me gusta ganar siempre. Tengo que mejorar un poco el posicionamiento en el juego aéreo para ganar más duelos de cabeza, pero eso se consigue con trabajo. Trato de pedir siempre la pelota, hacer de pivot, tratar de hacer goles, pero ser solidario con el equipo para cuando el partido lo pide vestirme de asistidor”.

“El año pasado fue mi mejor año por la cantidad de goles que hice en 4ª división y en reserva. En octubre me subieron al plantel de primera lo que fue toda una experiencia. Desde que arrancó el año me puse como objetivo y lo pude lograr ser el goleador de la 4ª. Algo que también tienen mucho mérito mis compañeros y el cuerpo técnico y creo que es un logro compartido porque todos empujamos para el mismo lado”, dijo con mucha emoción

“Lo más complicado de competir en las inferiores del ascenso es que los partidos no son vistosos, no hay mucho juego y se juega mucho a la segunda pelota donde hay muchos roces y hay que ir a chocar. Más las condiciones de algunas canchas que también influyen. Pero las ganas por progresar en el fútbol y jugar en primera son mayores que las dificultades que se presentan”, añadió.

Finalmente expuso sus objetivos para 2026: “como meta para más cercana es poder debutar en la primera de San Martín, ganarme un lugar, sumar minutos y hacer la mayor cantidad de goles posibles. Estoy muy enfocado en eso y trabajando día a día para cumplir mis objetivos en este club que me abrió las puertas y si se puede soñar con algo más”.