Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

La provincia estará en una feria internacional para posicionar a la ciudad como nodo logístico, comercial y turístico. Reunión en la embajada y nueva ruta aérea

Santa Fe estará presente en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, para seguir con el plan de difusión del nuevo Aeropuerto Internacional de Rosario y del turismo . Entre las casi 40 reuniones pautadas, participarán de un encuentro en la Embajada Argentina en España, y presentarán Destino Rosario a partir de la conexión aérea con el país ibérico y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

“La inauguración de las obras de modernización del Aeropuerto de Rosario amplía las posibilidades de inversión y potencia el turismo en toda la provincia”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini .

El objetivo es potenciar el turismo receptivo de Santa Fe con la inauguración del Aeropuerto Rosario como potenciadora. La Fitur, que se llevará a cabo entre el 21 y el 25 de enero en Madrid, será una buena tribuna para ello.

“La inauguración de las obras de modernización del aeropuerto está en línea con el objetivo planteado por el gobernador Maximiliano Pullaro, de posicionar a Rosario como un nodo logístico, comercial y turístico. La apertura de nuevas rutas amplía las posibilidades de inversión y potencia el turismo receptivo en toda la provincia”.

Vale recordar que el ROS recibió una inversión de 150 millones de dólares, financiada exclusivamente por la provincia de Santa Fe, para una modernización integral que se inauguró en el cierre del 2025.

aeropuerto inauguracion El aeropuerto de Rosario será presentado en Madrid como forma de atraer turismo Virginia Benedetto / La Capital

La delegación provincial estará integrada por la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard; el director de Turismo, Franco Arone; y el gerente del Aeropuerto Internacional de Rosario “Islas Malvinas”, Pio Drovetta, quien tendrá a cargo reuniones con todas las aerolíneas que participen de la feria, incluida la que comenzará a operar en octubre entre Rosario y Madrid.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, destacó: “Nuestra presencia en Madrid tendrá un perfil estratégico, orientada a la promoción del turismo, la atracción de inversiones, la conectividad aérea y el posicionamiento internacional de la provincia”.

“Esta misión nos permitirá consolidar la presencia internacional de Santa Fe, fortalecer la articulación con Nación, Cancillería y gobiernos locales y promover inversiones y alianzas estratégicas. Además, vamos a posicionar a la Provincia y a Rosario como destinos preparados para grandes eventos y conectividad internacional”, puntualizó.

Qué es Fitur

Fitur es el encuentro global más relevante del sector turístico, consolidándose año tras año como el espacio estratégico donde confluyen operadores turísticos, agencias de viaje, aerolíneas, organismos oficiales y prestadores de servicios turísticos de todo el mundo. Su carácter internacional y su capacidad para generar negocios hacen de esta feria el principal punto de articulación comercial y profesional de la industria. “Por eso es un espacio clave para la generación de vínculos institucionales, la promoción de destinos y la apertura de oportunidades de cooperación con mercados europeos e internacionales”, precisó Aeberhard.

Conectividad aérea

En el marco de la agenda oficial, las autoridades provinciales participarán de un encuentro en la Embajada Argentina en España, donde presentarán las oportunidades de inversión de la provincia de Santa Fe. Se trata de una actividad organizada por Cancillería Argentina y la Secretaría de Turismo de la Nación, dirigida a autoridades, empresarios y a la comunidad argentina residente en España. “Este encuentro nos permitirá mostrar el potencial productivo, turístico y logístico de Santa Fe, reforzando su posicionamiento como territorio confiable para invertir y desarrollarse”, explicó la secretaria de Turismo.

Entre las acciones destacadas de la semana, estará la presentación de Destino Rosario, que se realizará junto a la Municipalidad de Rosario y varias aerolíneas, entre ellas World2Fly, que operará la nueva ruta directa Rosario-Madrid a partir de octubre. Esta actividad, que se llevará a cabo el martes 21 en Casa Brava, está dirigida a prensa, operadores, agencias mayoristas y a la comunidad de argentinos y rosarinos en Madrid, y será un hito clave para fortalecer la conectividad internacional y el turismo receptivo.