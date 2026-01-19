Central hizo sondeos por un delantero al que Jorge Almirón dirigió en Boca

El futbolista estaba en el plantel que salió campeón en 2023 y jugó la final de la Copa Libertadores

Luca Langoni festeja un gol en Boca. El delantero juega en la MLS y a Central le interesa.

A días del comienzo del torneo Apertura 2026, y no muy lejos del debut en la Copa Argentina, Central sigue trabajando en Arroyo Seco con la vista puesta en esos objetivos y en uno que incluso los supera: la Copa Libertadores.

El Canalla volverá a jugar el máximo torneo continental después de su última participación, en la edición de 2024. Para el club, esto es directivos, cuerpo técnico, jugadores e hinchas, es el máximo objetivo.

Ya sin Ariel Holan, y con Jorge Almirón al mando del equipo, que debutará en el Apertura este sábado a las 22 contra Belgrano en Arroyito, los directivos se pusieron en campaña y sumaron cuatro refuerzos: Jeremías Ledesma, Vicente Pizarro, Gastón Ávila y Alexis Soto.

Central sigue mirando jugadores

Sin embargo, el Canalla sigue activo en el mercado de pases y los directivos siguen buscando alternativas para reforzar el equipo, teniendo en cuenta la cantidad de partidos que tiene por delante.

En ese sentido, se conoció en las últimas horas que el club hizo sondeos por un jugador al que Almirón dirigió cuando fue director técnico de Boca. Se trata de Luca Langoni, un delantero de 23 años que actualmente juega en New England Revolution, en la Major League Soocer (MLS).

Caro y con pocos goles

Sin embargo, a Central no le resultará nada sencillo hacerse del jugador. Es que Langoni tiene contrato con su actual equipo hasta diciembre de 2027 y su pase está cotizado en 4 millones de dólares. Parece difícil que el Canalla pueda hacer frente a esta cifra y sobre todo al salario del jugador, que en New England Revolution es de 660 mil dólares anuales.

Otro dato es que si bien Almirón lo conoce bien, por haberlo dirigido en Boca, equipo con el que llegó a la final de la Copa Libertadores en 2023, Langoni no hizo muchos goles desde que llegó a la MLS: apenas cinco en 39 partidos.

Por lo pronto, los sondeos existieron y es claro que Central necesita reforzar su ataque de cara a los compromisos que se le vienen, sobre todo los de la Copa Libertadores. Además, en Arroyito aún están pendientes de lo que vaya a suceder con Alejo Veliz, por quien el City Football Group hico una oferta de 10 millones de euros para llevárselo al Esporte Clube Bahía.