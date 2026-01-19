La Capital | Policiales | baleados

Baleados el fin de semana: un hombre lucha por su vida y dos mujeres evolucionan bien

Desde el Heca brindaron el parte de salud del hombre atacado en barrio República de la Sextas y de dos mujeres agredidas en casos de violencia de género

19 de enero 2026 · 11:22hs
El Hospital de Emergencias donde recibieron a los heridos de arma de fuego de este fin de semana

Foto: Héctor Rio / La Capital

El Hospital de Emergencias donde recibieron a los heridos de arma de fuego de este fin de semana

Alexis Emanuel G., el hombre de 29 años que fue baleado cuando se encontraba dentro de un auto en barrio República de la Sexta, sigue con pronóstico reservado y su estado es crítico en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) debido al balazo que recibió en la cabeza. La versión preliminar de este hecho indica que la víctima se encontraba trabajando como chofer de una App de viajes cuando fue sorprendido por ladrones en Cerrito y Esmeralda.

Pero durante el fin se registraron otros dos hechos de violencia muy graves que dejaron como saldo dos mujeres heridas bala, víctimas que también están recibiendo atención en el hospital de Pellegrini y Crespo.

Un hombre baleado, en situación crítica

La vicedirectora del nosocomio, Laura Taljame, brindó este lunes el parte de novedades sobre el estado de salud de esas personas. Y lo hizo en primer lugar con el caso más grave, es decir el de Alexis Emanuel G., agredido en barrio República de la Sexta.

>> Leer más: Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

“El paciente ingresó el 18 de enero en horas de la madrugada por herida de arma de fuego en cráneo. En forma inmediata fue ingresado a quirófano para ser intervenido. Debido a la gravedad de la lesión de ese impacto único, el paciente se encuentra en la unidad de terapia intensiva en estado muy crítico”, afirmó Taljane.

La autoridad del Heca precisó que las heridas que sufrió la víctima “comprometen gran parte del sistema nervioso, más allá del impacto de bala, que genera un proceso inflamatorio en el cerebro. Eso hace que el paciente está en estado muy grave. Se están haciendo todas las maniobras de sostén vital para poder reducir la inflación. La evolución se sigue minuto a minuto, pero el estado es sumamente crítico. La bala está alojada en el cráneo y produjo destrucción de tejidos”.

Cómo están las mujeres atacadas el sábado

Con relación a las mujeres que sufrieron heridas de arma de fuego en distintos episodios, la doctora Taljame se refirió en primer lugar la víctima que fue atacada en Centeno al 3700. “Es una paciente de 32 años que ingresó al Heca el sábado 17 de enero con una herida en el cráneo. Fue intervenida quirúrgicamente y afortunadamente se recuperó muy bien. Está en sala común, estable y permanecerá unos días en control del posoperatorio, pero por suerte está bien y estable”.

“Pueden surgir complicaciones porque es una herida de arma de fuego en cráneo, pero no fue de un compromiso tan grande, y está lúcida”, precisó.

>> Leer más: En pocas horas, dos mujeres fueron baleadas en Rosario en hechos de violencia de género

La otra joven recibió un impacto de arma de fuego en Pellegrini y Colombia. “Se trata de una joven de 20 años que sufrió una lesión en el tórax, a nivel pulmonar. Se encuentra estable, hasta ahora no hubo complicaciones. Está lúcida en la sala”, destacó Taljame.

Noticias relacionadas
El hombre fue atacado en Cerrito y Esmeralda en la madrugada del domingo.

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

El joven baleado durante la madrugada en Empalme Graneros está en el hospital Eva Perón.

Balacera en Empalme Graneros: murió una mujer y quedó grave un hombre

Inmediaciones de Pellegrini y Colombia, donde el joven baleó a su ex

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano

El jefe de la banda narco operaba desde la cárcel de Coronda.

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde Coronda

Ver comentarios

Las más leídas

Estoy arrepentida, dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

"Estoy arrepentida", dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newells en la primera fecha del torneo

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newell's en la primera fecha del torneo

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Lo último

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Andrea Travaini asumirá como nueva secretaria de Mujeres, Género y Diversidad

Andrea Travaini asumirá como nueva secretaria de Mujeres, Género y Diversidad

Anmat prohibió un acondicionador para el cabello con ingredientes riesgosos

Anmat prohibió un acondicionador para el cabello con ingredientes riesgosos

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

La provincia estará en una feria internacional para posicionar a la ciudad como nodo logístico, comercial y turístico. Reunión en la embajada y nueva ruta aérea

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa
Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz
LA CIUDAD

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo
LA CIUDAD

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien
LA CIUDAD

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien

Andrea Travaini asumirá como nueva secretaria de Mujeres, Género y Diversidad
Política

Andrea Travaini asumirá como nueva secretaria de Mujeres, Género y Diversidad

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea
La Región

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Estoy arrepentida, dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

"Estoy arrepentida", dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newells en la primera fecha del torneo

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newell's en la primera fecha del torneo

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Ovación
Mundial 2026: los partidos de la selección argentina se transmitirán por la TV Pública
Ovación

Mundial 2026: los partidos de la selección argentina se transmitirán por la TV Pública

Mundial 2026: los partidos de la selección argentina se transmitirán por la TV Pública

Mundial 2026: los partidos de la selección argentina se transmitirán por la TV Pública

Newells arranca la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Newell's arranca la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Provincial llenó de triples a Deportivo Viedma y sigue arriba en la Liga Argentina de Básquet

Provincial llenó de triples a Deportivo Viedma y sigue arriba en la Liga Argentina de Básquet

Policiales
Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien
LA CIUDAD

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien

Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas

Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

La Ciudad
Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa
La Ciudad

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz

Munibot: el 50% de los reclamos en Rosario ya se canaliza por vías digitales

Munibot: el 50% de los reclamos en Rosario ya se canaliza por vías digitales

General Motors mantendrá  los parates en Alvear en 2026 y pagará salarios al 75 %
Economía

General Motors mantendrá  los parates en Alvear en 2026 y pagará salarios al 75 %

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta
Policiales

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse
Policiales

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse

Anamá Ferreira pidió cárcel para la turista argentina acusada de racismo
Información General

Anamá Ferreira pidió cárcel para la turista argentina acusada de racismo

Incendios forestales en Chile: al menos 18 muertos y más de 50.000 evacuados
El Mundo

Incendios forestales en Chile: al menos 18 muertos y más de 50.000 evacuados

El noroeste rosarino se posiciona en inversiones comerciales y urbanísticas

Por Emmanuel Paz
Negocios

El noroeste rosarino se posiciona en inversiones comerciales y urbanísticas

En una final dramática, Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones
Ovación

En una final dramática, Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones

Argentina se convirtió en el principal proveedor de aceites vegetales de la India
Economía

Argentina se convirtió en el principal proveedor de aceites vegetales de la India

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano
Policiales

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano

Legislatura santafesina: asoma un febrero de alta intensidad política

Por Javier Felcaro
Política

Legislatura santafesina: asoma un febrero de alta intensidad política

El comercio global crecerá pese a la fragmentación geopolítica
Economía

El comercio global crecerá pese a la fragmentación geopolítica

Rosario concentra seis de cada diez derribos de búnkers de droga en Santa Fe
Policiales

Rosario concentra seis de cada diez derribos de búnkers de droga en Santa Fe

Violencia de género: dos mujeres baleadas con pocas horas de diferencia
Policiales

Violencia de género: dos mujeres baleadas con pocas horas de diferencia

Tras 26 años, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

Tras 26 años, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde Coronda
Policiales

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde Coronda

Dos detenidos y el hallazgo de un búnker de venta de droga tras 8 allanamientos
Policiales

Dos detenidos y el hallazgo de un búnker de venta de droga tras 8 allanamientos

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino
La Ciudad

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino

Adiós a Guillermo Salatino, uno de los periodistas más emblemáticos del tenis
Ovación

Adiós a Guillermo Salatino, uno de los periodistas más emblemáticos del tenis

Arrancaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Por Matías Petisce
La Ciudad

Arrancaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba
Política

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba