Baleados el fin de semana: un hombre lucha por su vida y dos mujeres evolucionan bien

Desde el Heca brindaron el parte de salud del hombre atacado en barrio República de la Sextas y de dos mujeres agredidas en casos de violencia de género

El Hospital de Emergencias donde recibieron a los heridos de arma de fuego de este fin de semana

Alexis Emanuel G., el hombre de 29 años que fue baleado cuando se encontraba dentro de un auto en barrio República de la Sexta , sigue con pronóstico reservado y su estado es crítico en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) debido al balazo que recibió en la cabeza. La versión preliminar de este hecho indica que la víctima se encontraba trabajando como chofer de una App de viajes cuando fue sorprendido por ladrones en Cerrito y Esmeralda.

Pero durante el fin se registraron otros dos hechos de violencia muy graves que dejaron como saldo dos mujeres heridas bala , víctimas que también están recibiendo atención en el hospital de Pellegrini y Crespo.

La vicedirectora del nosocomio, Laura Taljame, brindó este lunes el parte de novedades sobre el estado de salud de esas personas. Y lo hizo en primer lugar con el caso más grave, es decir el de Alexis Emanuel G., agredido en barrio República de la Sexta.

“El paciente ingresó el 18 de enero en horas de la madrugada por herida de arma de fuego en cráneo. En forma inmediata fue ingresado a quirófano para ser intervenido. Debido a la gravedad de la lesión de ese impacto único, el paciente se encuentra en la unidad de terapia intensiva en estado muy crítico”, afirmó Taljane.

La autoridad del Heca precisó que las heridas que sufrió la víctima “comprometen gran parte del sistema nervioso, más allá del impacto de bala, que genera un proceso inflamatorio en el cerebro. Eso hace que el paciente está en estado muy grave. Se están haciendo todas las maniobras de sostén vital para poder reducir la inflación. La evolución se sigue minuto a minuto, pero el estado es sumamente crítico. La bala está alojada en el cráneo y produjo destrucción de tejidos”.

Cómo están las mujeres atacadas el sábado

Con relación a las mujeres que sufrieron heridas de arma de fuego en distintos episodios, la doctora Taljame se refirió en primer lugar la víctima que fue atacada en Centeno al 3700. “Es una paciente de 32 años que ingresó al Heca el sábado 17 de enero con una herida en el cráneo. Fue intervenida quirúrgicamente y afortunadamente se recuperó muy bien. Está en sala común, estable y permanecerá unos días en control del posoperatorio, pero por suerte está bien y estable”.

“Pueden surgir complicaciones porque es una herida de arma de fuego en cráneo, pero no fue de un compromiso tan grande, y está lúcida”, precisó.

La otra joven recibió un impacto de arma de fuego en Pellegrini y Colombia. “Se trata de una joven de 20 años que sufrió una lesión en el tórax, a nivel pulmonar. Se encuentra estable, hasta ahora no hubo complicaciones. Está lúcida en la sala”, destacó Taljame.