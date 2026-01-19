Central anunció que vuelven a operar al defensor Juan Cruz Komar por un problema coronario

Al jugador le detectaron una arritmia cardíaca, un problema que ya había tenido cuando estuvo a punto de pasar a Huracán en agosto de 2024

Komar viene de hacer un buen partido en el clásico. El central tiene chances de mantenerse en el equipo.

Rosario Central anunció oficialmente este lunes que Juan Cruz Komar será intervenido quirúrgicamente debido a que le detectaron una arritmia cardíaca. El defensor ya había sido tratado por este mismo problema de salud hace un tiempo , en 2024, cuando le practicaban exámenes en la antesala de una posible transferencia a Huracán, que finalmente se frustró.

El parte médico oficial que publicó Central, confirma lo siguiente: “Tras estudios cardiovasculares realizados, se le detectó al jugador Juan Cruz Komar una arritmia cardíaca. Por este motivo, el defensor será intervenido quirúrgicamente el próximo jueves 22 de enero en la Fundación Favaloro de Buenos Aires”.

Para Komar, la situación no es nueva. Ya le habían detectado una arritmia cardíaca durante la revisión médica previa a un posible fichaje para Huracán. Esto ocurrió en agosto de 2024, impidió su pase al club de Parque Patricios y obligó al defensor a regresar a Rosario Central.

De vuelta en Arroyito, ya en setiembre de 2024, se decidió practicarle una cirugía (ablación). Luego, tras una etapa de rehabilitación, Komar se recuperó satisfactoriamente para volver a jugar, aunque con controles médicos continuos. Y lo hizo sin problemas, aunque de manera progresiva, en todo el 2025.

Ahora, después de la operación del jeves en Buenos Aires, Komar tendrá que cumplir con una nueva etapa de rehabilitación. Luego, recién cuando el resultado de los controles lo permita, el defensor volvería estar en condiciones de reaperecer en el equipo, tal como sucedió el año pasado.