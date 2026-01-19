Al menos 40 muertos en España tras el descarrilamiento de trenes

El gobierno español confirmó la cifra y no descarta que siga aumentando ya que 12 personas permanecen en Unidad de Cuidado Intensivo

Los servicios de emergencia trabajan en las inmediaciones de uno de los trenes implicados en el accidente, este lunes. Associate Press Spain / LaPresse (APN)

El descarrilamiento de un tren de alta velocidad en Adamuz, en la provincia de Córdoba de España , elevó a 40 la cifra de fallecidos en las últimas horas. Además, hay más de 100 heridos , 12 de ellas en estado crítico. Para las autoridades españolas el número de muertos “no es definitivo”.

El domingo cerca de las 19.40 en España dos trenes chocaron de frente tras el descarrilamiento de una formación. El incidente se dio cuando la unidad de compañía Iryo cambió de vías y sorprendió a la unidad de la marca Alvia, operada por la empresa estatal Renfe . Entre los dos trenes viajaban cerca

De los más de 100 heridos, hay 41 que permanecen hospitalizados, 12 de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos. Y de este último grupo, nueve de ellos pelea minuto a minuto por su vida, según indicó el servicio sanitario de Andalucía. En el total de personas internadas se encuentran cuatro niños.

El ministro de Transporte de España, Óscar Puente, manifestó que la cifra de fallecidos “no es definitiva” . Además, el gobierno español decretó tres días de luto y el presidente, Pedro Sánchez, aseguró que iniciarán una investigación para “dar con la verdad” del trágico choque.

Juan Manuel Moreno, presidente de la comunidad autónoma de Andalucía, donde pertenece la provincia de Córdoba, señaló que las autoridades siguen trabajando en los trenes siniestrados. Por otro lado, la Guardia Civil puso a disposición sus oficinas de Madrid, Sevilla, Córdoba, Huelva y Málaga para recoger muestras de ADN para acelerar la identificación de las víctimas.

“El tiempo y el trabajo de los técnicos nos darán la respuesta. Vamos a dar con la verdad. Cuando conozcamos la respuesta, con absoluta transparencia, lo pondremos en conocimiento de los ciudadanos. Puedo garantizar a las víctimas que vamos a estar protegiéndolas, asistiéndolas y ayudándolas en todo lo que necesiten durante todo el tiempo que sea necesario”, apuntó el presidente Sánchez

Cómo fue el accidente de trenes

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia explicó que “el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentido contrario ha sido de 20 segundos”. El tiempo entre la colisión de las dos formaciones fue clave ya que el funcionario contó que “cuando un obstáculo está en la vía, se bloquea el surco e impide la circulación y ordena el frenado de emergencia al tren”. El tiempo transcurrido, unos pocos segundos, imposibilitó que actúe el mecanismo, afirmó.

Para Heredia es un siniestro “en circunstancias extrañas”, sin embargo, aclaró que “lo peor que podemos hacer es especular”. En esta línea, el presidente de Renfe aseguró que la empresa estatal y Iryo presentaron toda la información que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios requiere.

El hecho ocurrió en una recta sobre un tramo que se permite viajar a 250 kilómetros por hora. Según las primeras informaciones, ambas unidades viajaban entre 205 y 210 kilómetros por hora. Con este dato, Fernández Heredia descartó que el accidente sea por producto de exceso de velocidad y aclaró que se trata de una vía reparada en 2025 “y debería estar en óptimas condiciones”.

Investigación

La empresa encargada de Iryo es del grupo Isla, con mayoría de acciones de los empresarios italianos detrás de Trenitalia, aseguró que la formación pasó la revisión de rutina a mediados de la semana pasada.

El choque provocó el trabajo de los equipos de seguridad y sanitarios, pero luego tendrá la intervención de los peritos. Frente a este panorama, Fernández Heredia, contó que el tráfico ferroviario estará inhabilitado varias semanas.

Como primera medida, los técnicos centraron la investigación en un fallo en la soldadura del carril por donde circulaba el Iryo que invadió la vía contraría e impactó contra el Alvia.

Entre los detalles que se dieron a conocer, los especialistas ferroviarios sostuvieron que la zona del choque está equipada con un sistema de seguridad y señalización que “básicamente impide errores humanos”, aseguró Fernández Heredia.