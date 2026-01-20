La Capital | Información General | turista

Habló el abogado de la turista argentina detenida en Brasil por gestos racistas: "La amenazaron"

Agostina Páez está siendo asistida por el consulado argentino mientras avanza la investigación judicial. Mientras tanto, su defensa busca que regrese al país

20 de enero 2026 · 09:55hs
Me quieren matar aquí

"Me quieren matar aquí", aseguró la joven santiagueña

Mientras continúa la causa contra Agostina Páez, la turista argentina que fue detenida en Río de Janeiro acusada por un episodio de racismo en un bar de Ipanema, su abogado habló ante los medios nacionales y detalló cómo se encuentra la situación judicial de la joven de 29 años en el país vecino.

Sebastián Robles, defensa de la abogada santiagueña, comentó cómo sobrelleva la implicada el procesamiento: "Está cumpliendo con las medidas. Ella tiene el DNI en su poder, pero no el pasaporte y sí, hay una medida impuesta, que es el uso de la tobillera, por lo que en el plazo de cinco días la van a notificar”, explicó en diálogo con TN.

Además, aseguró que "la joven se encuentra hospedada en el departamento que alquiló con sus amigas", aunque ellas tenían previsto regresar este martes a Argentina. "Obviamente está asustada, es una situación complicada para ella”, afirmó Robles. Sin embargo, familiares y amigos están en camino rumbo a Brasil para apoyarla.

Páez se reunió con el consulado argentino en Brasil, que la acompaña durante este procesamiento judicial, y dar a conocer los detalles del caso. En una nota para Clarín, el abogado expresó: "El consulado puede ayudarnos si se tiene que quedar, con algunos temas de gastos, pero solución jurídica no nos va a brindar".

Por otro lado, compartió cómo le afectó la repercusión del suceso a la santiagueña de 29 años: "Está realmente mal, porque impactó en todos los medios brasileños, redes sociales, la amenazaron por redes. La han atacado mucho, se siente mal, desprotegida."

Un suceso que puede dar un giro judicial inesperado

En las últimas horas, Robles compartió un preocupante episodio que vivió Agostina Páez durante su estadía en Río de Janeiro: "Le entraron al departamento tres hombres que decían ser policías, pero en la comisaría le confirmaron que no existía ninguna orden de allanamiento ni procedimiento", afirmó en el medio santiagueño "Noticiero 7".

Frente a ello, la defensa solicitará un habeas corpus para modificar la medida cautelar y que la abogada detenida pueda regresar al país y así continuar el proceso desde Argentina.

Tras el episodio, los encargados del edificio aconsejaron a Páez marcharse del lugar por su propia seguridad. Mariano Páez, el padre de la joven, compartió el delicado momento que atraviesa su hija: "La pobre está aterrada. ‘Papi, me quieren matar aquí’, me dijo recién".

Todo quedó registrado en un video. La turista argentina señaló al mozo del bar, lo habría llamado negro de manera ofensiva e imitó a un mono reproduciendo sonidos de ese animal.

