Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Pagaron por un alquiler inexistente cerca de Mar del Plata. Al reclamar, recibieron una foto de los estafadores sonriendo desde una celda

19 de enero 2026 · 20:26hs
Los protagonistas de la estafa en la foto que recibió la familia.

Una familia santafesina fue víctima de una estafa vinculada a alquileres temporarios y terminó recibiendo burlas por parte de los propios delincuentes, que operarían desde una cárcel argentina. El hecho ocurrió cuando intentaron pasar unos días de descanso en la costa atlántica bonaerense.

Según relataron los damnificados, habían reservado una casa en la localidad de Santa Elena, una zona cercana a Mar del Plata, y abonaron 210 mil pesos como adelanto a un supuesto propietario contactado a través de redes sociales.

La llegada y la sorpresa

El engaño quedó al descubierto cuando la familia llegó al domicilio acordado. Allí, una vecina les informó que la vivienda pertenecía a un familiar suyo y que no estaba en alquiler. Frente a esa situación, los turistas intentaron comunicarse de inmediato con la persona que había recibido el dinero.

Sin embargo, cada vez que llamaban o enviaban mensajes desde distintos teléfonos, eran bloqueados de forma inmediata, lo que reforzó la sospecha de que se trataba de una maniobra fraudulenta.

Burlas desde una celda

Tras insistir con nuevos contactos, los estafadores respondieron de manera insólita: enviaron una fotografía en la que aparecen sonriendo dentro de una celda, presuntamente de un penal o una comisaría, en actitud burlona hacia la familia perjudicada.

De acuerdo con el testimonio de Alanis al periodista Mauro Szeta, una de las víctimas, el dinero fue transferido a una cuenta a nombre de una persona que sería la misma que aparece en la imagen enviada desde el lugar de detención.

El intento de denuncia y otra frustración

La familia intentó radicar la denuncia en la comisaría de Santa Clara del Mar, correspondiente a la jurisdicción donde ocurrió el hecho. Pero, según su relato, no lograron que se iniciara ninguna actuación.

“Nos dijeron que no podían rastrear el número, que no se podía hacer nada y que esto no era Estados Unidos”, contó Alanis. La joven aseguró además que los policías “se nos rieron en la cara y no nos tomaron la denuncia”.

La familia afirma que contaba con comprobantes de pago, el nombre del receptor del dinero y perfiles en redes sociales que coincidían con la persona que envió la foto desde la celda. Aun así, sostienen que no recibieron respuestas ni medidas concretas.

Una modalidad que se repite

El caso se suma a una serie de estafas con alquileres falsos, una modalidad que suele intensificarse en temporada alta y que, según advierten especialistas en delitos informáticos, muchas veces es ejecutada desde cárceles, utilizando celulares obtenidos de manera ilegal.

Desde organismos de seguridad recomiendan verificar la identidad del propietario, desconfiar de precios demasiado bajos, evitar transferencias sin respaldo contractual y utilizar plataformas reconocidas para la contratación de alojamientos temporarios.

