Newell's y Central, atentos: la aclaración de la AFA con respecto al mercado de pases

La entidad madre del fútbol argentino despejó las dudas luego de las versiones que indicaban una "postergación" del cierre del libro de pases

20 de enero 2026 · 10:48hs
La AFA confirmó la fecha del cierre del mercado de pases

La AFA confirmó la fecha del cierre del mercado de pases, mientras Newell's y Central siguen incorporando.

Los equipos rosarinos son de los más activos de este mercado de pases de la primera división del fútbol argentino y, lejos de darlo por terminado, ambos continúan las negociaciones para seguir incorporando. Tanto Newell's como Central tendrán una semana más por delante para concluir el armado del plantel para esta temporada 2026.

Luego de que trascendiera que desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habían tomado la determinación de postergar el cierre del mercado de pases, desde la entidad madre del fútbol local aclararon la situación.

Según pudo averiguar Ovación, desde AFA señalaron que el reglamento de los torneos que se disputarán durante este año establece que “el cierre del libro de pases será el martes 27 de enero a las 17”, por lo que en ningún momento se estableció otra fecha que la mencionada.

Federico Lussenhoff, Jorge Almirón y Gonzalo Belloso apostaron para reforzar a Central de cara al 2026.

Al respecto, detallaron que ninguno de los canales oficiales de la AFA ni en los boletines se estableció la fecha del 20 de enero, sino que el límite siempre estuvo impuesto para el próximo martes. Por eso, desde la entidad remarcaron que no se trató de una “postergación” y que la fecha continúa siendo la establecida.

Newell's jugó fuerte en este mercado de pases

Tras la asunción de Ignacio Boero como nuevo presidente leproso y de Roberto Sensini como director deportivo, el club del parque Independencia ingresó a este mercado de pases dispuesto a una renovación importante del primer equipo.

Entre idas y vueltas, Newell's confirmó la llegada de Gabriel Arias, Matías Cóccaro, Bruno Cabrera, Michael Hoyos, Franco García, Nicolás Goitea, Walter Núñez, Oscar Salomón y Gabriel Risso Patrón.

A su vez, la dirigencia rojinegra ya cerró el acuerdo con Defensa y Justicia para sumar también a Rodrigo Herrera como décimo refuerzo, mientras la puerta sigue abierta para el posible arribo de Gonzalo Abrego. Cabe destacar que la Lepra también incorporó definitivamente a Luciano Herrera, una de las figuras del 2025.

El director deportivo Roberto Sensini y el presidente Ignacio Boero junto a Oscar Salón, el octavo refuerzo leproso.

Central buscó reforzarse y mantener la base del plantel

Luego de un año que lo tuvo como protagonista y concluyó con el título de campeón de Liga 2025, Central buscó mantener la base del plantel que cerró la temporada como el mejor del año y traer refuerzos en zonas puntuales.

El primero en llegar fue Vicente Pizarro, un pedido explícito de Jorge Almirón para fortalecer el mediocampo y cubrir la salida de Ignacio Malcorra, quien finalizó su contrato y se marchó a Independiente. Posteriormente, Gastón Ávila y Jeremías Ledesma regresaron al club de sus amores para reforzar la defensa auriazul.

En las últimas horas, el Canalla confirmó la llegada de Alexis Soto, quien buscará competir por la titularidad con Agustín Sández en el lateral izquierdo. Además, la dirigencia continúa la búsqueda de nuevos refuerzos, especialmente un extremo para sumar alternativas en el ataque.

