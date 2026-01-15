La Capital | La Ciudad | descuentos

Ofrecen descuentos en la EPE, Pami o YPF pero son una nueva modalidad de estafa virtual

La Oficina Municipal de Defensa del Consumidor alertó sobre estos mecanismos utilizados para robar datos y vaciar cuentas bancarias

15 de enero 2026 · 10:46hs
Los falsos descuentos

Los falsos descuentos, la nueva modalidad de la estafa virtual.

La Oficina Municipal de los Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios advirtió sobre una nueva modalidad de estafa informática que se viene repitiendo con mayor frecuencia: ofrecer descuentos en organismos públicos y empresas de servicios con el fin de robar datos de las personas y vaciar sus cuentas bancarias.

La maniobra se detectó en forma reiterada en las últimas semanas a través de las consultas que llegaron a la oficina que depende del Concejo Municipal. Según advirtieron desde la dependencia, los estafadores utilizan perfiles falsos en redes sociales y mensajes de WhatsApp con la imagen institucional de entidades como EPE, Pami o YPF, ofreciendo supuestos descuentos del 50%, 70% o hasta 100%. También prometen el acceso a computadoras o beneficios especiales para jubilados.

A partir de esos contactos, envían enlaces engañosos que redirigen a números de WhatsApp —generalmente con características de Córdoba o Buenos Aires— y luego establecen videollamadas en las que solicitan fotos del DNI (frente y dorso) y selfies con el documento. Con esa información, los estafadores abren billeteras digitales, solicitan préstamos online, realizan transferencias y vacían cuentas bancarias.

Estamos viendo una modalidad muy clara y reiterada: se apela a la confianza, a la urgencia y a la promesa de beneficios. Ninguna empresa, banco u organismo oficial pide datos personales, bancarios o biométricos por WhatsApp ni realiza videollamadas para otorgar descuentos”, advirtió Nadia Amalevi, jefa de la Oficina Municipal.

Como evitar caer en una estafa virtual

Desde el organismo recomendaron no ingresar a enlaces recibidos por mensajes o correos, desconfiar de promociones demasiado atractivas y no compartir jamás claves, PIN, datos bancarios, números de tarjetas, códigos de seguridad ni CBU.

También alertaron que nunca debe realizarse una operación cuando alguien guía el paso a paso por teléfono o videollamada, y que ante ese tipo de llamados se debe cortar la comunicación de inmediato.

“Los fraudes digitales manipulan emociones como la confianza o el miedo a perder una oportunidad. Informarse y frenar a tiempo es la mejor herramienta de prevención”, agregó Amalevi.

La Oficina recordó además que, frente a cualquier duda, intento de estafa o cargos indebidos, los vecinos y vecinas pueden comunicarse para recibir asesoramiento y acompañamiento, y realizar las denuncias correspondientes. Las consultas y reclamos pueden realizarse a través de la línea gratuita 0800 666 8845 o personalmente en Córdoba 852, de lunes a viernes de 8.30 a 16.

