Alberdi, La Florida y Costa alta: los empresarios salen a jugar fuerte esta temporada

En pleno verano, tanto los concesionados de espacios públicos como los privados buscan brindar más servicios para hacer una buena temporada. Todos coinciden en que la estrategia es hacerlo rentable todo el año

Así como los destinos de la costa Atlántica y países limítrofes como Uruguay y Brasil captan la atención de los turistas rosarinos, la ciudad también renueva su apuesta en la costanera norte, una zona que se consolida como uno de los puntos más elegidos por los rosarinos en el verano. Alberdi, La Florida y Costa Alta suman novedades en materia de negocios , tanto con la apertura de nuevos espacios como con la remodelación de otros ya conocidos por habitués. Hay inversores de todo tipo, desde los clásicos gastronómicos hasta los que desembarcan en grandes negocios inmobiliarios. En esta nota, un panorama 2026 de esta valiosa zona ribereña.

Aunque suele asociarse a la temporada primavera-verano, la costanera norte muestra una dinámica que se sostiene durante todo el año, con locales ya consolidados que funcionan fuera de los meses de calor y con inversores que siguen poniendo el foco en la zona para nuevos desarrollos . A la vista privilegiada al Paraná se suman obras de infraestructura y espacios urbanos renovados, como la Rambla Catalunya y los emprendimientos dentro del área concesionada de La Florida, además de oportunidades comerciales en las grandes casonas ubicadas sobre la barranca que se extiende desde Alberdi hasta Costa Alta.

Justamente en estos terrenos en altura, bien en frente de balneario La Florida, las familias de los jugadores Lionel Messi y Ángel Di María pusieron el ojo con una inversión millonaria para el desarrollo de Carrasco M, un condominio premium que levantará departamentos de lujo, equipados con jacuzzi y terrazas frente al río.

Un negocio inmobiliario en auge

En línea con la demanda de desarrollos residenciales de alta gama que viene ganando terreno en la zona norte de Rosario, ocurre también que las grandes casonas ubicadas sobre la barranca, que durante años pertenecieron a familias, hoy se reconvierten para albergar desarrollos comerciales o complejos de viviendas y condominios, con unidades de distintas tipologías. Ejemplos de esto son: Oasis del Yacht, un complejo de residencias premium en Alberdi en José Hernández 1220, Barrancas de Alberdi, en José Hernández 1638 o el salón de fiestas Villa Margarita, en José Hernández 2152.

Oasis del Yacht Oasis del Yacht es uno de los desarrollos premium que se levantaron frente al río, en la zona norte. Foto: Silvina Salinas / La Capital

“La particularidad de la zona norte con respecto a otras es que acá la oferta es muy reducida y lo que se desocupa se alquila inmediatamente. Hay mucha rotación de marcas, pero la demanda es alta. Cuando un lugar se libera inmediatamente tenemos candidatos y te diría que, de diez inmobiliarias que operamos esta parte, hoy la disponibilidad de locales es muy acotada. Se alquila rápido lo que se nos desocupa”, aseguró Fernando Beltramone, de la firma inmobiliaria que lleva su apellido y que tiene operaciones en la zona.

La estacionalidad también juega un rol clave en la dinámica comercial de la costanera norte. Si bien el mayor movimiento se concentra entre la primavera y el verano, cuando alcanza su pico de actividad, durante el resto del año los contratos suelen adaptarse a ese comportamiento. Según sostuvo Beltramone, algunos locales se alquilan con esquemas flexibles, con valores diferenciados entre los meses de mayor demanda, de septiembre a marzo, y una reducción del canon durante el invierno. Incluso, en algunos casos, se firman contratos pensados específicamente por temporada.

Oferta gastronómica afianzada

La zona norte rosarina no tiene nada que envidiarle a otros polos gastronómicos que hay en la ciudad. Entre Alberdi, La Florida y Costa Alta asoman gran cantidad de bares, parrillas y restaurantes. Entre los espacios privados se destacan clásicos ya consolidados de la costa norte, como los restaurantes Escauriza y Casablanca, y bares como Nenina, Mendieta, Kaizen Burgers, La Parrilla de Carlitos y Costa Norte Bar. A esa oferta se sumaron dos nuevas incorporaciones durante esta temporada: el bar y club nocturno Santo Río, que abrió sus puertas sobre avenida Carrasco al 2255, y la hamburguesería Burger House Grill, que también inauguró sucursal hace unas semanas, en Pedriel 115.

Santo Río Santo Río es uno de los nuevos espacios que inauguró en la costanera norte esta temporada. Foto: gentileza Santo Río.

En paralelo, la propuesta se completa con una serie de espacios gastronómicos que funcionan bajo el esquema de concesiones municipales. En diálogo con Patricio Alday, presidente de Costanera Rosario, el titular precisó que, sobre la Rambla Catalunya, están bajo esta figura los locales de Patagonia, Paradiso, que recientemente renovó concesionario, Caracolas, que atraviesa un proceso de puesta en valor tras la adjudicación a una nueva empresa en octubre, y Mordisco, cuya concesión se mantiene vigente desde 2020. Además, funciona un minimarket que opera como proveeduría.

En Costa Alta, está el bar Cosme Río, cuya concesión fue renovada recientemente, tras un proceso de adjudicación realizado entre los meses de septiembre y octubre. Por su parte, dentro del predio de La Florida, la oferta concesionada se compone de tres propuestas diferenciadas. En el sector norte se ubica Mapu, un restaurante con una carta más elaborada; cuya concesión está en manos de un grupo de empresarios desde el 2016. Negocios se contactó con Luciano Fucci, uno de los integrantes, quien contó que el plazo vence este año y que, apenas salga la nueva licitación volverán a presentarse para seguir al frente de su manejo.

WhatsApp Image 2026-01-15 at 17.17.01 El bar Mapu en La Florida se posicionó con gastronomía elaborada, eventos privados y sunsets. Foto: gentileza Mapu.

“Fuimos el primer concesionario del lugar en anualizarnos, con una estrategia que desde el inicio apuntó a trabajar bien durante en invierno. La comida al disco se consolidó como uno de los pilares del proyecto, al punto de seguir siendo un plato fuerte en verano, y se complementa con la oferta de pescado los fines de semana y la captación de turismo educativo, a partir de propuestas para grupos escolares que visitan el Monumento y otros circuitos históricos de la región cuando vienen a jurar la Bandera. También alquilamos el local para casamientos, cumpleaños, reuniones empresariales y fiestas”, indicó Fucci.

El grupo empresario tiene otros desarrollos gastronómicos en esta parte. Uno de sus socios participa en la gestión del bar Patagonia, mientras que el propio Fucci está al frente de Paseo Ludueña, inaugurado en marzo del año pasado frente al Parque Alem, en Alberdi. “Nos sorprendió mucho la convocatoria. De abril a diciembre la mejor época en la que trabajamos fue el invierno y se volvió un espacio muy familiar”, contó.

luduena_kermes_verano-109 (1) (2) Paseo Ludueña se diferenció de otros bares sumando juegos para que familias y amigos puedan entretenerse. Foto: gentileza Paseo Ludueña.

Paseo Ludueña funciona como un food park con siete marcas gastronómicas, en su mayoría desarrollos propios del grupo, con excepción de la heladería Américo. “Es un espacio pensado para ir en familia, con juegos tipo kermés, mini golf, canchas y propuestas recreativas donde se pueden ganar premios. La idea es que vayan padres, chicos o parejas y pasen la tarde”, explicó el gastronómico y sostuvo que el gran aliado de la zona es el clima, incluso en los meses más fríos donde, si hay sol, la gente se traslada a esta parte en busca de un mayor contacto con la naturaleza.

Paradores playeros

Dentro del balneario se suman dos paradores playeros para pasar el día, ambos gerenciados por Fabio Ombrella, gastronómico de trayectoria y oriundo de la zona norte. Uno es Beaching, auspiciado por la marca Brahma, que funciona como una propuesta más descontracturada, con un espacio abierto para ir a pasar el día, más un bar para consumir bebidas y comidas frescas a lo largo de la jornada, con mesas, sillas y una pérgola de unos 200 m2 que da sombra.

Moii Arena 2 El parador Moii Arena es uno de los que mejoró su servicio e infraestructura. Foto: gentileza Moii Arena.

El segundo espacio es Moii Arena, un parador de playa bien posicionado, que apunta a un público que busca confort y atención personalizada, con una propuesta gastronómica de mayor categoría. Está equipado con doce palapas, cada una con dos camastros, y tiene a la marca Corona como main sponsor. No trabaja con sistema de reservas y, según señaló Ombrella, cerca de las 13 horas el espacio suele completarse: “La palapa tiene un valor de 40 mil pesos, pero ese monto abonado se retribuye en dinero disponible para gastar en comida y bebida, durante el día".

Además, incorpora criterios de accesibilidad, con una rampa directa desde el ingreso, baños adaptados y un deck de 100 metros cuadrados que facilita el acceso y la permanencia de personas con movilidad reducida. “Después de las 20 hs el lugar se cierra para eventos privados y fuera de temporada los mantenemos, eso nos permite seguir activos todos los meses, por lo pronto hasta el 2029 que es el año donde se vence la concesión”, sostuvo Ombrella.