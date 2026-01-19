La Capital | Información General | sífilis

Los casos de sífilis crecieron hasta 71% en 2025 y alcanzaron un récord en Argentina

En 2025 se notificaron más de 55.000 contagios de sífilis en el país. Los casos presentan la mayor suba en cinco años. Rosario implemento test rápidos

19 de enero 2026 · 17:48hs
Los casos de sífilis en la Argentina mostraron en 2025 un incremento significativo respecto de los años anteriores y alcanzaron el nivel más alto de la última década. Así lo indican los datos del Boletín Epidemiológico Nacional, que reflejan un crecimiento sostenido de las infecciones de transmisión sexual (ITS).

Según el informe oficial, durante 2025 se notificaron 55.183 casos acumulados de sífilis en la población general, frente a una mediana de 33.571 casos registrada en el período 2020–2024. La diferencia implica 21.612 casos más, lo que representa un aumento absoluto del 64%. En términos porcentuales, el propio boletín destaca un incremento del 71% en comparación con el valor mediano de los cinco años previos, diferencia que responde a criterios metodológicos de cálculo.

Embarazo y sífilis: una señal de alerta

La tendencia ascendente también se verificó en mujeres embarazadas, un dato particularmente sensible por el impacto que la infección puede tener en la gestación. En ese grupo, los casos pasaron de una mediana de 11.396 a 12.532 en 2025, lo que equivale a un aumento del 10%.

Desde el sistema de salud advierten que la sífilis es una de las principales causas prevenibles de complicaciones durante el embarazo, incluidos abortos espontáneos, partos prematuros y sífilis congénita, si no se detecta y trata de manera oportuna.

Otras ITS

El Boletín Epidemiológico también analizó la evolución de otras infecciones de transmisión sexual. La gonorrea mostró un comportamiento mixto: los casos notificados disminuyeron un 43%, mientras que los confirmados por laboratorio aumentaron un 33% respecto de la mediana histórica, un contraste que podría estar asociado a cambios en los sistemas de diagnóstico y confirmación.

En tanto, las infecciones por Chlamydia trachomatis y Mycoplasma genitalium se mantuvieron estables, sin variaciones significativas, mientras que Trichomonas vaginalis registró un leve descenso. Por otro lado, la secreción genital purulenta en varones aumentó un 65%, un dato que los especialistas vinculan con una mayor capacidad de detección y vigilancia.

En relación con el VIH, el boletín no detalla cifras específicas para 2025, aunque subraya la importancia del diagnóstico temprano y el acceso sostenido al tratamiento como herramientas clave para frenar la transmisión.

Riesgos clínicos y prevención

La sífilis es causada por la bacteria Treponema pallidum. Puede comenzar con una lesión indolora en genitales, recto o boca, y avanzar luego a erupciones cutáneas, fiebre y ganglios inflamados. Sin tratamiento, la infección puede comprometer el sistema nervioso, el corazón y otros órganos.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación insisten en que el uso correcto del preservativo, los testeos periódicos y el tratamiento temprano siguen siendo las herramientas más eficaces para frenar la transmisión. Las pruebas rápidas, que ofrecen resultados en pocos minutos, se consolidan como una pieza clave para mejorar la detección oportuna.

Rosario implementó la realización de test rápidos

Frente al incremento observado en el país de los casos de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), la Secretaría de Salud Pública del municipio ofrecerá testeos rápidos de VIH y sífilis como parte de los controles de salud y en actividades especiales para llegar a aquellas poblaciones consideradas más vulnerables.

"Necesitamos acercar los testeos a la gente que no llega habitualmente a los efectores de salud", explicó Diana Mardoni, directora general de Promoción y Cuidado de la salud Colectiva de la Municipalidad.

Si bien en la mayoría de los servicios municipales existen espacios de consejería sobre ITS y en todos se realizan pruebas de laboratorio gratuitas que permiten detectar o descartar la presencia de estas enfermedades, ahora se empezarán a implementar los testeos rápidos que permiten conocer en el momento la presencia de VIH o sífilis.

Los test duales detectan en forma rápida ambas infecciones en una sola muestra de sangre, mejorando la detección y permitiendo un diagnóstico precoz para iniciar un tratamiento rápido.

Mardoni destaca que son una herramienta que en todo el mundo permite llegar a las personas que no se acercan a un efector de salud. "Por eso pensamos incorporarlos desde el año que viene, porque necesitamos acercar el testeo a un territorio particular que no llega a nuestros servicios", apuntó.

La experiencia más reciente de utilización de estos testeos rápidos fue en el Día Mundial de la Acción por el VIH, cuando en la explanada del Museo Castagnino se realizaron unas 320 pruebas en apenas cuatro horas. Si bien los test son anónimos, cuando se entregan los resultados las personas son referenciadas a los centros de salud donde se puede seguir el tratamiento en forma gratuita.

VIH y Sífilis: mejor saber

La estrategia busca acercar la posibilidad de diagnóstico y tratamiento temprano de las ITS. "La idea es estar más cerca de la población y llegar con un mensaje certero: si hay dudas de haber tenido prácticas que pueden ser de riesgo, lo mejor es acercarse y preguntar. Siempre es mejor saber y conocer", destacó.

Justamente esa realidad marca la diferencia entre la posibilidad de iniciar un tratamiento temprano. "Actualmente las personas que conviven con VIH pueden llevar una vida normal; a diferencia de lo que pasaba en los 90, cuando el diagnóstico representaba una sentencia de muerte. Hoy la realidad es otra: cuanto antes una persona sabe que convive con el virus, puede tomar las riendas, empezar un tratamiento y llegar a una carga viral indetectable e intransmisible", apuntó la médica.

La implementación de testeos rápidos obedece a este objetivo: que el 95 % de las personas que conviven con VIH tengan diagnóstico, que inicien un tratamiento retroviral en forma inmediata, que lo sostengan y que llegue a tener una carga viral indetectable y no transmitan el virus a otras personas.

Además de las campañas de testeos, se potenciarán los tratamientos de profilaxis pre exposición, ya disponibles desde hace dos años en la salud municipal. "Es una herramienta más que disponemos para evitar la transmisión, en nuestros espacios de consejería que funcionan en los hospitales y en la Casa de la Promoción, que funciona en el primer piso de Moreno 960.

Dónde hacerse el test en Rosario

La Secretaría de Salud municipal cuenta con servicios de Consejería de VIH, Sífilis y Hepatitis Virales donde se brindan servicios de asesoramiento e información sobre estas enfermedades, así como la posibilidad de realizarse test diagnósticos.

El análisis es voluntario, confidencial y no requiere orden médica. En todos los hospitales públicos y centros de salud es gratuito. La Casa de la Promoción funciona de lunes a viernes, de 8.30 a 18 (las extracciones son hasta las 16). También cuenta con una línea de WhatsApp 341 6352152 donde se brinda información.

En el Hospital Carrasco, la consejería funciona los lunes y miércoles, de 12 a 15, y los martes y jueves, de 11 a 13.30. En el Hospital Alberdi, los lunes, martes y miércoles, de 12 a 15. Y en el Roque Sáenz Peña, los martes, de 14 a 16.

