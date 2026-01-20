Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google

Central, a diferencia de otros mercados de pases, incorporó a todos jugadores conocidos y con experiencia en torneos internacionales de cara a lo que viene.

Tres de las nuevas caras de Central que en 2026 jugará la Copa Libertadores-

Los análisis de los mercados de pases hay que hacerlos con el diario del lunes. Porque a cada incorporación o refuerzo que viene a un club hay que darle su tiempo de adaptación y rodaje para luego hacer una evaluación. Pero en la previa a los jugadores que llegaron a Central no hubo necesidad de buscarlos en google.

Son muchos los casos de futbolistas que llegaron como figuras y no estuvieron a la altura de las circunstancias. Y otros que como no tenían un nombre conocido, o no habían sumado muchos minutos en cancha, se los miraba de reojo y luego terminaron siendo una grata sorpresa.

En este inicio de 2026, la dirigencia de Rosario Central encabezada por Gonzalo Belloso, con Federico Lussenhoff como director deportivo, siguió un patrón en cuanto a las incorporaciones.

En ninguna de las cuatro incorporaciones que el club hizo hasta ahora hubo necesidad de googlear para saber de quién se trataban los refuerzos, como pasó en otros mercados recientes con incorporaciones como las del uruguayo Marcelo “Torito” Acosta o el paraguayo Giovanni Bogado , por citar solo dos ejemplos que se dieron con todas las dirigencias.

Central hizo un mercado de pases uniforme y siguiendo un rumbo

El hincha nunca se conforma y siempre pide más. Y los comentarios en las redes sociales suelen ser negativos Pero lo cierto es que para este extenso calendario que tiene la temporada, donde el premio mayor es la Copa Libertadores, los que llegaron cuentan con experiencia internacional reciente.

Jeremías Ledesma, si bien atajó poco en River (7 partidos), acumula 138 cotejos en el fútbol español y sabe lo que es Central puesto que está muy cerca de alcanzar los 100 partidos.

Gastón Ávila es otro de los que conoce la institución y a pesar de sus jóvenes 24 años estuvo en Boca y en el fútbol de Bélgica, Holanda y Brasil.

Vicente Pizarro es quizás el menos conocido, pero en los últimos cuatro años sumó 23 presencias en los torneos organizados por la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Mientras que el lunes firmó Alexis Soto, que en el último lustro con Defensa y Justicia salió 27 veces a la cancha en competencias internacionales.

Lo dicho: todos conocidos y con experiencia.