Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave

La balacera sucedió el domingo a la madrugada en Garzón y Schweitzer. Este lunes también se confirmó la identidad de la otra persona atacada, que se encuentra internada en grave estado en el Hospital Eva Perón.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que fue identificada la mujer asesinada en la balacera ocurrida el domingo a la madrugada en Empalme Graneros. El hombre que sobrevivió al ataque continúa internado en grave estado.

La mujer asesinada en Garzón y Schweitzer fue identificada como Alejandra Isabel Cabrera de 43 años. Por su parte, este lunes al mediodía también se comunicó que el hombre que sobrevivió y continúa internado es Sergio Luis B. de 45 años.

El homicidio, que es investigado por la fiscal de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas Laura Riccardo, se registró cerca de las 2.50 del domingo en Garzón y Schweitzer, en la zona noroeste de Rosario, donde fuerzas policiales y federales intervinieron luego de un llamado que alertó sobre personas heridas de arma de fuego.

Los efectivos hallaron a las víctimas tendidas sobre la calle sin documentación que permitiera identificarlas. Según el parte policial, en la mochila que tenía el hombre se encontró una pistola. En el lugar, los agentes hallaron diez vainas servidas.

Según el parte oficial, la mujer ya había fallecido cuando llegaron los médicos del Sies, pero el hombre se encontraba con vida y fue trasladado de inmediato al Hospital Eva Perón con una lesión en el cráneo. Quedó internado en grave estado en la sala de terapia intensiva.

>>Leer más: Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes fueron imputados tras un intento de homicidio

Qué se sabe hasta ahora

Poder identificar a las víctimas llevó varias horas porque no llevaban consigo documentación alguna. Los voceros de la investigación indicaron que, por el momento, no se pudo establecer qué vinculación tenían esas dos personas. Según dejaron trascender, Sergio B. no sería vecino de la zona.

Fuentes policiales indicaron que dentro de la mochila que tenía Sergio B. se halló una pistola Bersa calibre 9 milímetros con una munición en recámara y con siete balas en el cargador. Además contenía una bolsa don dinero en efectivo, unos 461 mil pesos en billetes de baja nominación. Todo ese material quedó a disposición de la fiscal. Desde el MPA aclararon que se desconocía la mecánica del ataque. No se sabía aún el número de atacantes ni de qué modo actuaron.