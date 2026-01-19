Es oficial: Newell's incorporó a un defensor que fue campeón del fútbol argentino la temporada pasada

El jugador pertenece a Boca pero jugó todo el 2025 en otro club, con el que logró el título. Su actuación individual fue destacada

Newell's sigue sumando refuerzos a su plantel. Desde que se inició el mercado de pases el club del Parque no paró de incorporar jugadores y ahora la dupla técnica integrada por Favio Orsi y Sergio Gómez cuenta con muy buenos jugadores para encarar la temporada.

Este lunes, Newell's anunció oficialmente que el defensor Oscar Salomón ya es refuerzo del plantel. Salomón es tucumano y se formó en Boca, que es el dueño del pase. Hasta ahora jugó en Central Córdoba, Tigre, Montevideo City Torque y Platense. Su carrera continuará ahora en el equipo del Parque, con la casaca rojinegra.

En el Calamar fue donde más se destacó. Además de cpnsagrarse campeón del torneo Apertura 2025, conducido justamente por la dupla Orsi-Gómez, fue uno de los mejores defensores de ese torneo. Tanto fue así que se convirtió en el segundo zaguero que más duelos personales ganó en todo el Apertura.

Salomón lleva 139 partidos disputados en primera división, en los que sufrió una sola expulsión. En el actual mercado de pases también estuvo bajo la órbita de Colo Colo, pero finalmente jugará “Estoy muy feliz, es un gran paso en mi carrera y estaba ansioso de sumarme", dijo el futbolista ni bien terminó de firmar su contrato. Y añadió. "Nunca dudé cuando surgió el interés de Newell’s”.

"Siento que estoy dando un paso grande en mi carrera, no veía la hora de estar en el club para ponerme a disposición de mis compañeros y del cuerpo técnico", agregó el jugador.

Salomón se suma a la contratación de Bruno Cabrera, otro futbolista que fue campeón en la temporada pasada, en este caso con Coquimbo Unidos en Chile.

Lo pidieron los entrenadores

La dirección deportiva de Newell's, a cargo de Roberto Sensini, llevaba varias semanas intentando cerrar la incorporación de Salomón, respondiendo a un pedido de la dupla técnica Favio Orsi-Sergio Gómez.

Las negociaciones se hicieron lentas, en primer lugar por el interés de Colo Colo y después por las pretensiones de Boca. Finalmente, Newell's adquirió la mitad del pase por un millón de dólares y Orsi-Gómez tendrán en el plantel a uno de sus futbolistas predilectos.