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Panqueques de avena y banana: una receta saludable para el desayuno

Simples y versátiles, tener panqueques frizados te resuelve cualquier desayuno o merienda. Cómo prepararlos de forma sencilla

8 de noviembre 2026 · 16:26hs
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Los panqueques de banana y avena pueden convertirse en la receta ideal para desayunos y meriendas

Los panqueques de banana y avena pueden convertirse en la receta ideal para desayunos y meriendas

Los panqueques son uno de los platos más adorados por los argentinos. Probablemente, al hablar de ellos, la primera imagen que se viene a la cabeza es la de la clásica masa de vainilla rellena de dulce de leche. Pero lo cierto es que existen cientos de recetas de panqueques, entre ellas algunas muy saludables que vale la pena conocer ya que pueden resolver desayunos y meriendas en cuestión de segundos.

Una de las variantes favoritas y más reconocidas son los panqueques de banana. A los tres ingredientes clásicos, huevos, leche y harina, se le suma la banana que le da un sabor especial. Además, lo mejor de los panqueques es que se pueden personalizar sus ingredientes, eligiendo la leche vegetal o animal y la harina preferida. Uno de los grandes consejos, para hacerlos bien livianos, es utilizar harina de avena.

Otra gran ventaja de los panqueques es que es realmente sencillo prepararlos. Y una vez cocinados, se pueden freezar. Asimismo, se pueden variar los rellenos e ir probando distintos sabores. Para una versión saludable son ideales las frutas, frutos secos, miel, queso (untable o ricota), mermeladas, crema de maní, etc.

>>Leer más: Tres recetas para probar en la merienda y comer algo distinto

Ingredientes para los panqueques de banana y avena

  • 2 bananas
  • 100 ml. de leche (de vaca o vegetal)
  • 10 cdas. de avena molida o harina de avena
  • 2 huevos
  • 1 cda. de miel
  • 50 gr. de manteca
  • 1cdita. de canela

>>Leer más: Cómo hacer chía pudding, un desayuno sano y distinto

Cómo hacer panqueques de avena y banana

La receta de Paulina Cocina, paso a paso:

  1. Aplastar la banana y mezclarla con el huevo hasta obtener un puré suave.
  2. Añadir la avena molida, la leche, la canela y la miel y mezclar hasta conseguir una masa homogénea.
  3. Llevar a la heladera media hora para que la mezcla tome cuerpo y se hidrate bien la avena.
  4. Con la masa ya lista, untar un poco de manteca sobre la base de un sartén que sea apto para panqueques (teflón) y colocarlo al fuego. Esparcir en pequeñas porciones la masa y cocinar a fuego medio-bajo de uno en uno.
  5. Cuando el panqueque está listo se va a despegar solo, realizar unos pequeños movimientos hasta comprobar que se despegó y darlo vuelta. Cocinar por 1 minuto más y retirar del fuego.
  6. Repetir la operación hasta terminar con toda la masa.

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