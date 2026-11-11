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"¡Hasta siempre, mi querida Argentina!": el Papa León XIV se despidió del país con un emotivo mensaje

Pasado el mediodía, partió rumbo a Lima en un vuelo de Aerolíneas Argentinas luego de tres días intensos y seguirá su gira sudamericana en Perú

11 de noviembre 2026 · 15:23hs
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El Papa León XIV viajó hacia Perú en un vuelo de Aerolíneas Argentinas.

Foto: AFP / Juan Mabromata

El Papa León XIV viajó hacia Perú en un vuelo de Aerolíneas Argentinas.

Con una alta carga emocional, el Papa León XIV se despidió de Argentina. Alrededor de las 14.30, el vuelo 1096 de Aerolíneas Argentinas despegó desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Lima, donde el Sumo Pontífice continuará con su gira sudamericana.

Luego de brindar una multitudinaria misa en Luján, a la que se estima que asistieron alrededor de 3.500.000 personas, el Papa y su comitiva pusieron rumbo al aeropuerto de Ezeiza para seguir viaje.

El presidente Javier Milei, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno fueron a despedir al Papa. La nota la dio el propio jefe de Estado, quien se mostró visiblemente emocionado durante la despedida.

La última escala de la gira del Papa León XIV será Perú, donde tiene previsto quedarse hasta el martes 17 de noviembre antes de volver a Roma.

"Desde ahora, Argentina tiene dos Papas"

Antes de encarar el viaje que lo tendrá seis días en Perú, la cuenta oficial del Papa en X posteó: "Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción. Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre mi querida Argentina!".

En Perú lo espera la presidenta, Keiko Fujimori. Una vez que llegue a ese país, la primera actividad consistirá en una reunión formal en la Casa de Gobierno. Tras ello, el Papa tendrá múltiples actividades hasta el lunes 16 inclusive. Está previsto que el regreso al Vaticano se dé el martes 17.

Las palabras del Papa León XIV para Argentina

Con una vestimenta celeste y blanca, el Papa León XIV celebró este miércoles su última misa en la Argentina, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Los colores remiten inevitablemente a la bandera nacional, pero también tienen un significado religioso vinculado con la devoción a la Virgen María, patrona del país bajo la advocación de Nuestra Señora de Luján.

Durante su homilía, León XIV hizo referencias a la cultura, las costumbres y la historia del país. Uno de los momentos destacados llegó cuando citó la "Zamba del perdón" para convocar a los fieles a reconocer sus errores y avanzar hacia la reconciliación: "Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra".

El Papa también recordó a Francisco y su devoción por la Virgen de Luján, a quien llamaba cariñosamente la "Patroncita morena". Señaló que su antecesor la llevó siempre en el corazón y recordó una de sus habituales frases de despedida: "Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide".

>> Leer más: León XIV pidió reconciliación y solidaridad en Argentina: su última homilía completa

Además, destacó la hospitalidad de los argentinos y mencionó una costumbre cotidiana que forma parte de la identidad nacional: compartir el mate. "Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido, que abre sus puertas a todos, que comparte su pan y su música, donde siempre hay un lugar en la mesa para el que llega, un tiempo gratuito para conversar entre mate y mate, una mano tendida para el que lo necesita", manifestó.

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