La Capital | Información General | WhatsApp

WhatsApp: cómo rastrear y recuperar elementos eliminados

En la mayoría de los casos, la aplicación permite rastrear y recuperar archivos eliminados. El paso a paso en esta nota

11 de noviembre 2026 · 15:18hs
Google Seguir a La Capital en Google
WhatsApp permite recuperar la mayoría de los archivos eliminados siguiendo algunos pasos

WhatsApp permite recuperar la mayoría de los archivos eliminados siguiendo algunos pasos

Muchas veces, la cantidad de archivos, documentos y chats que se almacenan en aplicaciones como WhatsApp, obliga a los usuarios a realizar limpiezas de vez en cuando para liberar espacio de almacenamiento. El problema es que en esas limpiezas pueden quedar eliminados elementos que se desean conservar o se borraron por error. Y ahí aparece la pregunta: ¿Se pueden recuperar elementos eliminados de WhatsApp?

Afortunadamente, existe la posibilidad de recuperarlos en la mayoría de los casos siguiendo algunos pasos. Resulta que WhatsApp no guarda en sus propios servidores el historial de chats, sino que lo hace a través de una copia de seguridad en el teléfono. En los dispositivos Android, esta copia se suele almacenar en Google Drive, mientras que en los teléfonos de Apple se almacena en ICloud.

Es por esto que, cuando se borran chats o archivos en WhatsApp no quedan eliminados inmediatamente. La eliminación solo queda registrada correctamente cuando se renueva la copia de seguridad del teléfono. Hasta ese entonces, cualquier archivo eliminado se puede recuperar.

>>Leer más: Cuatro tips de seguridad para mantener la cuenta de WhatsApp protegida ante robos

Cómo recuperar archivos o documentos eliminados

Si después de haber eliminado archivos el usuario nota que desea recuperar alguno en particular, es posible rastrearlo y restablecerlo.

Si el dispositivo es Android se debe ingresar a Google Drive para encontrar la copia de seguridad de WhatsApp. En el menú, se muestra la opción “Copias de Seguridad” y allí se pueden encontrar los elementos que se quieran recuperar, siempre y cuando no se haya actualizado antes este backup.

El procedimiento para los celulares Apple es similar, solo que en el lugar de Google Drive se deberá ingresar en ICloud. Los pasos a seguir son similares.

>>Leer más: Privacidad avanzada de WhatsApp: para qué sirve y cómo activarla

Por otro lado, según la aplicación WhatsApp, es posible, también, recuperar los chats eliminados y los archivos que estos almacenaban. Según el sitio oficial, los pasos para recuperar los chats son los siguientes:

  • Desinstalar y reinstalar WhatsApp al celular.
  • Verificar el número de teléfono y, en caso de tener iPhone, el Apple ID.
  • Pulsar “Restaurar historial de chats”.
  • Para mayor seguridad, es posible que se solicite verificar la identidad del usuario, a fin de restaurar tus chats. Para ello la app enviará un código por SMS o llamada si no activó la verificación en dos pasos o las copias de seguridad cifradas de extremo a extremo.

Nuevamente, se torna esencial tener la copia de seguridad actualizada, dado que lo que se restaurará será lo último que se guardó en la nube. Al mismo tiempo, si se desean recuperar los videos, es necesario contar con la opción “Incluir videos” activada para que se puedan recuperar. Esta se puede activar y desactivar desde los ajustes de la aplicación.

Noticias relacionadas
La privacidad avanzada del chat permite proteger los chats de WhatsApp de cualquier exportación

Privacidad avanzada de WhatsApp: para qué sirve y cómo activarla

La nueva función de WhatsApp se irá habilitando en los dispositivos de forma gradual 

WhatsApp ya permite programar mensajes: cómo se utiliza la nueva función

Al vaciar la papelera de WhatsApp, los usuarios pueden liberar espacio en sus teléfonos

Dónde se encuentra la papelera de WhatsApp y para qué sirve vaciarla

La cuenta de WhatsApp puede mantenerse abierta en distintos dispositivos. Por seguridad, se recomienda revisar cuáles son

Cómo saber si alguien espía tu WhatsApp y cómo recuperarlo

Las más leídas

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

El emotivo comunicado de Los Palmeras y el pedido especial de la banda

El emotivo comunicado de Los Palmeras y el pedido especial de la banda

Por qué Marcos Camino había dejado Los Palmeras meses antes de su muerte

Por qué Marcos Camino había dejado Los Palmeras meses antes de su muerte

Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

Lo último

La Fórmula 1 confirmó las últimas dos carreras del año a pesar del conflicto en Medio Oriente

La Fórmula 1 confirmó las últimas dos carreras del año a pesar del conflicto en Medio Oriente

El gobierno rechazó que Irán declare terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas

El gobierno rechazó que Irán declare terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas

Lalcec desarrolla una nueva campaña de prevención y detección de cáncer de piel

Lalcec desarrolla una nueva campaña de prevención y detección de cáncer de piel

Condenaron a un reconocido violinista de Santa Fe que mató a un motociclista: manejaba alcoholizado y a 90 km/h

Emiliano Nicolás Billoud, de 29 años, recibió una pena de ocho años de prisión por el homicidio de Sebastián Nagel en Esperanza. Circulaba al triple de la velocidad permitida y arrastró a la víctima unos 50 metros tras embestirla.

Condenaron a un reconocido violinista de Santa Fe que mató a un motociclista: manejaba alcoholizado y a 90 km/h
Bonfatti rechazó un acuerdo de Unidos con Milei: Somos la antípoda de lo que ocurre a nivel nacional
Política

Bonfatti rechazó un acuerdo de Unidos con Milei: "Somos la antípoda de lo que ocurre a nivel nacional"

Tragedia en el Jockey Club: los padres de Facundo piden sanciones a los fiscales
La Ciudad

Tragedia en el Jockey Club: los padres de Facundo piden sanciones a los fiscales

Muerte de un nene atacado por una jauría: agravaron las penas por los brutales antecedentes de los perros
Policiales

Muerte de un nene atacado por una jauría: agravaron las penas por los brutales antecedentes de los perros

Lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al Policlínico San Martín
Policiales

Lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al Policlínico San Martín

El gobierno actualizó los precios del DNI y el pasaporte: cuánto costará cada trámite
Información General

El gobierno actualizó los precios del DNI y el pasaporte: cuánto costará cada trámite

Las más leídas
Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

El emotivo comunicado de Los Palmeras y el pedido especial de la banda

El emotivo comunicado de Los Palmeras y el pedido especial de la banda

Por qué Marcos Camino había dejado Los Palmeras meses antes de su muerte

Por qué Marcos Camino había dejado Los Palmeras meses antes de su muerte

Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

A Central se le abrió el arco de enfrente, pese a que los 9 no están afilados

A Central se le abrió el arco de enfrente, pese a que los "9" no están afilados

Ovación
Central mira de reojo: se define uno de sus rivales en la Recopa de Campeones 2027
Ovación

Central mira de reojo: se define uno de sus rivales en la Recopa de Campeones 2027

Central mira de reojo: se define uno de sus rivales en la Recopa de Campeones 2027

Central mira de reojo: se define uno de sus rivales en la Recopa de Campeones 2027

El técnico de Gimnasia, el rival Newells en octavos, entrena con todo el plantel a disposición

El técnico de Gimnasia, el rival Newell's en octavos, entrena con todo el plantel a disposición

El rival de Central en los playoffs trabaja para mejorar dos fallas del equipo

El rival de Central en los playoffs trabaja para mejorar dos fallas del equipo

Policiales
Prisión preventiva para un cuidacoches por golpear a un automovilista en avenida Pellegrini
Policilales

Prisión preventiva para un cuidacoches por golpear a un automovilista en avenida Pellegrini

Muerte de un nene atacado por una jauría: agravaron las penas por los brutales antecedentes de los perros

Muerte de un nene atacado por una jauría: agravaron las penas por los brutales antecedentes de los perros

Buscan a un joven de 26 años que desapareció en Puerto General San Martín

Buscan a un joven de 26 años que desapareció en Puerto General San Martín

Mató a su hermano y escapó: tras seis meses prófugo fue condenado a ocho años de prisión

Mató a su hermano y escapó: tras seis meses prófugo fue condenado a ocho años de prisión

La Ciudad
Lalcec desarrolla una nueva campaña de prevención y detección de cáncer de piel
La Ciudad

Lalcec desarrolla una nueva campaña de prevención y detección de cáncer de piel

Unicef relanza en la Bolsa de Comercio el programa Empresas que cuidan, destinado a la primera infancia

Unicef relanza en la Bolsa de Comercio el programa "Empresas que cuidan", destinado a la primera infancia

El Concejo abre la puerta del aumento de tarifa de taxis luego de la desregulación

El Concejo abre la puerta del aumento de tarifa de taxis luego de la desregulación

Tragedia en el Jockey Club: los padres de Facundo piden sanciones a los fiscales

Tragedia en el Jockey Club: los padres de Facundo piden sanciones a los fiscales

Utilizan una pistola Taser para reducir a un hombre en un caso de violencia familiar
Policiales

Utilizan una pistola Taser para reducir a un hombre en un caso de violencia familiar

El Paraná sigue creciendo y quedó a 60 centímetros del nivel de alerta en Rosario
La Ciudad

El Paraná sigue creciendo y quedó a 60 centímetros del nivel de alerta en Rosario

Megaoperativo de 147 policías contra una banda narco en barrio La Lagunita
Policiales

Megaoperativo de 147 policías contra una banda narco en barrio La Lagunita

La presión internacional profundiza la baja de los granos
Agro

La presión internacional profundiza la baja de los granos

Timbúes: prisión preventiva para pareja que guardaba 9 kilos de cocaína en una casa
Policiales

Timbúes: prisión preventiva para pareja que guardaba 9 kilos de cocaína en una casa

La pobreza volvió a crecer en Argentina: 3,4 millones de personas más en un año
Economía

La pobreza volvió a crecer en Argentina: 3,4 millones de personas más en un año

Piden 19 años de prisión para el acusado de un crimen en Villa Manuelita
Policiales

Piden 19 años de prisión para el acusado de un crimen en Villa Manuelita

Jorge Macri minimizó el VIP en la misa de León XIV: Las medialunas y los budines estuvieron de más
Información general

Jorge Macri minimizó el VIP en la misa de León XIV: "Las medialunas y los budines estuvieron de más"

El récord exportador no alcanza para despejar las dudas sobre el dólar
Economía

El récord exportador no alcanza para despejar las dudas sobre el dólar

Exportaciones: economistas ponen la lupa sobre la fuga y la dolarización
Economía

Exportaciones: economistas ponen la lupa sobre la fuga y la dolarización

Estudiantes del Politécnico juntan fondos para viajar a la Olimpíada de Matemática
La Ciudad

Estudiantes del Politécnico juntan fondos para viajar a la Olimpíada de Matemática

Una mujer atacó a tiros una casa e hirió a una nena de 5 años delante de su abuela
Policiales

Una mujer atacó a tiros una casa e hirió a una nena de 5 años delante de su abuela

En una decisión inédita, eligieron embajadores a dos hombres en Colectividades
La Ciudad

En una decisión inédita, eligieron embajadores a dos hombres en Colectividades

El ex-Central Gustavo Alfaro sería uno de los afectados por el banco de Paraguay
Ovación

El ex-Central Gustavo Alfaro sería uno de los afectados por el banco de Paraguay

El robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar
Policiales

El robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar

Renuevan pedido de testigos y recompensa para esclarecer resonante crimen
Policiales

Renuevan pedido de testigos y recompensa para esclarecer resonante crimen

Incendio arrasador en zona oeste: un almacén quedó destruido por el fuego
La ciudad

Incendio arrasador en zona oeste: un almacén quedó destruido por el fuego

Un hombre de 73 años falleció mientras esperaba la llegada del Papa a Córdoba
Información General

Un hombre de 73 años falleció mientras esperaba la llegada del Papa a Córdoba

Le reclamaron el pago de un viaje de Uber y dispararon contra su casa
Policiales

Le reclamaron el pago de un viaje de Uber y dispararon contra su casa

La UNR ganó la olimpíada nacional de estudiantes de Medicina
La Ciudad

La UNR ganó la olimpíada nacional de estudiantes de Medicina