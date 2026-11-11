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León XIV sintió en Luján el calor de Argentina en la última y multitudinaria misa en el país

El Papa se despidió de Argentina con una homilía ante un público devoto. La misa convocó a más de 3,5 millones de personas que llegaron desde distintos puntos del país.

Gonzalo Santamaría / Enviado especial

Por Gonzalo Santamaría / Enviado especial

11 de noviembre 2026 · 17:08hs
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León XIV sintió en Luján el calor de Argentina en la última y multitudinaria misa en el país

Leonardo Vincenti / La Capital

Luján respira y siente el catolicismo. Y, como no podía ser de otra manera, el Papa León XIV se despidió de Argentina con una multitudinaria misa, acompañada por un sol intenso y altas temperaturas. Según estimaciones oficiales, fueron más de 3,5 millones de fieles los que llegaron para escuchar la palabra del Santo Padre en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La avenida que desemboca en la plaza Belgrano se llenó de feligreses que no se guardaron emoción alguna.

Se especulaba que la misa en la ciudad bonaerense de Luján movilizaría a las masas católicas. Un punto de encuentro para los devotos en un lugar icónico para la Iglesia que encabeza León XIV desde el Vaticano. Allí apareció la Virgen hace casi 400 años y le dio vida a una ciudad perdida en Buenos Aires. Las multitudinarias procesiones de comienzos de octubre dan cuenta de ello. Y Luján no decepcionó.

No solo no decepcionó: rompió los estándares de las procesiones en Luján. “Esto no se ve, porque en la procesión la gente viene, pasa por la Basílica y se va. Acá estamos todos quietos y sobre las calles y plazas”, dijo a La Capital, Cristian, que llegó desde Arroyo Seco en la madrugada del miércoles y caminó 8 kilómetros para acomodar su reposera y esperar al Papa.

Familias enteras, grupos de fieles, remeras que identificaban a distintas iglesias y banderas que decían presente con inscripciones como “Rosario”, “Fighiera”, “Reconquista”, “Garabato” o “Peyrano” se hicieron un lugar y mostraron que Santa Fe también tuvo protagonismo en Luján.

Pasó el Papa

Esta vez, el Papamóvil mostró a León XIV entre los fieles. Las críticas sobre la velocidad del vehículo papal el lunes pasado en Palermo parecieron haber sido escuchadas. Tanto el martes, en Córdoba y durante el encuentro con los jóvenes, como este miércoles, en Luján, el Papa pudo ser visto de cerca por cada feligrés.

Lo vi de tan cerca, a unos tres metros”, le dijo un joven de unos 18 años a su madre, con quien se fundió en un abrazo tan histórico como la visita del Sumo Pontífice a la Argentina. Cristian, de Arroyo Seco, buscó un abrazo y solo pudo decir: “Fuerte”.

Los celulares registraron el paso del sucesor de Pedro y, mientras esperaban el comienzo oficial de la misa, los devotos revisaban sus filmaciones y comparaban los videos.

Una misa federal

Las banderas de Santa Fe fueron un ejemplo de la diversidad de procedencias en la marea de fieles que llegaron a Luján. “Cuando el Papa confirmó que venía, yo sabía que tenía que estar”, dijo a La Capital una mujer que sostenía la bandera de Garabato, en el norte de la provincia. El grupo que viajó desde Garabato y Reconquista: partió a las 16 del martes y permaneció más de 12 horas arriba del transporte.

En contrapunto con la misa en el barrio porteño de Palermo, quienes caminaron hacia la celebración en la provincia de Buenos Aires tenían un fuerte componente del conurbano bonaerense y de otros partidos de esta provincia, además de visitantes de Entre Ríos, Río Negro, Formosa, Misiones y Catamarca, entre otros distritos. También hubo representantes de Perú, Venezuela y Paraguay.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmó a La Capital que a la misa en Luján asistieron 3,5 millones de personas, distribuidas en cuatro zonas: la primera, dentro de los 700 metros que separan la Basílica de Luján de la rotonda de acceso de la calle Pellegrini; y las otras tres, en distintos predios al otro lado de la avenida. Todas contaban con puntos de hidratación, atención sanitaria, asistencia para personas extraviadas y espacios para comulgar, que se activaban a la orden de León XIV.

Las bases del catolicismo en Luján

Otra marcada diferencia entre Luján y la misa que León XIV llevó adelante en Palermo estuvo en la composición del público. En la multitud se combinaban sectores populares y fieles de profunda convicción religiosa. Aunque no fueron mayoría, los pañuelos celestes coloreaban los cuellos o las mochilas de algunos seguidores.

Entre el público también se pudieron ver sacerdotes con sotana y otros que intentaban “infiltrarse” entre los asistentes. Se cruzaban con monjas que llevaban su atuendo típico y con catequistas que, ante las primeras consultas de La Capital, no tardaban en aclarar su rol en la educación católica. A su vez, entre el público había integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos, mencionado en varias oportunidades por León XIV durante su estadía en Argentina.

La composición del público se traducía en una energía que se hacía sentir en cada oración multitudinaria o cuando el coro municipal de Luján entonaba las canciones, especialmente “Alma misionera” y su estribillo: “Llévame donde los hombres…”.

>> Leer más: "Alma misionera": la historia de la canción más hitera de la visita de León XIV a la Argentina

Cuando León XIV tomó la palabra, el público guardó silencio. Una simple mención al Papa Francisco, sin embargo, desató los aplausos que llegaron desde las primeras filas.

Bajo un sol tremendo

La misa de Luján comenzó mucho antes de la llegada de León XIV. Desde el martes a las 16 se abrieron las puertas de la avenida Nuestra Señora de Luján y los fieles comenzaron a acomodarse. Durante 18 horas, el flujo de gente no se detuvo y desbordó las expectativas.

Durante la madrugada de este miércoles, una lluvia acompañó a los primeros devotos que arribaron a la gran nave improvisada para la ocasión. Sin embargo, el sol fue ganando espacio en el cielo y, para las 9, ya era un protagonista más de la mañana.

Gorras, sombreros y telas para cubrirse la cabeza estaban a la orden del día. Los protectores solares y paraguas cotizaban en bolsa. El sol tuvo a más de uno a maltraer. “Comprá algo con azúcar”, le recomendó una madre a su hijo, que caminaba con andar cansino hacia los puestos de gastronomía.

>> Leer más: ¿Qué mensaje les envió el Papa León XIV a los presos?

Casi 30 grados y sol constante. Cuando una nube se interponía en el camino, se escuchaba un sordo grito de alivio. Aunque había puestos de hidratación, la magnitud de la convocatoria fue tal que el gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso que los voluntarios salieran a repartir agua en bidones por todo el predio.

El sol se quedó hasta el final y acompañó la caótica salida por la avenida Pellegrini, en Luján. Los paneles fenólicos que dividían los predios apenas tenían una abertura y generaban un embotellamiento humano. Esta situación, combinada con las altas temperaturas, las horas de cansancio acumuladas por el público y la presencia de muchos adultos mayores, generó momentos de tensión entre quienes buscaban llegar a sus vehículos para resguardarse de los rayos ultravioletas.

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