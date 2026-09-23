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Cómo hacer un budín de banana perfecto: receta fácil y trucos para mejorarlo

Esta torta clásica es húmeda y cero empalagosa. Con algunos consejos y una receta de pocos pasos se puede cocinar en un rato en casa

23 de septiembre 2026 · 13:26hs
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El budín de banana es una torta sencilla y deliciosa

El budín de banana es una torta sencilla y deliciosa, fácil de cocinar en casa

El budín o bizcochuelo de banana es una torta clásica y casera que hay que saber preparar sí o sí. Es una joya para quienes disfrutan de las preparaciones suaves, húmedas y dulces pero no empalagosas. Además, la receta es ideal para cuando quedan bananas demasiado maduras en casa, ya que no hay mejor uso para darles que hacerlas una buena torta.

El budín de banana es una torta versátil: va bien para desayunos, meriendas y hasta postres. Todo depende de cómo se lo quiera servir. Además, es una de esas tortas que siempre suele salir bien. Y con algunos trucos y consejos es imposible que falle.

Una vez aprendida la receta, va a ser difícil dejarla de lado. Este budín presenta una textura increíble, un sabor natural y un aroma irresistible que desprenden las bananas al hornearse. No se necesitan demasiados ingredientes y se puede adaptar a los gustos y preferencias.

>>Leer más: Siete formas de reutilizar la cáscara de banana

Algunos consejos para que el budín o torta de banana salga perfecto

Paulina Cocina comparte algunos de sus tips más sagrados para que esta torta salga ideal:

  • Usar bananas bien maduras: más dulces, más sabor, más magia.
  • Tamizar la harina: para un bizcocho de banana esponjoso y aireado.
  • No batir demasiado: mezclar lo justo y necesario para no desarrollar el gluten.
  • Añadir un toque de canela o vainilla, realzan el sabor del plátano.
  • Hornear a temperatura media: Unos 170-180°C es lo ideal para una buena cocción de la torta.
  • Esperar a que enfríe antes de desmoldar: Importante para que no se rompa.
  • Conservarlo bien tapado: Así se mantiene húmedo por más tiempo.
  • Probar con harina de avena o almendras, para una versión más saludable.
  • No endulzar demasiado: Las bananas maduras son dulces de por sí por lo que no hace falta agregar mucha azúcar. También se puede endulzar con miel o dátiles.
  • Enharinar los frutos secos o chips de chocolate: Para evitar que al mezclarlos con la masa se vayan al fondo.

Ingredientes para un budín de banana

  • 3 bananas maduras
  • 2 huevos
  • 200 g de harina 0000
  • 75 g de azúcar (se puede reemplazar por 2 cdas de miel)
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • ½ cucharadita de bicarbonato
  • 1 pizca de sal
  • 80 ml de aceite neutro
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Opcional: canela, frutos secos o chips de chocolate

>>Leer más: Tres recetas fáciles y caseras para recibir invitados con algo rico

Cómo hacer budín o torta de banana paso a paso

  1. Precalentar el horno a 170°C (temperatura media). Enmantecar y enharinar un molde tipo budinera o cubrir con papel manteca.
  2. Aplastar las bananas con un tenedor hasta obtener un puré homogéneo.
  3. Agregar los huevos, el azúcar (o miel) y el aceite. Mezclar manualmente hasta integrar, sin batir.
  4. Tamizar la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato, la sal y la canela (si se utiliza). Incorporar a la mezcla en dos tandas, mezclando con espátula o cuchara hasta integrar después de cada adición.
  5. Añadir la esencia de vainilla y los opcionales enharinados. Integrar suavemente.
  6. Verter la mezcla en el molde y llevar al horno a altura media. Hornear durante 40-45 minutos sin abrir el horno durante los primeros 30 minutos.
  7. Comprobar la cocción insertando un palillo en el centro; si sale limpio, está listo. Retirar del horno, dejar enfriar completamente y desmoldar.

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