Ansés aumenta 2,8% jubilaciones y pensiones: cuánto se cobra y qué pasa con el bono

El haber sube 2,8% por inflación en febrero. El bono sigue congelado y recorta el aumento real. Cuánto se cobra y cómo quedan las jubilaciones

20 de enero 2026 · 22:38hs
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) confirmó que en febrero las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento del 2,8%, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. El porcentaje replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025, difundida este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La actualización alcanza a todo el sistema previsional: jubilaciones mínimas y máximas, Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). También se trasladará a las asignaciones familiares y sociales.

Cuánto se cobra en febrero: jubilación mínima y máxima

Con el aumento del 2,8%, la jubilación mínima pasará de $349.299 a $359.079. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, que el gobierno nacional decidió sostener sin modificaciones. Así, ningún jubilado que perciba la mínima cobrará menos de $429.079 en febrero.

En el extremo superior de la escala, la jubilación máxima subirá de $2.350.453 a aproximadamente $2.416.265. Este grupo no percibe el bono de refuerzo.

Quienes cobren haberes superiores a la mínima pero inferiores al piso de $429.079 recibirán un bono proporcional, hasta alcanzar ese monto total.

PUAM y Pensiones No Contributivas

Otras prestaciones también se ajustan con el mismo porcentaje:

  • PUAM: el haber base será de $287.263, que con el bono llegará a $357.263.

  • PNC por Invalidez y Vejez: el haber base se ubicará en $251.355, totalizando $321.355 con el refuerzo.

Estos montos son netos de descuentos obligatorios, como el aporte a la obra social PAMI, que se calcula sobre el haber sin incluir el bono.

El bono congelado

Aunque la fórmula de movilidad garantiza que el haber base se actualice según la inflación, el principal foco de tensión sigue siendo el bono de $70.000, que permanece congelado desde hace meses.

Al no ajustarse por movilidad, su peso relativo dentro del ingreso total se reduce mes a mes. En la práctica, esto implica que el aumento real de bolsillo para quienes cobran la mínima es menor al 2,8%, ya que una parte significativa del ingreso no acompaña la suba de precios. El esquema, además, tiende a aplanar la pirámide previsional, un debate recurrente entre especialistas y organizaciones de jubilados.

Asignaciones familiares y AUH

El incremento también se trasladará a las asignaciones:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.032 por hijo.

  • Asignación por hijo con discapacidad: $420.148.

Anses actualizará además los topes de ingresos para acceder a las asignaciones, un punto clave para evitar que trabajadores registrados o jubilados queden excluidos del sistema tras los aumentos. Las fechas de cobro se regirán por el calendario habitual según terminación de DNI.

