La Capital | Información General | Ansés

Ansés ofrece un simulador de préstamos para jubilados: cómo solicitar un crédito

Ansés pone a disposición de sus beneficiarios préstamos con cuotas fijas. El simulador digital de Banco Nación permite saber cuánto dinero se puede pedir

16 de diciembre 2025 · 08:51hs
El préstamo se otorga bajo un sistema de cuotas fijas

El préstamo se otorga bajo un sistema de cuotas fijas, mensuales y consecutivas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) busca facilitar el acceso de sus beneficiarios a préstamos en condiciones favorables. Tanto jubilados, pensionados, como los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden acceder a créditos bancarios a través del Banco Nación.

En ese sentido, la entidad lanzó un simulador que permite saber cuáles son las condiciones para solicitar un monto de dinero prestado. Los simuladores online del Banco Nación permiten conocer, al instante, si el solicitante está en condiciones de acceder a un crédito. Además, establece cuál es el máximo disponible que puede solicitar y cuánto debería pagar mes a mes como cuota.

¿Cómo funciona el simulador de créditos de Ansés?

El acceso es simple y de manera online. Con el número de CUIL, la clave digital activa y el hecho de cobrar la asignación o jubilación en el banco correspondiente, el usuario ya puede iniciar el proceso.

Allí, cualquier beneficiario puede ingresar el monto deseado y el plazo de devolución, para conocer a qué tipo de crédito podrá acceder. Rápidamente, se realiza el cálculo estimativo. Al simulador del Banco Nación se puede acceder a través de este link.

Un ejemplo:

  • Un crédito de $2.600.000 a 24 meses da como resultado una cuota inicial de $218.464.

  • El ingreso mínimo requerido para solicitar ese financiamiento es de $624.183.

  • La tasa aplicada es fija del 79%, con un costo financiero total efectivo cercano al 115% anual.

>>Leer más: Jubilaciones de Anses: cómo designar apoderados y representantes

Ansés: programa de préstamos del Banco Nación

En colaboración con el Banco Nación, beneficiarios de Ansés, que no perciban sus haberes por esta entidad, podrán acceder a préstamos desde $5.000 hasta $50.000.000, según las necesidades y posibilidades del solicitante.

Se trata del programa "Préstamos personales Nación Previsional", a partir del cual la entidad bancaria busca facilitar el acceso a recursos financieros a jubilados y pensionados, siempre en condiciones ventajosas y acordes a sus situaciones.

Para acceder a los préstamos se necesita cumplir con varios requisitos, y de ser apto para la solicitud, se debe realizar un trámite para iniciar el proceso. Enfocado exclusivamente en quienes no perciben sus haberes por medio del Banco Nación, el préstamo abre las puertas a grupos que anteriormente no contaban con una posibilidad semejante.

Cómo se pagan las cuotas

El préstamo se otorga bajo un sistema de cuotas fijas, mensuales y consecutivas. Estas se descontarán de manera automática de una caja de ahorros abierta en el Banco Nación con este propósito.

En el caso de los clientes que opten por el sistema de descuento, las cuotas se descontarán directamente del recibo de jubilación o pensión, utilizando el código proporcionado por Ansés. Además, el costo de mantenimiento de la caja de ahorro será bonificado mientras el préstamo se encuentre vigente.

>>Leer más: Deudores del BCRA: Cómo saber si estás en la lista y qué hacer al respecto

Cómo solicitar el préstamo

Aquellas personas que deseen acceder al crédito podrán gestionar la solicitud a través de las siguientes vías:

  • Sitio web del Banco Nación: Se debe ingresar a la sección "Préstamos personales Nación Previsional" y seguir los pasos.
  • Sucursales del Banco Nación: La atención es con turno previo y presentando la documentación correspondiente.
  • App BNA+: algunos trámites pueden iniciarse de manera digital desde la aplicación.

Previo a cualquier trámite, el solicitante deberá reunir la documentación necesaria, que se detallará en la página web o en la sucursal. Esencialmente consiste en el Documento Nacional de Identidad, recibos de cobro y autorización para el descuento de las cuotas desde la cuenta bancaria o jubilación.

Noticias relacionadas
A partir de una prestación, Anses busca ayudar económicamente a quienes se quedan sin trabajo

Anses: cómo cobrar hasta $335.000 si no tenés trabajo en diciembre

Anses permite a los jubilados contar con un apoderado encargado de sus trámites y cobros

Jubilaciones de Anses: cómo designar apoderados y representantes

El Viagra (sidenafil) debe ser recetado por un médico.

Viagra en el Río de la Plata: una investigación del Conicet revela un alto consumo que deja huellas en el agua

Aguinaldo de diciembre: quiénes lo cobran y cómo calcularlo

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre, quiénes lo reciben y cómo calcularlo

Ver comentarios

Las más leídas

Ángel Di María realizó una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer

Ángel Di María realizó una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

Lo último

Cuándo y dónde ver los premios The Best que entrega la Fifa, con nominados argentinos

Cuándo y dónde ver los premios The Best que entrega la Fifa, con nominados argentinos

Homero Pettinato sobre el escándalo con Sofia Gonet: En privado me pidió disculpas. Se las acepté

Homero Pettinato sobre el escándalo con Sofia Gonet: "En privado me pidió disculpas. Se las acepté"

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Catiltar advirtió un aumento de la demanda en Rosario por descuentos de Cabify y otras aplicaciones legales, pero pidió un ajuste de tarifa en marzo

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo
Pullaro analizó sus dos años de gestión y fijó como eje la transformación digital del Estado
Política

Pullaro analizó sus dos años de gestión y fijó como eje la transformación digital del Estado

El titular de Arca presentó la renuncia y el gobierno anunció a su sucesor
Política

El titular de Arca presentó la renuncia y el gobierno anunció a su sucesor

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptarlo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptarlo

Un nene de 4 años cayó desde un tercer piso en Ludueña: está internado en el Vilela
La Ciudad

Un nene de 4 años cayó desde un tercer piso en Ludueña: está internado en el Vilela

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta
Policiales

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ángel Di María realizó una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer

Ángel Di María realizó una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Ovación
Enzo Copetti y la salida del extécnico de Central: Nadie sabe lo que pasó con Holan

Por Luis Castro
Ovación

Enzo Copetti y la salida del extécnico de Central: "Nadie sabe lo que pasó con Holan"

Enzo Copetti y la salida del extécnico de Central: Nadie sabe lo que pasó con Holan

Enzo Copetti y la salida del extécnico de Central: "Nadie sabe lo que pasó con Holan"

Fútbol Playa: Rosario Central sumó un nuevo título en el 2025, de nuevo en Uruguay

Fútbol Playa: Rosario Central sumó un nuevo título en el 2025, de nuevo en Uruguay

Argentino le ganó a Boca la final y se consagró bicampeón de primera división de fútbol playa

Argentino le ganó a Boca la final y se consagró bicampeón de primera división de fútbol playa

Policiales
Cayó preso un hombre acusado por tentativa de homicidio en barrio Las Flores
POLICIALES

Cayó preso un hombre acusado por tentativa de homicidio en barrio Las Flores

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Robo en Pichincha: saquearon una concesionaria y quisieron huir en uno de los autos

Robo en Pichincha: saquearon una concesionaria y quisieron huir en uno de los autos

La Ciudad
Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo
La Ciudad

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Taxistas solidarios: movida navideña para adultos mayores frente al Pami

Taxistas solidarios: movida navideña para adultos mayores frente al Pami

Un nene de 4 años cayó desde un tercer piso en Ludueña: está internado en el Vilela

Un nene de 4 años cayó desde un tercer piso en Ludueña: está internado en el Vilela

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptarlo

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptarlo

Un muerto en un choque de auto con camión en la zona centro de la provincia
LA REGION

Un muerto en un choque de auto con camión en la zona centro de la provincia

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos
La Ciudad

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos

Balearon a un nene de 6 años y a su abuela durante una fiesta de cumpleaños
Policiales

Balearon a un nene de 6 años y a su abuela durante una fiesta de cumpleaños

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados
POLICIALES

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad
Motores

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario
La Ciudad

Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario

Leonel Chiarella habló sobre la UCR y la reforma laboral: Apoyar no te hace libertario
Política

Leonel Chiarella habló sobre la UCR y la reforma laboral: "Apoyar no te hace libertario"

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo
POLICIALES

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego esta semana
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego esta semana

Un festival para celebrar la sanción de la nueva ordenanza de protección del arbolado
La Ciudad

Un festival para celebrar la sanción de la nueva ordenanza de protección del arbolado

Dengue: otra semana sin nuevos casos durante la temporada

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: otra semana sin nuevos casos durante la temporada

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto
Policiales

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe
Policiales

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe

Kast gana en Chile y la ultraderecha llega a la presidencia por primera vez en democracia
El Mundo

Kast gana en Chile y la ultraderecha llega a la presidencia por primera vez en democracia

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre, quiénes lo reciben y cómo calcularlo
Información General

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre, quiénes lo reciben y cómo calcularlo

La polémica reforma laboral de Milei: la Corte advierte sobre los límites constitucionales del proyecto
Política

La polémica reforma laboral de Milei: la Corte advierte sobre los límites constitucionales del proyecto

Video: así fue la heroica acción del civil que se abalanzó sobre uno de los terroristas en Australia y logró desarmarlo
El Mundo

Video: así fue la heroica acción del civil que se abalanzó sobre uno de los terroristas en Australia y logró desarmarlo

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente
POLICIALES

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente

Murió Kshamenk, una de las orcas emblemáticas de Mundo Marino: vivió más de 30 años en cautiverio
Información General

Murió Kshamenk, una de las orcas emblemáticas de Mundo Marino: vivió más de 30 años en cautiverio

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina
La Ciudad

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina