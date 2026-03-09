El beneficio adicional de AUH en Ansés: cuánto se cobrará de Tarjeta Alimentar en marzo

A partir del Índice de Precios al Consumidor, ya se conocieron los montos que pagará Ansés en materia de Asignaciones Universales y Tarjeta Alimentar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) continua con el pago de los haberes para las diferentes prestaciones . Uno de esos casos es el de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la cual cuenta con un extra adicional este mes para aquellos contribuyentes que cumplan con determinados requisitos

Los valores mensuales se rigen por la inflación del penúltimo mes, por lo que el pago de marzo representará la inflación de enero, según define la Ley de Movilidad. Según la estadística publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el aumento de la AUH será del 2,9%, mientras que la tarjeta alimentaria quedará bajo el mismo monto.

Un refuerzo adicional es la Tarjeta Alimentar , un programa a ayudar a contribuir alimentos para los hogares con bajos ingresos. Este beneficio no requiere inscripción adicional y se acredita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH.

Los montos que las familias perciben de la Asignación Universal por Hijo dependen principalmente de la cantidad de hijos a cargo. Durante el mes de marzo la AUH por hijo será de $129.000, debido al aumento del 2,9% determinado por el IPC.

Ahora bien, cabe tener en cuenta que Ansés retiene el 20% hasta que el titular presente la Libreta AUH, lo que deja un pago efectivo de $103.000 por hijo. Para cobrar la totalidad de la AUH, se debe presentar el documento que confirma la escolaridad y el cumplimiento del calendario de vacunación.

Cabe destacar que a este valor se le suma el monto correspondiente de Tarjeta Alimentar.

Cuánto se cobrará de Tarjeta Alimentar en marzo

Quienes perciben la AUH también acceden a la Tarjeta Alimentar. De esta forma, los montos totales de esta prestación se dividen en función de la cantidad de hijos por familia:

1 hijo: $52.250

$52.250 2 hijos: $81.936

$81.936 3 hijos o más: $108.062

Para acceder a este beneficio, los titulares deben cumplir con una serie de exigencias establecidas por Ansés y el Ministerio de Capital Humano:

Tener hijos menores de 18 años a cargo (sin límite de edad en caso de discapacidad).

Ser trabajador informal, desocupado o monotributistas social.

Tener los datos personales y familiares actualizados en la página web del organismo.

Las mujeres embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).

Cronograma de pagos de AUH en marzo

DNI terminado en 0: 9 de marzo.

DNI terminado en 1: 10 de marzo.

DNI terminado en 2: 11 de marzo.

DNI terminado en 3: 12 de marzo.

DNI terminado en 4: 13 de marzo.

DNI terminado en 5: 16 de marzo.

DNI terminado en 6: 17 de marzo.

DNI terminado en 7: 18 de marzo.

DNI terminado en 8: 19 de marzo.

DNI terminado en 9: 20 de marzo.

Los beneficiarios pueden consultar los montos y fechas de cobro a través de “Mi Ansés” con su Cuil y Clave de Seguridad Social.