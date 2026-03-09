La Capital | Información General | Ansés

El beneficio adicional de AUH en Ansés: cuánto se cobrará de Tarjeta Alimentar en marzo

A partir del Índice de Precios al Consumidor, ya se conocieron los montos que pagará Ansés en materia de Asignaciones Universales y Tarjeta Alimentar

9 de marzo 2026 · 13:53hs
El refuerzo adicional que cobrarán los contribuyentes de AUH

El refuerzo adicional que cobrarán los contribuyentes de AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) continua con el pago de los haberes para las diferentes prestaciones. Uno de esos casos es el de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la cual cuenta con un extra adicional este mes para aquellos contribuyentes que cumplan con determinados requisitos

Los valores mensuales se rigen por la inflación del penúltimo mes, por lo que el pago de marzo representará la inflación de enero, según define la Ley de Movilidad. Según la estadística publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el aumento de la AUH será del 2,9%, mientras que la tarjeta alimentaria quedará bajo el mismo monto.

Un refuerzo adicional es la Tarjeta Alimentar, un programa a ayudar a contribuir alimentos para los hogares con bajos ingresos. Este beneficio no requiere inscripción adicional y se acredita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH.

Cómo queda la Asignación Universal por Hijo para mayo

Los montos que las familias perciben de la Asignación Universal por Hijo dependen principalmente de la cantidad de hijos a cargo. Durante el mes de marzo la AUH por hijo será de $129.000, debido al aumento del 2,9% determinado por el IPC.

Ahora bien, cabe tener en cuenta que Ansés retiene el 20% hasta que el titular presente la Libreta AUH, lo que deja un pago efectivo de $103.000 por hijo. Para cobrar la totalidad de la AUH, se debe presentar el documento que confirma la escolaridad y el cumplimiento del calendario de vacunación.

Cabe destacar que a este valor se le suma el monto correspondiente de Tarjeta Alimentar.

Cuánto se cobrará de Tarjeta Alimentar en marzo

Quienes perciben la AUH también acceden a la Tarjeta Alimentar. De esta forma, los montos totales de esta prestación se dividen en función de la cantidad de hijos por familia:

  • 1 hijo: $52.250
  • 2 hijos: $81.936
  • 3 hijos o más: $108.062

>>Leer más: Calendario de pagos en marzo de Ansés: fechas y montos de cobro de jubilados y pensionados

Para acceder a este beneficio, los titulares deben cumplir con una serie de exigencias establecidas por Ansés y el Ministerio de Capital Humano:

  • Tener hijos menores de 18 años a cargo (sin límite de edad en caso de discapacidad).
  • Ser trabajador informal, desocupado o monotributistas social.
  • Tener los datos personales y familiares actualizados en la página web del organismo.
  • Las mujeres embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).

Cronograma de pagos de AUH en marzo

  • DNI terminado en 0: 9 de marzo.

  • DNI terminado en 1: 10 de marzo.

  • DNI terminado en 2: 11 de marzo.

  • DNI terminado en 3: 12 de marzo.

  • DNI terminado en 4: 13 de marzo.

  • DNI terminado en 5: 16 de marzo.

  • DNI terminado en 6: 17 de marzo.

  • DNI terminado en 7: 18 de marzo.

  • DNI terminado en 8: 19 de marzo.

  • DNI terminado en 9: 20 de marzo.

Los beneficiarios pueden consultar los montos y fechas de cobro a través de “Mi Ansés” con su Cuil y Clave de Seguridad Social.

Noticias relacionadas
Nelson Castro interrumpió una transmisión por las alertas de misiles

Nelson Castro en vivo desde Israel: vivió un ataque de misiles y debió ir a un refugio

Resultados del Quini 6 del domingo 8 de marzo

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante que se pondrá en juego en el próximo sorteo

todo vacante en el quini 6, con varios santafesinos ganadores del siempre sale

Todo vacante en el Quini 6, con varios santafesinos ganadores del Siempre Sale

lula quiere prohibir las apuestas en linea en todo brasil

Lula quiere prohibir las apuestas en línea en todo Brasil

Ver comentarios

Las más leídas

Se fue de Newells, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Newells: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

Newell's: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

Lo último

Rosario no zafó en el mapa de la crisis de las pymes: las ventas cayeron 5,2% en febrero

Rosario no zafó en el mapa de la crisis de las pymes: las ventas cayeron 5,2% en febrero

Polémico festejo por el Día de la Mujer en Misiones: regalaron baldes, escobas y artículos de limpieza

Polémico festejo por el Día de la Mujer en Misiones: regalaron baldes, escobas y artículos de limpieza

Santafesinas en Rosario: un show gratis para visibilizar a las artistas de la provincia

"Santafesinas" en Rosario: un show gratis para visibilizar a las artistas de la provincia

Rosario no zafó en el mapa de la crisis de las pymes: las ventas cayeron 5,2% en febrero

El presidente de Came, Ricardo Diab, advirtió que tanto los comercios como la industria argentina están "entrando en un circuito del que es muy difícil salir"

Rosario no zafó en el mapa de la crisis de las pymes: las ventas cayeron 5,2% en febrero
Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles

El precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo por la guerra en Irán
La Ciudad

El precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo por la guerra en Irán

Lo reducen con una pistola Taser tras amenazar a su pareja con un cuchillo y a la policía con una viga
Policiales

Lo reducen con una pistola Taser tras amenazar a su pareja con un cuchillo y a la policía con una viga

El gobierno de Santa Fe muestra nuevo empleo tras la baja de impuestos
Economía

El gobierno de Santa Fe muestra nuevo empleo tras la baja de impuestos

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal
Policiales

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se fue de Newells, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Newells: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

Newell's: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

En Newells, nada de todo lo nuevo logró llevarse y enterrar lo viejo

En Newell's, nada de todo lo nuevo logró llevarse y enterrar lo viejo

Ovación
¿Cuánto dinero recaudó Newells con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

Por Hernán Cabrera
Ovación

¿Cuánto dinero recaudó Newell's con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

¿Cuánto dinero recaudó Newells con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

¿Cuánto dinero recaudó Newell's con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

Alpine, en la mira: el director de Mercedes busca invertir y reanima una rivalidad histórica

Alpine, en la mira: el director de Mercedes busca invertir y reanima una rivalidad histórica

Central: Le tengo mucha fe al equipo para la Copa Libertadores, le dijo Jorge Almirón a La Capital

Central: "Le tengo mucha fe al equipo para la Copa Libertadores", le dijo Jorge Almirón a La Capital

Policiales
Lo reducen con una pistola Taser tras amenazar a su pareja con un cuchillo y a la policía con una viga
Policiales

Lo reducen con una pistola Taser tras amenazar a su pareja con un cuchillo y a la policía con una viga

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela baleada hace tres años

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela baleada hace tres años

La Ciudad
Demoras en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque entre camiones
La Ciudad

Demoras en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque entre camiones

El precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo por la guerra en Irán

El precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo por la guerra en Irán

Mucho alcohol en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up

Mucho alcohol en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up

Los ingresos a La Florida crecieron 40% y llegaron a 200.000 este verano

Los ingresos a La Florida crecieron 40% y llegaron a 200.000 este verano

Guerra en Irán: el petróleo aumentó casi un 40 por ciento en una semana
El Mundo

Guerra en Irán: el petróleo aumentó casi un 40 por ciento en una semana

Santa Fe aseguró que redujo un 78 % la violencia en Stella Maris y La Bombacha
La Ciudad

Santa Fe aseguró que redujo un 78 % la violencia en Stella Maris y La Bombacha

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública
Policiales

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Se fue de Newells, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso
Ovación

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Todo vacante en el Quini 6, con varios santafesinos ganadores del Siempre Sale
Información General

Todo vacante en el Quini 6, con varios santafesinos ganadores del Siempre Sale

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

El gobierno dijo que repatrió a 250 argentinos varados en Emiratos Árabes
Política

El gobierno dijo que repatrió a 250 argentinos varados en Emiratos Árabes

Más de 1.200 familias resguardan sus viviendas con el plan Protege tu Casa
La Región

Más de 1.200 familias resguardan sus viviendas con el plan Protege tu Casa

Arroyo Ludueña: piden inspecciones en cercanías de un barrio cerrado
La ciudad

Arroyo Ludueña: piden inspecciones en cercanías de un barrio cerrado

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir
Ovación

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir

Lula quiere prohibir las apuestas en línea en todo Brasil
Información General

Lula quiere prohibir las apuestas en línea en todo Brasil

Nueva búsqueda sin resultados del vuelo MH370 de Malaysia Airlines
Información General

Nueva búsqueda sin resultados del vuelo MH370 de Malaysia Airlines

Con gran adhesión, volvió la Caravana Náutica para celebrar la bandera
La Ciudad

Con gran adhesión, volvió la Caravana Náutica para celebrar la bandera

Tenis: Sebastián Baez avanzó en Indian Wells y enfrenta a un ex número 1 del mundo
Ovación

Tenis: Sebastián Baez avanzó en Indian Wells y enfrenta a un ex número 1 del mundo

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos
Policiales

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte
Política

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste
Policiales

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?